Чем подкормить розы весной

Для того чтобы розы радовали вас не редкими одинокими бутонами, а обильным долгим цветением, им необходим правильный уход, в том числе своевременное внесение удобрений.



Розарии никогда не выходят из моды. Невзирая на капризность роз и острые шипы, которые частенько ранят увлеченных розоводов, многие мечтают посадить на своем участке прекрасный цветущий куст. Но чтобы мечты воплотились в реальность, розы необходимо подкармливать.

Жители немецкого города Хильдесхайм считают, что самый старый куст роз растет именно у них. По легенде, он был посажен в 815 году. Ботаники, в свою очередь, предполагают, что этому кусту больше 400 лет.

Основное значение для стимуляции обильного цветения имеет фосфор. Он влияет на размер цветов и количество бутонов, а также способствует формированию новых корней. Удобрять растения фосфором можно весь сезон. Однако было бы ошибкой подкармливать розы лишь фосфорными удобрениями. Ведь калий тоже влияет на формирование бутонов. Кроме того, розам необходим азот, способствующий формированию здоровой зеленой массы. Его вносят весной, т.к. осенние подкормки азотсодержащими удобрениями снижают зимостойкость растений. Если перекормить розу азотом, то цветение наступит позднее, а само растение станет более уязвимым для заболеваний.

Как вносить удобрения

Подкормка роз органическими удобрениями

Подкормка роз минеральными удобрениями

Подкормка роз готовыми комплексными удобрениями

Не лишними будут магний (который выходит на первый план при завязывании бутонов и влияет на яркость цвета лепестков), железо (для профилактики хлороза), а также бор и марганец.Существуют различные методики внесения удобрений. Например, можно отступить от стебля на 15 см и, стараясь не повредить корни, сделать неглубокую кольцевую борозду. Заполнить ее удобрением, смешанным с черноземом, после чего присыпать борозду землей. Опытные садоводы утверждают, что при таком внесении удобрение будет частично растворяться во время поливов или дождей, и растение будет получать все необходимые вещества постепенно.Важно помнить, что удобрения нельзя вносить в неувлажненную почву, это может привести к ожогу корней.Внекорневые подкормки – отличный вариант для роз, т.к. растение быстро получает необходимые вещества, впитывая их через листья, при этом состав почвы не меняется. Таким образом можно вносить как минеральные, так и органические удобрения. Слишком поздний (с наступлением сумерек) вечерний полив и опрыскивание растений не рекомендуются, поскольку не успевшая испариться влага может спровоцировать появление грибка.Опрыскивать растения можно утром или вечером, так как на солнце препараты испаряются или теряют свойства, а растения могут получить ожогНо помните, внекорневые подкормки не могут стать полноценной альтернативой корневым.Некоторые начинающие розоводы предпочитают использовать исключительно комплексные препараты, напрочь забывая об органических удобрениях. Между тем, последние повышают плодородность почвы, уменьшают количество сорной травы, а также привлекают полезных червей.Черви рыхлят почву и таким образом обогащают ее кислородомЕсли осенью провести мульчирование, разложив вокруг кустов роз торф или компост, то корневая система будет расти быстрее.Подкормку куриным пометом проводят весной в период развития растений, а также в во время цветения. Это органическое удобрение легко может обжечь корни, поэтому важно не превышать дозировку. Ведь, как гласит народная мудрость, «Лучше меньше, да лучше». Свежий помет разводят водой 1:20, перепревший – 1:10. Раствор настаивают пять дней, а затем снова разводят водой в соотношении 1:3.Коровий навоз разбавляют водой 1:10, настаивают неделю, после чего еще раз разводят в соотношении 1:2. Первую подкормку следует проводить с наступлением тепла, т.к. в холодную погоду розы плохо усваивают питательные вещества.Весеннее внесение куриного помета и коровьего навоза будет особенно полезно молодым растениям.Если вы посадили розовый куст прямо под окнами, в качестве альтернативной менее ароматной подкормки можно использовать настой сорняков. Емкость нужно заполнить нарезанной травой, ботвой или сорняками на 3/4, добавить 2 ст.л. кальцинированной соды. Оставшиеся 2/3 емкости заполнить водой и ожидать, когда состав как следует перебродит. После процеживания необходимо разбавить настой водой в пропорции 3:10 и провести внекорневую подкормку. Только имейте в виду: настой сорняков нельзя готовить в период их осеменения.Для обильного цветения важно комбинировать минеральные удобрения с органикойЕсли молодые растения весной предпочитают органику, то зрелые – аммиачную селитру. Подкормку аммиачной селитрой можно начинать сразу после того, как сойдет снег (20-30 г на 1 кв.м).Чтобы обеспечить розам обильное цветение, в мае лучше всего использовать калийно-фосфорные составы (по 10 г суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды). Подкормку желательно повторить в июне. В июле в раствор добавляют 500 г куриного помета и 10 г нитрофоски. В этот же период можно внести древесную золу, которая нормализует кислотность почвы. Розы подкармливают золой на второй год после пересадки. 100 г золы растворяют в 10 л воды – для корневых подкормок, 200 г золы на 10 л воды – при внекорневых подкормках.Пышное цветение, которое радует глаз и вызывает восхищение, может быть серьезным стрессом для розового куста, ведь растение расходует большое количество питательных веществ. Если вы хотите, чтобы в следующем году ваша розочка цвела так же обильно, важно подкормить ее осенью. Азотные удобрения в этот период не используют, так как они провоцируют рост зеленой массы, и растение просто не успеет подготовиться к зиме. А вот калий необходим зеленым питомцам для успешной зимовки, равно как и фосфор. Поэтому осенью можно использовать смесь из 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды.Также можно приготовить раствор из 1 ст.л. суперфосфата 1 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. Под один куст можно выливать не более 4 л раствора.Альтернативой может стать дрожжевая подкормка. 10 г сухих дрожжей и 2 ст.л. сахара разводят в 10 л теплой воды. Через два часа настой необходимо разбавить 50 л воды и полить растения.Поскольку дрожжевой настой активно выводит из почвы калий, сразу же после такой подкормки почву вокруг розовых кустов желательно посыпать золойНесомненным плюсом готовых комплексных удобрений является простота использования. Обычно достаточно добавить несколько колпачков состава в воду и полить либо опрыскать растения. Комплексные удобрения способны ускорить завязывание бутонов, увеличить их количество и размер соцветий, а также сделать окраску роз более яркой.Комплексные удобрения нежелательно вносить под пересаженные растения ранее, чем через две недели после пересадки.