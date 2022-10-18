Секреты магазинов, которые знают только продавцы

Владея некоторыми секретами, сотрудники магазинов могут сделать так, что покупатели, сами того не осознавая, потратят больше денег.

Но хитрости маркетологов перестают работать, стоит только клиентам о них узнать. Мы решили рассказать об уловках продавцов, которые пригодятся тем, кто ценит не только красивые вещи, но и свои средства и нервы.



Беспорядок в зоне распродажи неслучаен

В аутлетах чаще всего не продаются товары известных брендов

Жаловаться лучше не менеджеру магазина, а в службу поддержки

В одиночных магазинах — большая наценка

Новые вещи лучше сначала постирать

Сотрудник, предлагающий нам дополнительные товары, следует инструкции, не более

А надменные продавцы могут заставить нас тратить больше

Товаров из онлайн-каталогов часто нет в магазинах

Магазины отслеживают наши возвраты

Товар, разложенный на столе, купят с большей вероятностью

На одежду с дефектами можно получить скидку

Оформление ценника имеет значение

Сотрудники магазинов оставляют зону распродажи неприбранной специально. Покупателям подсознательно хочется вернуться к более аккуратным витринам с новой коллекцией. Вещи из которой, понятное дело, стоят дороже.В теории аутлеты кажутся прекрасным изобретением: считается, что здесь продаются товары известных брендов за небольшие деньги. К сожалению, это не совсем так. Аутлеты в большинстве случаев работают как самостоятельные предприятия. Многие изделия производят специально для магазинов этого типа, а это означает, что они недорогие.Перечеркнутая цена всего лишь маркетинговый ход. На полках аутлетов часто находится товар, качество которого оставляет желать лучшего.Менеджер не всегда обладает большим спектром полномочий.Если у вас возникли проблемы в магазине крупной торговой сети, есть смысл позвонить официальному представителю клиентской службы поддержки. Этот специалист выслушает вас и позволит менеджеру произвести возврат товара, если он, например, испорчен.В большинстве случаев компании придерживаются правила, согласно которому клиент всегда прав. Поэтому зачастую жалоба становится для покупателя верным способом получить то, что ему нужно.Большая часть товаров, представленных в магазинах, на самом деле стоит гораздо дешевле. Наценка на одежду, а особенно на джинсы, может достигать 350 %, а на обувь и вовсе 500 %. В одиночных торговых точках, расположенных в районах с высокой проходимостью, наценки, как правило, выше, чем в сетевых магазинах.Сотрудники магазинов признают, что условия хранения товара на складах часто далеки от идеальных. Прежде чем попасть в торговый зал, вещи могут долго лежать на полках или в коробках. Затем их станут примерять разные люди, изделия будут падать с вешалок на пыльный или мокрый пол. Консультанты советуют всегда стирать новую одежду перед тем, как ее надеть.То же правило касается и покупок в комиссионных магазинах. Сотрудники открыто заявляют, что не стирают вещи перед продажей: просто не имеют такой возможности.Не стоит осуждать продавцов, которые предлагают приобрести что-то помимо уже выбранной вами вещи. На самом деле это входит в их должностные обязанности, и в случае отступления от правил сотрудники могут получить выговор.Кроме того, некоторых консультантов обязывают рекомендовать покупателям конкретные товары. Поэтому после слов сотрудника магазина «Вам безумно идет» стоит дважды подумать, действительно ли вам нужна эта вещь.Согласно исследованию, клиенты с большей вероятностью совершат покупку, если их обслуживает высокомерный продавец. Это утверждение, однако, относится только к магазинам, в которых представлены люксовые бренды.В таких торговых точках потребители испытывают повышенное желание приобрести дорогие товары. И если на лице продавца написано: «Вам это точно по карману?», ценность вещи в глазах покупателя увеличивается. В итоге его раскручивают на покупку.Онлайн-шопинг и покупки офлайн — разные вещи, даже если речь идет об одном магазине. Часто ассортимент, представленный на сайте компании, не на 100 % соответствует тому, что есть в наличии в магазинах.Поэтому желание сэкономить на доставке и приобрести понравившуюся ранее вещь в торговом центре может сыграть с покупателем злую шутку — нужного товара там просто может не быть.Розничные магазины контролируют покупки и возвраты всех своих клиентов. И если отдельные покупатели сдают товары слишком часто, им могут отказать в обслуживании, заподозрив их в мошенничестве.Во многих магазинах одежду и обувь выкладывают на столы. Делается это для того, чтобы покупатели могли поставить свои вещи, пока будут трогать товар двумя руками. Прикосновение — ключевой компонент перехода от созерцания к покупке. И если мимо вертикальных вешалок клиенты, скорее всего, пройдут, то изделия, разложенные на столе, раскупят быстро.Стоит внимательно рассмотреть одежду, прежде чем нести ее на кассу. Если какие-то детали находятся не на своем месте или на изделии есть небольшие дыры, есть смысл показать дефект кассиру. Мало кто знает, что покупатель может получить скидку 15–20 %. Так, потратив несколько минут, можно значительно сэкономить.На покупателя воздействуют многие факторы. Даже ценники. Стоимость наиболее дорогих товаров обычно прописывается безо всяких пробелов. Так число визуально выглядит компактнее и цена на подсознательном уровне не кажется клиенту очень высокой.Сотрудники, знающие эту хитрость, напишут на ценнике не «1 500», а «1500». Количество знаков, включая пробелы, заставляет покупателей считать товар более дорогим. Они с большей вероятностью пройдут мимо вещи, цена которой написана с пробелом, а изделие, на ценнике которого пробела нет, купят охотнее.