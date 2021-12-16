Средство от пыли с гарантированным результатом

Пыль — явление внесезонное. Летом ее, конечно, намного больше, но и зимой хватает. Она оседает на мебели и других поверхностях с завидным постоянством. Вытирать пыль с вертикальных поверхностей ежедневно довольно утомительно.

Избежать этого можно без особых затрат, приготовив самостоятельно эффективный гель. Всего-то и нужно: соединить обычную воду и кондиционер для волос. Главное — знать, как это правильно сделать.







Обязательным условием является наличие емкости с пульверизатором, так как на выходе мы получаем гель, обладающий качествами антистатика. Дополнительным плюсом чудо-средства является то, что оно не оставляет разводов, а мебель после обработки выглядит новее. Благодаря кондиционеру, в состав которого входит силикон, на поверхности создается защитная пленка, и пылинки просто пролетают мимо.

Сделать гель предельно просто. Сначала добавляем в бутылек кондиционер, а затем заливаем воду и перемешиваем. На 500 мл воды понадобится 2-2.5 столовых ложки кондиционера. Полученная в результате жидкость и является рабочим раствором. Воду заливаем не до самого верху, а с отступом на 2 пальца.



Дальше остается лишь нанести средство в нужных местах, а затем стереть его при помощи сухой тряпочки.

Результат впечатляет, после обработки не осталось ни единого развода, а лакированная поверхность вновь приобрела характерный блеск.Использовать гель можно на разных поверхностях, он действительно работает, м делает это хорошо. Убедиться в этом можно, взглянув на результат эксперимента: колонка, на которой лежит чехол была предварительно обработана гелем, а та, что с пультом, не обрабатывалась.Выводы делать вам, решать, использовать ли такое средство при уборке — тоже.Больше подробностей, касающихся приготовления и использования геля от пыли в видео: