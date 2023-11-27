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8 вещей из бабушкиного сундука, за которые сегодня можно выручить немалую сумму


Вещи из бабушкиного сундука, которые помогут разбогатеть.

Вещи из бабушкиного сундука, которые помогут разбогатеть.

По интернету гуляет немало статей о счастливчиках, которые в одночасье разбогатели только благодаря тому, что в их доме оказались ценные вещи. Многие мечтают стать героями подобных историй, но думают, что счастье возможно у кого-то, но не у них. Однако, на самом деле у многих в доме находятся очень ценные старые вещицы, которые стоят дорого, тем не менее на них никто не обращает внимания. В этой статье расскажем о восьми таких потенциальных ценностях.

Хрусталь


И даже IKEA сегодня делает хрусталь.

И даже IKEA сегодня делает хрусталь.

 

Для кого-то хрустальная посуда является отголоском Советского Союза, но на самом деле сейчас он в цене, причем абсолютно любой. Большой популярностью хрусталь пользуется в Западных странах. Сейчас имитацию хрусталя в своих коллекциях представляют крупные фирмы подобны IKEA. Поэтому, если вы не особый любитель хрусталя, то, как повод избавиться от него, — продать ценителям.

Старая посуда Pyrex


Pyrex – посуда, о которой мечтают хозяйки по всему миру.

Pyrex – посуда, о которой мечтают хозяйки по всему миру.

 

Жаропрочная посуда этой марки пользуется ошеломляющей популярностью. Но закоренелые коллекционеры готовы потратиться не на новые коллекции, а на посуду 20-летней давности и более. В коллекциях российских домов продукция французского производителя была не такой частой, но, если вы как раз тот редкий счастливчик — можете смело выставлять дорогостоящий винтаж на аукцион.

Флаконы от старинных духов


Ах, какие душевные были флаконы!

Ах, какие душевные были флаконы!

 

Если флакон окажется еще и хрустальным с притертой крышкой — это пик удачи. Ведь именно такие интересны участникам аукционов, среди которых полно коллекционеров и дизайнеров интерьера.

Новогодние игрушки


Новогодние ретросокровища.

Новогодние ретросокровища.

 

Еще одна страсть любителей раритетов — старинные елочные игрушки, причем даже советского производства. Вот только из-за повышенной хрупкости продукции, подобной роскоши осталось совсем мало, отсюда, наверное, и ценность продукта.

Формы для печенья


Формы для самого оригинального печенья.

Формы для самого оригинального печенья.

 

Чем больше возраст у формочки, тем выше ее стоимость. Ну, а если ее форма приурочена к какому-то празднику, то эта формочка бесценна!

Плетеная мебель


Картины-литографии были популярны в начале XX века.

Картины-литографии были популярны в начале XX века.

 

Возможно, в процессе продажи возникнут трудности с доставкой до покупателя, но это того стоит.

Литография


Картины-литографии были популярны в начале XX века.

Картины-литографии были популярны в начале XX века.

 

Только подумайте — популярные и общедоступные ранее картины-литографии, датированные началом ХХ века из серии Currier and Ives, до сих пор продолжают украшать стены многих домов. При этом на аукционах они продаются по цене до $100 000.

Статуэтки из керамики


Среди фарфоровых статуэток есть действительно эксклюзивные экземпляры.

Среди фарфоровых статуэток есть действительно эксклюзивные экземпляры.

 

Здесь есть одна сложность — дать точную оценку и вообще выявить ценный экземпляр может только профессионал. Однако, если где-то в закутках завалялась редкая старинная вещица, лучше показать ее знатоку. Кто знает, может ненужная безделушка для вас станет для кого-то долгожданной ценностью.

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