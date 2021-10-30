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12 бытовых доказательств того, что без спирта в доме будет туго

12 бытовых доказательств того, что без спирта в доме будет туго

Спирт может пригодиться в доме: начиная от уборки и заканчивая первой медицинской помощью.

Его можно использовать в качестве очистителя, дезинфицирующего средства, пятновыводителя и универсального уничтожителя неприятных запахов.

Стоит он копейки, а список его полезных применений можно продолжать вечно. Если запастись парочкой бутылочек спирта в доме, можно значительно упростить свою жизнь.

12 бытовых доказательств того, что без спирта в доме будет туго

1. Быстрая реанимация косметики

Спирт спасёт макияж, даже если кажется, что дело совсем плохо. /Фото: info-god.com

Спирт спасёт макияж, даже если кажется, что дело совсем плохо.

Прессованная пудра, румяна или тени для век имеют очень хрупкую структуру. Они часто ломаются и рассыпаются, поэтому пользоваться ими становится неудобно. Чтобы быстро исправить проблему, понадобится немного спирта. Нужно налить его в аэрозольный баллончик и распылить на испорченное косметическое средство. Пальцем или ложкой растереть поверхность румян или пудры, а потом дать высохнуть и затвердеть в течение нескольких часов. Вуаля, косметика снова как новая.

2. Дрессировка неудобной обуви

Если дома есть спирт, любую обувь можно быстро «исправить» под себя. /Фото: i.ytimg.com

Если дома есть спирт, любую обувь можно быстро «исправить» под себя.

Часто новые туфли не совсем удобные, они жмут и натирают. Чтобы избежать мозолей и дискомфорта, нужно использовать немного спирта. Наносим его тонким слоем на обувь, на ноги надеваем толстые носки, а на них туфли.

Теперь нужно немного постоять в обуви или походить, чтобы немного растянуть. После этого оставляем обувь сохнуть, а завтра надеваем уже более удобный и комфортный вариант.

3. Домашний освежитель воздуха

Если дома есть спирт, освежитель воздуха тоже всегда будет под рукой. /Фото: ternopoliany.te.ua

Если дома есть спирт, освежитель воздуха тоже всегда будет под рукой.

Необязательно покупать некачественный и дорогостоящий освежитель воздуха в магазине. Можно сделать натуральное средство самостоятельно. Для этого нужно взять стакан спирта и добавить в него 10-15 капель приятного эфирного масла. Полученную смесь наливаем в аэрозольный баллончик — можно использовать прямо сразу, в любой из нужных комнат дома.

4. Борьба с мошками

Спирт — эффективное средство против многих вредителей. /Фото: mtdata.com

Спирт — эффективное средство против многих вредителей.

Летом и в начале осени дома или на даче могут весьма назойливо досаждать мелкие плодовые мушки. Они садятся на спелые овощи, фрукты и ягоды, портя их вид и вкус. Чтобы быстро от них избавиться, можно использовать такой полезный в хозяйстве спирт. Нужно просто распылить эффективное средство там, где чаще всего появляются плодовые мушки — это их уничтожит, и они больше не вернутся.

5. Быстрое избавление от наклеек

Почему они такие упрямые, эти наклейки? Сейчас мы им зададим жару. /Фото: sovets.net

Почему они такие упрямые, эти наклейки? Сейчас мы им зададим жару.

Очень часто наклейки не хотят отклеиваться от поверхностей, оставляя белое основание и остатки клея. Ничто их не берёт, ни острые ногти, ни щётка, ни моющее средство. Когда всё безрезультатно, нужно пропитать наклейку спиртом и оставить на несколько минут. После того как время выйдет, липкая основа снимется без труда.

6. Дезинфекция рук

Дёшево, безопасно и надежно. /Фото: s2.bukalapak.com

Дёшево, безопасно и надежно.

Дезинфицирующее средство для рук в маленьком флакончике очень удобно использовать в транспорте, после посещения больницы или просто на улице, когда нужно быстро избавиться от микробов. Необязательно тратиться на него в магазине, его лучше и легче сделать самостоятельно. Для этого нужно смешать 3 части спирта и одну часть аптечного геля алоэ вера. Смесь эффективно справляется со всеми микробами, но не наносит вреда рукам. Чтобы она ещё и пахла замечательно, в неё можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

7. Замороженный лед

Для летних напитков самое замечательное средство — это лед с алкоголем. /Фото: img.anews.com

Для летних напитков самое замечательное средство — это лед с алкоголем.

Если нужно получить особенно прочный и холодный лед, спирт и тут сослужит верную службу. Алкоголь замерзает при очень низкой температуре, поэтому если разбавить его с водой в пропорции 1 к 2, а потом заморозить в герметичной упаковке, лед получится просто идеальный. Он долго не будет таять и сделает напитки по-настоящему освежающими.

8. Лечение герпеса

Спирт отлично помогает в медицинских целях. /Фото: banka.varenie.life

Спирт отлично помогает в медицинских целях.

С помощью спирта можно высушить герпес и помочь ему быстрее зажить. Все что нужно — это протереть место заражения ватным тампоном, пропитанным спиртом.

9. Помощь владельцам авто

Спирт отлично предотвращает замерзание стекол. /Фото: true.gr

Спирт отлично предотвращает замерзание стекол.

Если машина стоит на улице в непогоду, утром бедному водителю часто приходится освобождать стекла ото льда. Это занимает много времени, да и удовольствия не приносит. Чтобы избавиться от этого надоедливого досуга, нужно обеспечить в машине небольшой запас спирта в распылителе. Если его использовать на ночь, то утром легче будет почистить окна, а чтобы дело пошло быстрее, нужно побрызгать поверхность спиртом повторно.

10. Чистый воротник

Проблемы грязного воротника на рубашке больше не будут досаждать. /Фото: banner2.kisspng.com

Проблемы грязного воротника на рубашке больше не будут досаждать.

Протирая шею спиртом перед тем, как одеваться утром, можно предотвратить появление пятен на воротнике рубашки. Алкоголь отлично удаляет масла, грязь и пот, которые и провоцируют быстрое загрязнение.

11. Боли больше нет

Спирт успокаивает боль в теле. /Фото: sonoranspine.com

Спирт успокаивает боль в теле.

Спирт способствует приливу крови к тому месту, где болит. Поэтому он активно используется для лечения различных травм. Нужно втереть немного спирта в кожу, чтобы охладить и расслабить мышцы, снять отек и ускорить процесс заживления.

12. Естественный антиперспирант

Для оптимального эффекта нужно просто немного протереть. /Фото: biotex.dk

Для оптимального эффекта нужно просто немного протереть.

Пятна пота часто появляются даже после использования разрекламированного антиперспиранта. Особенно страдают зоны воротника, подмышек, внутренние части локтей и коленей. Алкоголь действует как антиперспирант, качественно подсушивая кожу. Поскольку он убивает бактерии, не будет никакого неприятного запаха, даже если забыть использовать дезодорант.

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