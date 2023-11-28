Бытовые привычки советских людей, которые весь мир оценил только сейчас

В современном мире есть масса возможностей и ресурсов. Благодаря новейшим технологиям мы можем делать гораздо больше, чем несколько десятилетий назад.







Неудивительно, что для молодежи жизнь в СССР кажется скучной и ограниченной, а привычки бесполезными. А ведь некоторые них мы до сих пор применяем в жизни. И они не только актуальны, но и крайне полезны! Давайте же узнаем, какие привычки наших бабушек обрели популярность в наши дни!



1. Стеклянная тара

2. Подручные средства для уборки