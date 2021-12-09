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Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Как паять полипропиленовые трубы? Конечно же, при помощи электропаяльника для ПП труб (сварочного утюга). А если нет электричества?

В данном случае можно воспользоваться альтернативным вариантом. Рассказываем, как паять ПП трубы с помощью газового баллончика с горелкой. 

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Личным опытом пайки водопроводных полипропиленовых труб без электрического паяльника поделился с нами автор YouTube канала Mr. DK DIY.

Необходимые «комплектующие»:

  • газовый баллончик с горелкой;
  • металлическая полоса;
  • болт;
  • гайки;
  • резьбовая шпилька;
  • керамические гильзы (насадки). 

Недостатком данного способа пайки является то, что температуру (интенсивность пламени) и время пайки придется «настраивать» методом проб и ошибок. 

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить держатель для нагревательных насадок. Автор использовал уже готовый элемент.

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Однако его несложно сделать самостоятельно из металлической полосы: отрезаем и сгибаем заготовку буквой «П».

В верхней части заготовки необходимо высверлить отверстие и прорезать паз с одной из сторон. По бокам П-образной детали также нужно просверлить отверстия. 

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

После этого к верхней части держателя (там, где вырезали паз) необходимо приварить две гайки.

В одной из них рассверливаем резьбу.

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Держатель будет надеваться на сопло горелки и фиксироваться с помощью самодельного хомута. 

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Используя отрезок резьбовой шпильки, закрепляем в П-образном держателе керамические насадки для пайки полипропиленовых труб. 

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

В завершении останется только надеть держатель с насадками на сопло горелки и зафиксировать его при помощи хомута, просто вкрутив в гайку с резьбой болт. 

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Пайка полипропиленовых труб

Газовый баллон укладываем на рабочий стол таким образом, чтобы можно было зафиксировать горелку в слесарных тисках. Далее включаем подачу газа и подносим зажигалку или электроподжиг к соплу горелки и настраиваем интенсивность горения пламени. 

Подготавливаем полипропиленовую трубу и муфту. Надеваем их на разогретые керамические насадки и выдерживаем необходимое время. Затем соединяем их вместе. 

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Пайка полипропиленовых труб без электрического паяльника

Видео по теме

Как сделать газовый паяльник для ПП труб и паять полипропилен без электропаяльника, смотрите ниже — в авторском видеоролике. 

 

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