Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Как паять полипропиленовые трубы? Конечно же, при помощи электропаяльника для ПП труб (сварочного утюга). А если нет электричества?

В данном случае можно воспользоваться альтернативным вариантом. Рассказываем, как паять ПП трубы с помощью газового баллончика с горелкой.

Личным опытом пайки водопроводных полипропиленовых труб без электрического паяльника поделился с нами автор YouTube канала Mr. DK DIY.

Необходимые «комплектующие»:

газовый баллончик с горелкой;

металлическая полоса;

болт;

гайки;

резьбовая шпилька;

керамические гильзы (насадки).

Недостатком данного способа пайки является то, что температуру (интенсивность пламени) и время пайки придется «настраивать» методом проб и ошибок.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить держатель для нагревательных насадок. Автор использовал уже готовый элемент.

Однако его несложно сделать самостоятельно из металлической полосы: отрезаем и сгибаем заготовку буквой «П».

В верхней части заготовки необходимо высверлить отверстие и прорезать паз с одной из сторон. По бокам П-образной детали также нужно просверлить отверстия.

После этого к верхней части держателя (там, где вырезали паз) необходимо приварить две гайки. В одной из них рассверливаем резьбу.

Держатель будет надеваться на сопло горелки и фиксироваться с помощью самодельного хомута.

Используя отрезок резьбовой шпильки, закрепляем в П-образном держателе керамические насадки для пайки полипропиленовых труб.

В завершении останется только надеть держатель с насадками на сопло горелки и зафиксировать его при помощи хомута, просто вкрутив в гайку с резьбой болт.

Пайка полипропиленовых труб

Газовый баллон укладываем на рабочий стол таким образом, чтобы можно было зафиксировать горелку в слесарных тисках. Далее включаем подачу газа и подносим зажигалку или электроподжиг к соплу горелки и настраиваем интенсивность горения пламени.

Подготавливаем полипропиленовую трубу и муфту. Надеваем их на разогретые керамические насадки и выдерживаем необходимое время. Затем соединяем их вместе.

Видео по теме

Как сделать газовый паяльник для ПП труб и паять полипропилен без электропаяльника, смотрите ниже — в авторском видеоролике.