Как вытащить занозу с помощью соды

Во время работы в саду и на участке, можно легко посадить занозу в палец. С такой проблемой часто сталкиваются и дети, которым необходимо оказать помощь, при чем сделать это необходимо максимально быстро и безболезненно.







В следующий раз вместо того чтобы использовать иголку и пытаться расковырять место повреждения, попробуйте удалить занозу с помощью пищевой соды.







К небольшому количеству соды добавьте немного воды, а затем нанесите полученную пасту на занозу толстым слоем. Зафиксируйте соду на пальце с помощью пищевой пленки и оставьте на 10 минут. В большинстве случаев заноза сама выйдет из пальца, но иногда может потребоваться слегка поддеть ее.





Читать далее →