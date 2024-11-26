5 неочевидных причин, почему во время дорожного движения вам могут сигналить

Очень часто участники дорожного движения сталкиваются со звуковыми сигналами в свой адрес, не понимая, что не так делают, ведь, согласно ПДД ,нарушений не совершается. Не всё так однозначно! Материал расскажет о пяти неочевидных причинах, когда вам могут сигналить.
1. Что-то не так с авто
Случайно раскрылся багажник.
Обычно мы воспринимаем звуковой сигнал как агрессивное поведение со стороны других участников дорожного движения. Но бывает ряд ситуаций, когда, напротив, вам хотят чем-то помочь. Одна из таких ситуаций – с вашей машиной что-то не в порядке. Другие участники дорожного движения, которые заметили неполадку, хотят сообщить вам об этом, чтобы вы не попали в опасное положение. Например, иногда человек перевозит груз и у него распахнулся багажный отсек, в результате чего груз может вывалиться, или же авто где-то не впишется в габариты. Если водитель этого не заметил по какой-то причине, ему из самых добрых побуждений может сигналить едущий сзади участник дорожного движения.
Иногда у водителя может быть не закрыт до конца капот, и об этом ему тоже могут сигналить те, кто на соседних полосах или на «встречке». Ведь если порывом ветра распахнёт капот, то водитель может оказаться в самой незавидной и аварийной ситуации. А вот о чём ещё из самых добрых побуждений может сигналить вам другой участник движения (при том, что аварийная ситуация или потеря груза вам не грозит). Это может быть не выключенный случайно поворотник. Или сигнал «аварийки». Если у вас мигает «аварийник» при том, что вы исправно движетесь в потоке, это точно означает, что вы, к примеру, по светлому времени суток просто забыли его отключить. Что же касается не выключенного случайно поворотника, то тут вам точно сигналят по делу, потому что вы можете вводить в заблуждение многих участников дорожного движения.
2. Игнорирование «зелёной стрелки направо»
Стрелка раздора. / Фото: gorod3466.ru
Один из самых распространенных нюансов дорожного движения, когда автомобилисты могут начать сигналить особенно отчаянно, проявляя тем самым агрессию и злость, - это регулируемый перекресток, где на светофоре есть «зелёная стрелка направо». Дело в том, что по правилам дорожного движения, если крайняя правая полоса предназначена одновременно для движения прямо и поворота направо, то водитель, который собирается ехать прямо, должен занять соседнюю полосу, а не культовую в данном случае крайнюю правую. Дело в том, что зачастую светофор отрегулирован таким образом, что сначала загорается «зелёная стрелка направо», тогда как основное движение вперёд ещё пока горит красным. В таком случае все водители, которые заняли крайнее правое положение для поворота направо, вынуждены, например, ждать одного участника дорожного движения, который занял крайнюю правую полосу, но стоит первым, а ехать ему, товарищи, прямо, и он просто ожидает, когда же загорится зелёный общий, чтобы ехать прямо. Подытожим: по ПДД водитель, который затрудняет поворот направо остальным МНОЖЕСТВЕННЫМ участникам дорожного движения, должен тоже, невзирая на свои планы, повернуть направо.
3. Неуместно медленная езда
А куда спешить?... / Фото: rally36.ru
Сложно поспорить с тем, что на сегодняшний день основная проблема на дорогах, рождающая тьму аварий, - это «лихачество». Но есть ещё и антонимическая проблема – водители, которые едут слишком медленно там, где это нежелательно. Представьте себе, что при четырёхполосном движении водитель, который принимает решение ехать очень медленно, занимает не крайнее правое положение, а удобную левую полосу. В этом случае, если ограничений по скорости по городу нет, то большинство водителей желали бы ехать 60. Но вот человек едет 40-45, покуривая и отвечая на сообщения или посматривая сериальчик с мобильного на легальной подставке. Такое поведение точно заставит злобно сигналить тех, кто имеет много планов!
4. Обгон вне пределов населённого пункта
Сигналить разрешается! / Фото: 5koleso.ru
Представим, что вы – молодой автолюбитель, который только что получил права и везёт родителей на дачу. Итак, вы едете себе 70, потому что вам пока только так положено, за пределами населенного пункта. И вдруг иномарка начинает вас обгонять и сигналить. Вы можете решить, что это хам, который намекает вам, что вы – поскуда, что едете 70, а не 90, потому что просто не заметил вашу наклейку новичка в правах. И, конечно же, вы начинаете злиться на него. Но не всё тот однозначно! Обогнавший вас водитель иномарки со стажем вождения на самом деле действует в рамках ПДД! А именно. Согласно ПДД, для привлечения других участников дорожного движения за пределами населенных пунктов при обгоне водитель обязан может включать звуковой сигнал. Это делается для того, чтобы «семидесятник» случайно не сиганул влево и не сбросил другую машину в кювет.
5. Остановка пешехода около «зебры» без движения вперёд
Или идём, или, если дела важные, спиной становимся. Только так. / Фото: rybinsk.ru
А это пункт – для пешеходов как участников дорожного движения. Допустим, вы подошли к нерегулируемому переходу («зебра») неспешным шагом, а тут вам пришло важное сообщение, которое действительно срочно вам нужно прочитать. Вы читаете, а тут вам начинают истово сигналить из машины, которая остановилась перед «зеброй», чтобы вас пропустить. Это точно гнев. Чтобы не попадать в такую ситуацию, если вам нужно остановиться перед зеброй по важному делу, повернитесь к ней спиной. Так автолюбители точно будут знать, что переходить вы не собираетесь и не «обсигналят» вас.
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