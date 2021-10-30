12 бытовых доказательств того, что без спирта в доме будет туго

Спирт может пригодиться в доме: начиная от уборки и заканчивая первой медицинской помощью.

Его можно использовать в качестве очистителя, дезинфицирующего средства, пятновыводителя и универсального уничтожителя неприятных запахов.

Стоит он копейки, а список его полезных применений можно продолжать вечно. Если запастись парочкой бутылочек спирта в доме, можно значительно упростить свою жизнь.

1. Быстрая реанимация косметики

Спирт спасёт макияж, даже если кажется, что дело совсем плохо.

Прессованная пудра, румяна или тени для век имеют очень хрупкую структуру. Они часто ломаются и рассыпаются, поэтому пользоваться ими становится неудобно. Чтобы быстро исправить проблему, понадобится немного спирта. Нужно налить его в аэрозольный баллончик и распылить на испорченное косметическое средство. Пальцем или ложкой растереть поверхность румян или пудры, а потом дать высохнуть и затвердеть в течение нескольких часов. Вуаля, косметика снова как новая.

2. Дрессировка неудобной обуви

Если дома есть спирт, любую обувь можно быстро «исправить» под себя.

Часто новые туфли не совсем удобные, они жмут и натирают. Чтобы избежать мозолей и дискомфорта, нужно использовать немного спирта. Наносим его тонким слоем на обувь, на ноги надеваем толстые носки, а на них туфли.

3. Домашний освежитель воздуха

Теперь нужно немного постоять в обуви или походить, чтобы немного растянуть. После этого оставляем обувь сохнуть, а завтра надеваем уже более удобный и комфортный вариант.

Если дома есть спирт, освежитель воздуха тоже всегда будет под рукой.

Необязательно покупать некачественный и дорогостоящий освежитель воздуха в магазине. Можно сделать натуральное средство самостоятельно. Для этого нужно взять стакан спирта и добавить в него 10-15 капель приятного эфирного масла. Полученную смесь наливаем в аэрозольный баллончик — можно использовать прямо сразу, в любой из нужных комнат дома.

4. Борьба с мошками

Спирт — эффективное средство против многих вредителей.

Летом и в начале осени дома или на даче могут весьма назойливо досаждать мелкие плодовые мушки. Они садятся на спелые овощи, фрукты и ягоды, портя их вид и вкус. Чтобы быстро от них избавиться, можно использовать такой полезный в хозяйстве спирт. Нужно просто распылить эффективное средство там, где чаще всего появляются плодовые мушки — это их уничтожит, и они больше не вернутся.

5. Быстрое избавление от наклеек

Почему они такие упрямые, эти наклейки? Сейчас мы им зададим жару.

Очень часто наклейки не хотят отклеиваться от поверхностей, оставляя белое основание и остатки клея. Ничто их не берёт, ни острые ногти, ни щётка, ни моющее средство. Когда всё безрезультатно, нужно пропитать наклейку спиртом и оставить на несколько минут. После того как время выйдет, липкая основа снимется без труда.

6. Дезинфекция рук

Дёшево, безопасно и надежно.

Дезинфицирующее средство для рук в маленьком флакончике очень удобно использовать в транспорте, после посещения больницы или просто на улице, когда нужно быстро избавиться от микробов. Необязательно тратиться на него в магазине, его лучше и легче сделать самостоятельно. Для этого нужно смешать 3 части спирта и одну часть аптечного геля алоэ вера. Смесь эффективно справляется со всеми микробами, но не наносит вреда рукам. Чтобы она ещё и пахла замечательно, в неё можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

7. Замороженный лед

Для летних напитков самое замечательное средство — это лед с алкоголем.

Если нужно получить особенно прочный и холодный лед, спирт и тут сослужит верную службу. Алкоголь замерзает при очень низкой температуре, поэтому если разбавить его с водой в пропорции 1 к 2, а потом заморозить в герметичной упаковке, лед получится просто идеальный. Он долго не будет таять и сделает напитки по-настоящему освежающими.

8. Лечение герпеса

Спирт отлично помогает в медицинских целях.

С помощью спирта можно высушить герпес и помочь ему быстрее зажить. Все что нужно — это протереть место заражения ватным тампоном, пропитанным спиртом.

9. Помощь владельцам авто

Спирт отлично предотвращает замерзание стекол.

Если машина стоит на улице в непогоду, утром бедному водителю часто приходится освобождать стекла ото льда. Это занимает много времени, да и удовольствия не приносит. Чтобы избавиться от этого надоедливого досуга, нужно обеспечить в машине небольшой запас спирта в распылителе. Если его использовать на ночь, то утром легче будет почистить окна, а чтобы дело пошло быстрее, нужно побрызгать поверхность спиртом повторно.

10. Чистый воротник

Проблемы грязного воротника на рубашке больше не будут досаждать.

Протирая шею спиртом перед тем, как одеваться утром, можно предотвратить появление пятен на воротнике рубашки. Алкоголь отлично удаляет масла, грязь и пот, которые и провоцируют быстрое загрязнение.

11. Боли больше нет

Спирт успокаивает боль в теле.

Спирт способствует приливу крови к тому месту, где болит. Поэтому он активно используется для лечения различных травм. Нужно втереть немного спирта в кожу, чтобы охладить и расслабить мышцы, снять отек и ускорить процесс заживления.

12. Естественный антиперспирант

Для оптимального эффекта нужно просто немного протереть.

Пятна пота часто появляются даже после использования разрекламированного антиперспиранта. Особенно страдают зоны воротника, подмышек, внутренние части локтей и коленей. Алкоголь действует как антиперспирант, качественно подсушивая кожу. Поскольку он убивает бактерии, не будет никакого неприятного запаха, даже если забыть использовать дезодорант.

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