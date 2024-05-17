Секрет возрождения орхидеи

Опытные садоводы знают, что даже умирающую орхидею, от которой остался один пенёк, можно возродить! Нужно лишь провести обрезку и поставить цветок на укоренение правильным способом. Тогда орхидея сама нарастит новые, сочные корешки и плотные изумрудные листья!

В действительности это настолько просто, что даже не верится.

Обрезка орхидеи

Обработка орхидеи

Наращивание новых корней

Возвращайте умирающие орхидеи к жизни и любуйтесь их прекрасным цветением!Возьмите острый, обеззараженный инструмент. Удалите все сухие, пустые корни и жёлтые, гниющие листья, если таковые имеются.1 зубчик чеснока раздавите. Залейте 0,5 л воды, перемешайте, оставьте на 5 минут, затем процедите. Со обеих сторон протрите листья орхидеи ватным диском, смоченным в чесночной воде. Затем поместите туда обрезанные корешки и шею на 20 минут.У пластиковой бутылки обрежьте верхнюю часть с горлышком. Вставьте её внутрь. Установите орхидею на горлышко. Налейте чистую воду так, чтобы она едва не доставала до орхидеи. Поставьте в солнечное место без прямых лучей и сквозняков. Время от времени, по мере испарения влаги, подливайте воду. Благодаря такому способу орхидея постепенно (около 1 месяца или более) нарастит новые корешки! И тогда её можно будет пересадить в отдельный горшок с корой.Прекрасное, наглядное возрождение умирающего цветка! Помните: всегда есть шанс сохранить любимую орхидею.