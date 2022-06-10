12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Люди сохраняли продукты с помощью снега и льда с давних времен, но первые коммерческие холодильники, появившиеся на рубеже 20-го века, изменили ситуацию. Домашние холодильники впервые позволили сохранять скоропортящиеся продукты свежими. Однако со временем люди стали хранить в холодильнике практически все продукты, независимо от того, должны ли они там быть или нет.
Хотя некоторые продукты обязательно хранить в холодильнике, некоторые лучше оставлять при комнатной температуре.
Бананы
Если вы храните бананы в холодильнике, их кожура быстро темнеет и меняет текстуру банана. Если у вас перезрелые бананы, используйте их в выпечке или добавьте в коктейль.
Хлеб
Хранение хлеба в холодильнике приводит к тому, что он быстрее черствеет. Холод способствует затвердеванию хлеба быстрее, чем комнатная температура. Если вы хотите дольше сохранить хлеб, лучше всего хранить его в хлебнице или положить в морозилку. Наличие консервантов определит, как долго вы сможете хранить хлеб. Как правило, срок годности хлеба составляет от нескольких дней до нескольких недель.
Сливочное масло
Все знают, как порой бывает сложно намазать твердый замороженный кусочек сливочного масла на хлеб. На самом деле, сливочное масло можно хранить на полке в масленке, защищающей его от света и воздуха. Масло в основном состоит из жира, и потому его вполне можно оставлять при комнатной температуре на несколько дней. Для более длительного хранения вам все таки нужно будет хранить его в холодильнике.
Кофе
Молотый кофе теряет свой вкус, если хранить его в в холодильнике. Лучше всего хранить кофе в сухом, прохладном месте в закрытом контейнере, чтобы избежать попадания влаги. Можно также хранить зерна в морозилке, так как лучший вкус зерен получается, когда вы перемалываете их при низкой температуре.
Дыня
Не стоит хранить дыню в холодильнике. Холод делает мякоть рыхлой и потому лучше, если дыни и арбузы будут храниться на полке. Как только в разрезали дыню или арбуз, их нужно хранить в холодильнике от трех до пяти дней.
Перец
В холодильнике перец размягчается, хотя некоторые специалисты рекомендуют хранить перец в холодильнике, чтобы продлить срок их годности.
Однако лучше всего хранить перец в бумажном пакете на полке. Если вы хотите, чтобы перец быстрее дозрел, положите в бумажный пакет спелый помидор.
Помидоры
Прохладная температура холодильника делает сочный помидор рыхлым и кашицеобразным. Если у мягкого помидора просачивается жидкость, он начинает портиться.
Картофель
Картофель нужно хранить в прохладном темном месте. Однако холодильник слишком холоден для этой цели. Низкая температура портит естественный крахмал, что влияет на текстуру и вкус. Лучше всего хранить картофель в бумажном пакете.
Яблоки и груши
Можно хранить их в холодильнике, но холодный воздух, как правило, портит их хрустящую структуру. Оставьте их на полке, но если вы предпочитаете эти фрукты холодными, положите их в холодильник.
Персики, сливы и черешня
Плоды с косточками лучше не охлаждать. Храните их на полке и наслаждайтесь ими, когда они созреют.
Лук, чеснок
Эти продукты с резким запахом могут передать свой запах другим продуктам и со временем размягчить их. Храните их в бумажном пакете.
Мед, джем, сироп
Мед кристаллизуется в холодильнике, поэтому его нужно хранить при комнатной температуре вдали от солнечного света. Хотя джемы и варенье можно хранить в холодильнике, вы можете оставлять их при комнатной температуре после того, как открыли.
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