Почему почти 300 лет не могут поделить деревянную лестницу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Лестница присутствует на абсолютно всех изображениях Храма Гроба Господня

Храм Гроба Господня в 2017 году.

Храм Гроба Господня в 2007 году.

Необычный компромисс

Храм Гроба Господня в 1987 году.

Почему лестница до сих пор на своём месте

Фотография Храма Гроба Господня 1895 года.

Храм Гроба Господня, около 1890-1900 гг.

Символ разделений и человеческой глупости по-прежнему на своём месте.

Лестницу пытались передвинуть и даже украсть, но её всегда возвращали на место.