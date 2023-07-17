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Как вытащить занозу с помощью соды

Во время работы в саду и на участке, можно легко посадить занозу в палец. С такой проблемой часто сталкиваются и дети, которым необходимо оказать помощь, при чем сделать это необходимо максимально быстро и безболезненно.

Как вытащить занозу с помощью соды

В следующий раз вместо того чтобы использовать иголку и пытаться расковырять место повреждения, попробуйте удалить занозу с помощью пищевой соды.

Как вытащить занозу с помощью соды

К небольшому количеству соды добавьте немного воды, а затем нанесите полученную пасту на занозу толстым слоем. Зафиксируйте соду на пальце с помощью пищевой пленки и оставьте на 10 минут. В большинстве случаев заноза сама выйдет из пальца, но иногда может потребоваться слегка поддеть ее.

Как вытащить занозу с помощью соды
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Занозасода

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