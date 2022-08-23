Чем подкормить клубнику после обрезки, чтобы в следующем году получить большой урожай

Кто бы что ни говорил, а главная цель каждого садовода и огородника – это в первую очередь хороший урожай. Для того же, чтобы получить его и в следующем году, необходимо продумать все заранее, а именно обработать и подкормить растения и почву после сбора урожая.

Не исключение из этого правила и любимая многими клубника.







Хорошо, что для нее можно сделать довольно простую, но вместе с тем невероятно эффективную подкормку, которая увеличит урожайность кустов в следующем сезоне практически в 2 раза, а также защитит клубнику от вредителей: долгоносика, крестоцветной мошки и земляничного клеща.

Для этой подкормки вам понадобится табачная пыль и горчичный жмых. Табачная пыль является органическим инсектицидом, конечно, в первую очередь благодаря содержанию в ней никотина. Также она содержит азот, калий и фосфор, необходимые растениям.







Горчичный же жмых содержит полезных и питательных элементов больше, чем навоз и биогумус. Всего 1 кг жмыха по своему воздействию приравнивается примерно к 50 кг навоза! Также в горчичном жмыхе присутствуют вещества, которые отпугивают вредителей и защищают растения от различных заболеваний, а также улучшают состав и рыхлость почвы.







Для этой подкормки смешиваем табачную пыль и горчичный жмых в отношении 1 к 1, примерно по 500 г каждого.

Затем 2-3 ст.л. смеси подсыпаем под каждый куст – вот и все, что вам необходимо сделать.Проводить такую подкормку лучше всего в конце июля — начале августа после сбора урожая и обрезки кустов – именно в этот период закладываются силы для урожая будущего года. Также хорошо будет подкормить клубнику смесью пыли и жмыха в конце сентября и весной.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, чем и как удобрить и обработать клубнику для хорошего урожая.