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Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

В меру остренько, красиво, ароматно и очень вкусно! Эта заготовка вполне может стать одной из ваших любимых. Помидоры по-корейски — обалденный рецепт на зиму, который понравится всей вашей семье.

Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

Ингредиенты:

1 репчатый лук;

50 мл растительного масла;

1 кг помидоров «сливка»;

1 болгарский перец;

1/2 острого перца (по вкусу, можно больше);

1 крупная или 2 маленькие моркови;

по 1 небольшому пучку кинзы и петрушки;

6 зубчиков чеснока;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

1/2 ч. л. чёрного молотого перца;1 ч. л. хмели-сунели;

30 мл уксуса 9 %.

На масле обжарьте лук до золотистости. У сливовидных помидоров отрежье плодоножку, а сам помидор разрежьте на половинки. Болгарский и острый перец нарежьте произвольно.
Морковь натрите на тёрке для моркови по-корейски или, если таковой нет, тонко нашинкуйте ножом.

Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

Для этой заготовки хорошо подходит петрушка и кинза, а укроп лучше не добавлять.
В объёмной ёмкости смешайте все овощи, в т. ч. обжаренный лук, а также зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Добавьте специи, соль, сахар и уксус, перемешайте.

Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

Оставьте на 2 часа при комнатной температуре, чтобы овощи выделили сок. Перемешивайте каждые полчаса.

Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

Затем распределите по чистым банкам овощи и сок.

Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем, залейте холодной водой по плечики. С момента закипания стерилизуйте 15 минут, затем аккуратно вытащите банки.

Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски
Плотно закрутите крышки, переверните и укутайте банки полотенцем до остывания. Банки можно отправить в погреб на хранение. Заготовка с помидорами по-корейски получается невероятно ароматной, очень сочной и вкусной!

Рецепт вкуснейших помидоров по-корейски

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