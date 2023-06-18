Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

В меру остренько, красиво, ароматно и очень вкусно! Эта заготовка вполне может стать одной из ваших любимых. Помидоры по-корейски — обалденный рецепт на зиму, который понравится всей вашей семье.







Ингредиенты:



1 репчатый лук;



50 мл растительного масла;



1 кг помидоров «сливка»;



1 болгарский перец;



1/2 острого перца (по вкусу, можно больше);



1 крупная или 2 маленькие моркови;



по 1 небольшому пучку кинзы и петрушки;



6 зубчиков чеснока;



2 ст. л. сахара;



1 ст. л. соли;



1/2 ч. л. чёрного молотого перца;1 ч. л. хмели-сунели;



30 мл уксуса 9 %.



На масле обжарьте лук до золотистости. У сливовидных помидоров отрежье плодоножку, а сам помидор разрежьте на половинки. Болгарский и острый перец нарежьте произвольно.

Морковь натрите на тёрке для моркови по-корейски или, если таковой нет, тонко нашинкуйте ножом.







Для этой заготовки хорошо подходит петрушка и кинза, а укроп лучше не добавлять.

В объёмной ёмкости смешайте все овощи, в т. ч. обжаренный лук, а также зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте специи, соль, сахар и уксус, перемешайте.







Оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы овощи выделили сок. Перемешивайте каждые полчаса.







Затем распределите по чистым банкам овощи и сок.







Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем, залейте холодной водой по плечики. С момента закипания стерилизуйте 15 минут, затем аккуратно вытащите банки.





Плотно закрутите крышки, переверните и укутайте банки полотенцем до остывания. Банки можно отправить в погреб на хранение. Заготовка с помидорами по-корейски получается невероятно ароматной, очень сочной и вкусной!



