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Средство от пыли с гарантированным результатом

Пыль — явление внесезонное. Летом ее, конечно, намного больше, но и зимой хватает. Она оседает на мебели и других поверхностях с завидным постоянством. Вытирать пыль с вертикальных поверхностей ежедневно довольно утомительно.
Избежать этого можно без особых затрат, приготовив самостоятельно эффективный гель. Всего-то и нужно: соединить обычную воду и кондиционер для волос.  Главное — знать, как это правильно сделать.

Средство от пыли с гарантированным результатом

Обязательным условием является наличие емкости с пульверизатором, так как на выходе мы получаем гель, обладающий качествами антистатика. Дополнительным плюсом чудо-средства является то, что оно не оставляет разводов, а мебель после обработки выглядит новее. Благодаря кондиционеру, в состав которого входит силикон, на поверхности создается защитная пленка, и пылинки просто пролетают мимо.
Сделать гель предельно просто. Сначала добавляем в бутылек кондиционер, а затем заливаем воду и перемешиваем. На 500 мл воды понадобится 2-2.5 столовых ложки кондиционера. Полученная в результате жидкость и является рабочим раствором.  Воду заливаем не до самого верху, а с отступом на 2 пальца.
Средство от пыли с гарантированным результатом
Дальше остается лишь нанести средство в нужных местах, а затем стереть его при помощи сухой тряпочки.


Средство от пыли с гарантированным результатом
Результат впечатляет, после обработки не осталось ни единого развода, а лакированная поверхность вновь приобрела характерный блеск.
Средство от пыли с гарантированным результатом
Использовать гель можно на разных поверхностях, он действительно работает, м делает это хорошо. Убедиться в этом можно, взглянув на результат эксперимента: колонка, на которой лежит чехол была предварительно обработана гелем, а та, что с пультом, не обрабатывалась.
Средство от пыли с гарантированным результатом
Выводы делать вам, решать, использовать ли такое средство при уборке — тоже.
Больше подробностей, касающихся приготовления и использования геля от пыли в видео:

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