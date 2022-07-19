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Моргнуть не успели

В течение 32 лет швейцарский фотограф Барбара Давац (Barbara Davatz) следила за жизнью двенадцати пар героев. Публикуем одну из историй.

Моргнуть не успели

1982
Бени и Энди

В 1982 году Барбара Давац сфотографировала двенадцать молодых пар из Цюриха: влюбленных, близких друзей или родственников. В 1988 и 1997 годах она вновь приглашала своих героев в студию. Каждый раз они могли привести с собой новых друзей, возлюбленных, детей и даже внуков — Давац начинала следить и за их жизнью. Когда в 2014 году она собрала участников проекта в последний раз, их оказалось уже восемьдесят четыре. В 2015 году вышел фотоальбом As Time Goes By — по словам фотографа, запечатленные на пленку и собранные вместе эти четыре периода жизни отражают генеалогию современных человеческих отношений.

Моргнуть не успели

1988
Хайни и Энди

Моргнуть не успели

1988
Бени и Карола

Моргнуть не успели

1997
Хайни

Моргнуть не успели

1997
Лука, Клаудиа, Карола и Ксено

Моргнуть не успели

1997
Бени и Мирко

Моргнуть не успели

1997
Сибилл и Энди

Моргнуть не успели

2014
Курт и Клаудиа

Моргнуть не успели

2014
Клаудия и Карола

Моргнуть не успели

2014
Лука и Паскаль

Моргнуть не успели

2014
Ксено и Лиза

Моргнуть не успели

2014
Мирко, Мариэль, Беатрис, Маэлиз

Моргнуть не успели

2014
Сибилл и Биче

Моргнуть не успели

2014
Бени, Шарлотта, Луи-Салома, Натали

Моргнуть не успели

2014
Андреа, Анна, Лейла, Энди

Моргнуть не успели

2014
Хайни

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