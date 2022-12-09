Странные способы раскрутки в современном музыкальном мире

Чтобы стать успешным исполнителем, требуется гораздо больше, чем может показаться со стороны, и важная часть работы заключается в продвижении себя и своей музыки. Некоторые музыканты прибегли к невообразимым, а порой просто нелепым способам, чтобы привлечь к себе внимание.









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