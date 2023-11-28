Бытовые привычки советских людей, которые весь мир оценил только сейчас

В современном мире есть масса возможностей и ресурсов. Благодаря новейшим технологиям мы можем делать гораздо больше, чем несколько десятилетий назад.
Неудивительно, что для молодежи жизнь в СССР кажется скучной и ограниченной, а привычки бесполезными. А ведь некоторые них мы до сих пор применяем в жизни. И они не только актуальны, но и крайне полезны! Давайте же узнаем, какие привычки наших бабушек обрели популярность в наши дни!
1. Стеклянная тара
Стеклянная тара
Пока жители европейских стран пили газировку из жестяных банок и покупали молоко в пластике, граждане СССР копили стеклотару. Трехлитровые банки бережно отмывались и хранились, а иногда и вовсе передавались по наследству. Стеклянные бутылки можно было сдавать — пункт приемки был в каждом городе. Иностранцы тогда посмеивались, а сейчас и сами пользуются такой схемой. Весь мир постепенно отказывается от пластика, который вредит окружающей среде, в пользу более экологичных материалов.
2. Подручные средства для уборки
Домашние средства для уборки
Полки в отделах бытовой химии ломятся от разнообразных бутылочек. Но современные хозяйки вспоминают бабушкины лайфхаки и достают с полок подручные средства — соду, уксус, лимонную кислоту, хозяйственное мыло. Ведь эти компоненты удаляют жир и грязь ничуть не хуже, но при этом они полностью безопасны для здоровья и не вредят экологии. Да и стоят гораздо дешевле, чем едкая химия! Впрочем, и производители чистящих средств и порошков отказываются от агрессивных компонентов и отдают предпочтение безопасным аналогам.
3. Нательное белье
Советское белье/dzen.ru
Все советские граждане, и мужчины, и женщины, обязательно носили нательное белье. Рейтузы и кальсоны, комбинации и панталоны с начесом — все это было обыденной частью гардероба. Но европейцы и американцы со смехом относились к этой привычке и воспринимали ее как пережиток прошлого. В 1990-х годах и сами россияне стали отказываться от дополнительного слоя одежды зимой. Но до Европы этот тренд дошел только в 2000-х годах. Производители стали выпускать термобелье, и теперь русским людям не стыдно утепляться перед прогулкой!
4. Отдых от гаджетов
Прогулки в парке/stranabolgariya.ru
Население развитых стран уже не представляет жизнь без компьютера, телефона и интернета. В любую минуту мы можем позвонить по видеосвязи практически в любую точку мира. Узнать новости через десять минут после того, как произошло какое-то событие. Найти друга, живущего за тысячи километров. Но именно эта колоссальная нагрузка беспокоит врачей и психологов. Эксперты советуют почаще откладывать смартфон и посвящать время простым советским радостям — прогулкам на свежем воздухе, настольным играм, совместным ужинам всей семьей.
5. Общественный транспорт
Общественный транспорт/arhmez.ru
В Советским союзе мало кто мог позволить себе личный автомобиль, все перемещались на общественном транспорте. В 2000-х годах благосостояние россиян улучшилось, и машиной обзавелась каждая семья. Но это привело к другой проблеме — приходится часами стоять в пробках и дышать выхлопными газами. Неудивительно, что многие жители крупных городов отдают предпочтение более удобным средствам передвижения — общественному транспорту, велосипедам и даже самокатам. Так гораздо удобнее добираться до работы!
6. Вещи в наследство
Советская мясорубка/valles.ru
Еще несколько десятилетий назад молодое поколение с возмущением отказывалось от формочек для хвороста и советских мясорубок, предлагаемых бабушками. Однако сейчас сделанные на века вещи высоко ценятся хозяйками. Конечно, электрическая мясорубка быстрее накрутит гору фарша, но советская никогда не сломается и не подведет. И вот уже молодые мамочки откладывают внукам ползунки и припасают хорошую терку.
7. Чтение книг
Советская библиотека/fotostrana.ru
Жители Советского Союза очень любили читать. С появлением смартфоном необходимость в печатных книгах отпала. Любое произведение можно скачать на телефон и читать даже в темноте. Однако в последние годы бумажные книги вновь набирают популярность. Психологи не зря советуют откладывать перед сном гаджеты и посвятить время чтению. В крупных городах спросом пользуются общественные шкафчики с книгами, где любой человек может взять или поставить книгу на полку.
8. Путешествия по стране
Советский санаторий/pulse.mail.ru
Коронавирусные ограничения и невозможность выезда за границу привлекли внимание россиян к просторам своей родины. А ведь советские граждане тоже путешествовали только по России. И прекрасно отдыхали! Вот и россияне с удивлением обнаружили массу красивых мест, уютных курортов и гостеприимных городов. На территории России действительно есть множество туристических направлений.
9. Пакет с пакетами
Пакеты/nashchelyabinsk.ru
Еще совсем недавно все посмеивались над «пакетом с пакетами». Наши бабушки трепетно относились к пластиковой упаковке, потому что она была в дефиците. Пакеты бережно хранили, использовали в качестве мусорного мешка и носили с собой в магазин, чтобы не тратить лишние деньги. И в последние годы эта тенденция вновь набирает обороты. Но не из-за экономии, а по причине ухудшения экологической обстановки на планете. Люди отказываются от пластика, чтобы еще больше не загрязнять окружающую среду.
10. Танцы на свежем воздухе
Советские танцы/stihi.ru
В Советское время танцы на свежем воздухе были частью обыденной жизни. Почти в каждом городе были танцплощадки под открытым небом, где парни и девушки собирались вечерами. Но потом основное общение плавно перетекло в кафе, клубы и рестораны. К счастью, в последние годы молодежь вспомнила об этом времяпрепровождении. Подростки, да и взрослые собираются на танцевальных фестивалях, устраивают флешмобы или просто танцуют под музыку, звучащую из портативной колонки.
11. Домашняя еда
Советский обед/krasivoe-foto.ru
Еще полвека назад домашняя еда была обычным явлением. Горячий суп, пюре с котлетой и компот подавали в каждой семье на обед. В современном мире столько времени на готовку нет. Зато есть кафешки, фастфуд и доставка. Но такое питание не слишком полезно для здоровья, поэтому россияне вновь начали ценить домашнюю еду. Даже на работу люди стараются брать контейнеры с обедом, чтобы не портить желудок перекусами.
12. Запас продуктов
Домашние заготовки/krasivoe-foto.ru
В эпидемию коронавируса даже самые стойкие сдались и заполнили кухонные шкафчики запасами продуктов. А ведь еще наши бабушки советовали всегда иметь дома неприкосновенный запас. И российские хозяйки наконец оценили прелести забитой доверху морозилки и холодильника с домашними консервами. Так под рукой всегда есть продукты, чтобы быстро приготовить ужин!
Источник: https://novate.ru/blogs/281123/68127/
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