5 неочевидных причин, почему во время дорожного движения вам могут сигналить

1. Что-то не так с авто

Новости СМИ2 Случайно раскрылся багажник./ Фото: hdpic.club

2. Игнорирование «зелёной стрелки направо»

Стрелка раздора. / Фото: gorod3466.ru

3. Неуместно медленная езда

А куда спешить?... / Фото: rally36.ru

4. Обгон вне пределов населённого пункта

Сигналить разрешается! / Фото: 5koleso.ru

5. Остановка пешехода около «зебры» без движения вперёд

Или идём, или, если дела важные, спиной становимся. Только так. / Фото: rybinsk.ru