Как веселая карлица подарила миру Бредбери, Азимова, «Звёздные войны» и др: Маленькая «мама» больших

Легко ли жить в формате мини

Крохотная мама очень большой фантастики: Чья фамилия стала знаком качества для писателей и читателей.

Джуди-Линн в юности, вероятно, пришлось наслушаться замечаний о своём росте.

Если кто разбирался в фантастике, так это Джуди-Линн.

Дель Рей — означает «Качество»

Джуди-Линн и Лестер были друзьями, возлюбленными и, главное, соратниками. Лестер сидит по левую руку от Джуди-Линн.

Джуди-Линн дель Рей на церемонии награждения Хьюго. Многим награждённым она стала крёстной мамочкой в области фантастики.

Джуди-Линн умерла очень рано.