Как веселая карлица подарила миру Бредбери, Азимова, «Звёздные войны» и др: Маленькая «мама» больших

Двадцатый век сходил с ума по фантастике. Каждый конвент был грандиозным событием. И чуть ли не на каждом конвенте среди множества мужчин в костюмах можно было увидеть её — женщину ростом с пятилетнего ребёнка. Эта крошечная леди была большим человеком в фантастике и стала настоящей её легендой. Её звали Джуди-Линн дель Рей.
Легко ли жить в формате мини
В наше время последнее, о чём стоило бы упомянуть — карликовость Джуди-Линн дель Рей. В конце концов, болезнь или особенности внешности — не то, что определяет человека. Но ещё пятьдесят-сто лет назад это было тем, что определяло качество его жизни и отношение к нему окружающих.
Крохотная мама очень большой фантастики: Чья фамилия стала знаком качества для писателей и читателей.
Мир ещё не сходил с ума по Тириону Ланнистеру (и играющему его актёру Питеру Динклейджу), и карликов в фильмах и книгах выводили исключительно злодеями или идиотами. Кроме того, популярны были разные странные мифы вокруг людей с карликовостью, вроде их сексуальной распущенности или того, что они не выросли из-за детского алкоголизма.
Джуди-Линн в юности, вероятно, пришлось наслушаться замечаний о своём росте.
Можно представить, как это влияло на восприятие юной Джуди-Линн окружающими — что, вероятно, было тем обиднее, чем она была обычной симпатичной девушкой, которой хотелось бы, чтобы люди замечали, что она симпатична. Не говоря уж о том, чтобы её слова и мысли воспринимали серьёзно — а Джуди-Линн была необычайно умна, да и не только умна. Вероятно, именно необходимость всё время отбиваться от идиотов вокруг породила её знаменитое остроумие и умение уколоть язычком при необходимости.
Ещё она была, конечно, фанаткой фантастики. Фанаткой, которой приходилось следить за своей речью, поскольку самый тривиальный для американки оборот вроде «я самая большая поклонница Марсианских Хроник!» оборачивался улыбками и смешками собеседников. Но она действительно была самая большая фанатка научной фантастики и доказала это делом.
Если кто разбирался в фантастике, так это Джуди-Линн.
Дель Рей — означает «Качество»
Вообще Джуди-Линн была урождённой Бенджамин. Фамилию дель Рей она получила, выйдя замуж за автора фантастических книг для подростков Лестера дель Рея. Правда, тот её тоже получили не при рождении — до смены документов он был Леонардом Кнаппом. Лестер-Леонард отличался любвеобильностью и честностью, так что Джуди-Линн стала его четвёртой женой. До того они просто дружили — впрочем, как только Джуди-Линн открыла для себя мир конвентов, с ней дружили чуть ли не все. Она умела очень тонко обсудить книги, в которых большинство видели только фон для применения бластеров и звездолётов, и подать идею-другую, так что разговаривать с ней очень любили.
Да, именно на конвентах её заметили и началась её карьера «матери фантастов». В двадцать шесть лет она стала редактором популярного научно-фантастического журнала Galaxy. В общем-то, никто из авторов не удивился: Джуди-Линн как-то разом оказалась на своём месте, и это было очевидно каждому. Она бережно работала с произведениями, в то же время не допуская до номеров очевидной чуши, даже эксплуатирующей популярнейшие темы. В Galaxy начинали с небольших публикаций многие, и каждый редактор журнала чувствовал себя немного крёстной матерью.
Джуди-Линн и Лестер были друзьями, возлюбленными и, главное, соратниками. Лестер сидит по левую руку от Джуди-Линн.
Следующей ступенькой для Джуди-Линн стала работа в фантастическом отделе книгоиздательства Ballantine Books — куда она перетащила и мужа. Практически сразу издательство выделило под них отдельный бренд, Del Rey Books, дав супругам полный карт-бланш. Это значит — они могли экспериментировать, набирая никому не известных авторов или отклоняя неудачные произведения даже самых раскрученных. Скоро попасть в Del Rey Books стало для одних — выигрышным лотерейным билетом, для других — вопросом чести и подтверждения былой славы, а само издательство начало получать награду за наградой.
Именно Del Rey Books добилась разрешения на выпуск романов по миру Звёздных войн ещё до выхода первого фильма, что озолотило Ballantine Books. Именно Джуди-Линн дель Рей открыла миру Пирса Энтони и ряд других популярных имён. Именно при Джуди-Линн её издательство стало плотно работать с фэнтези и делать очень хорошие деньги на научной фантастике.
Джуди-Линн дель Рей на церемонии награждения Хьюго. Многим награждённым она стала крёстной мамочкой в области фантастики.
Филипп Дик, один из многократных лауреатов премий Небула и Хьюго, говорил, что Джуди-Линн дель Рей была лучшим редактором, с которым ему когда-либо приходилось сотрудничать, а Айзек Азимов писал о ней: «чтобы поверить в неё, её нужно было увидеть — невероятно интеллигентная, остроумная, трудолюбивая женщина, от которой словно исходило яркое, радиоактивное, сияние». С Del Rey Books сотрудничали такие фантасты, как Терри Брукс, Рей Бредбери, Артур Кларк, Роберт Хайнлайн, Роберт Хьюз и Энн МакКефри.
Увы, но жизнь Джуди-Линн оборвалась очень рано. Она умерла в 1986 году, в свои сорок три, после инсульта. Ей немедленно присудили ещё одну награду, чтобы почтить её память, но Лестер отказался забирать приз — мол, никогда бы его жена не взяла награду только за то, что умерла. Сам он пережил жену на семь лет.
Джуди-Линн умерла очень рано.
Del Rey Books существует и сейчас, и это название всё ещё ассоциируется с высоким качеством. Теперь брэнд работает не только с фантастикой и фэнтези, но и мангой (графические романы — комиксы со сложным сюжетом). Именно Del Rey Books довелось выпустить серию романов по сериалу «Вавилон 5», а он до сих пор публикует книги по миру «Звёздных войн» (те из них, что написаны для взрослых — для детей есть отдельная линейка).
Текст: Лилит Мазикина.
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