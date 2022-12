Странные способы раскрутки в современном музыкальном мире

Чтобы стать успешным исполнителем, требуется гораздо больше, чем может показаться со стороны, и важная часть работы заключается в продвижении себя и своей музыки. Некоторые музыканты прибегли к невообразимым, а порой просто нелепым способам, чтобы привлечь к себе внимание.









Лидер Nine Inch Nails прятал USB-накопители в ванных комнатах и ​​создал целую компьютерную игру-антиутопию

Японская группа AKB48 проводит турниры игры «Камень-ножницы-бумага»

Альбом группы U2 получили в подарок все пользователи медиатеки iTunes

С февраля по апрель 2007 года поклонники Nine Inch Nails начали обнаруживать странные предметы во время европейского турне группы, в то время как другие загадочные вещи были спрятаны в различной рекламной продукции Nine Inch Nails. Разумеется, они не могли догадываться, насколько глубока кроличья нора, в которую их увлекают: все это было элементами раскручивающейся по спирали игры в альтернативную реальность, где все они были невольными участниками. Первые крупные находки появились, когда поклонники группы, зашедшие в туалет по малой нужде, наткнулись на загадочные USB-флешки с записями песен из будущего альбома Year Zero. Как только они были найдены, музыка немедленно распространилась через интернет, что просто свело с ума Ассоциацию звукозаписывающей индустрии Америки. Тем временем, другие фанаты, которые купили рекламные товары и релизы тура Nine Inch Nails, начали находить спрятанные в разных местах телефонные номера и URL-адреса. Ссылки приводили их на жутковатые вебсайты с изображениями того, что представлялось лидеру группы Тренту Резнору будущим Соединенных Штатов при Джордже Буше-младшем. Кстати, некоторые из них оказались почти пророческими. Там были вредные химикаты в системе водоснабжения, движение под названием «Искусство — это сопротивление» и вебсайт с лозунгом «Америка возрождается» с прекрасным сельскохозяйственным пейзажем, который исчезал при первом нажатии и превращался в картину полного разрушения. Несмотря на связь с альбомом Year Zero, Резнор считал эту игру не просто маркетинговым приемом, а скорее расширением альбома, призванным дополнить впечатления поклонников группы. «По сути, я написал саундтрек к несуществующему фильму», – сказал он. Альбом исландской певицы Бьорк оказался серией довольно странных приложений для iPad На протяжении сорокалетней карьеры Бьорк не раз поражала публику. Но затем появился альбом «Biophilia» 2011 года, и многим показалось, что исландская звезда совершила прыжок в мир, невиданный с конца 2001 года: это была космическая одиссея. Он начинается с повествования знаменитого на весь мир своими комментариями к фильмам о природе Дэвида Аттерборо. А затем следуют песни, сопровождающиеся графическими анимациями, с которыми можно играть. Играя с приложениями, слушатели могли изменять различными способами некоторые песни, такие как «Moon», причем непосредственно в процессе прослушивания. Другие песни, такие как «Virus» и «Dark Matter», останавливались, и пользователю приходилось выиграть в мини-игре, чтобы продолжить прослушивание. Несмотря на весьма причудливый и «кислотный» внешний вид альбома, анимации в нем отличаются научной точностью и могут выполнять, как оказалось, образовательную функцию. Хотя с точки зрения коммерческого успеха альбом трудно назвать удачным, он все же занял свое место в истории искусства, когда Biophilia стала первым компьютерным приложением, включенным в 2014 году в коллекцию Музея современного искусства. В будущем она может сыграть определенную роль в образовании, поскольку Исландия и Бьорк начали образовательный проект под тем же названием Biophilia (Биофилия – любовь ко всему живому).Женская подростковая группа AKB48 дебютировала с новой идеей: вырастить целый сонм девочек-звезд, выступления которых публика могла бы смотреть в любое удобное время. С этой целью они начали с 48 участниц, которые циркулировали по всем музыкальным событиям в Японии, так что ни один поклонник не мог пропустить их выступление. Однако, четырнадцать лет спустя их активный состав превысил 100 человек, не считая множества «отпочкований» в разных странах мира. Поэтому теперь всем «кумирам» трудно оказаться в центре внимания и часто ведущие места в группе определяются популярностью той или иной исполнительницы. Поэтому они решили устранить эту проблему с помощью самого справедливого метода, когда-либо придуманного человечеством: игры «камень-ножницы-бумага». В 2010 году продюсеры учредили ежегодный отборочный турнир, в котором может принять участие каждая из девушек. Победительница получает сольный дебют или концерт. Как бы глупо это ни звучало, такие турниры — серьезный бизнес, потому что они могут дать одной из девушек AKB48 значительный импульс узнаваемости, что сделает ее более популярной и поможет в дальнейшей карьере. Этим объясняется, что турнир является столь же обязательным для просмотра среди поклонников группы, как и сами концерты: аншлаги на огромных аренах, участники в маскарадных костюмах и массовый взрыв энтузиазма, когда выявляется окончательная победительница. Турнир 2017 года, в котором одержала победу относительно малоизвестная Мику Танабе, был настолько трогательным, что даже попал в международные выпуски новостей.Ирландская рок-группа U2 всегда была довольно отчаянной и дерзкой, независимо от того, любите ли вы их за это, или напротив, считаете претенциозными придурками, которые воображают себя гуманитариями. Тем не менее, самый грандиозный состоялся в 2014 году, когда компания Apple купила готовящийся к выпуску альбом Songs of Innocence приблизительно за 100 миллионов долларов. В то время это было вполне логично, потому что U2 и Apple связывали довольно близкие отношения: Стив Джобс и Боно были друзьями, и U2 помогали продвигать iPod с помощью рекламного видеоролика. Но после этой сделки не было никаких совместных торжеств и дружеских похлопываний по плечу. Более того, прибыли тоже не было. Когда примерно 500 миллионов человек, имеющих аккаунты iTunes, обнаружили в своих библиотеках Songs of Innocence, быстро стало ясно, что с таким же успехом U2 и Apple могли раздавать любую чушь. Альбом был довольно холодно принят критиками, а имя U2 не так уж много значило для поколения, которое потребляло музыку почти исключительно в цифровом формате, не говоря уж о вторжении в личное пространство. Пользователи осудили и группу и Apple за то, что им фактически навязали альбом, и запрос «как удалить U2 из iPhone» стал одним из самых популярных в поисковой системе Google в течение нескольких минут, так что Apple пришлось создать специальный сайт, чтобы клиенты могли это сделать.