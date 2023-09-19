Огород на воде

6 соток были как ранчо для совестного человека. В 1960-х годах в СССР под огороды выделялись участки земли от 4 до 6 соток. На огородах разрешалось строить одноэтажные домики размером не более 3×5 метров. К огородам подводилось электричество. Массовое выделение земельных участков под огороды проводилось в России в начале 1990-х годов.



Озеро Инле в Мьянме очень многогранно: дома на воде, красивые пейзажи на фоне гор, древние пагоды, ремесленники и аутентичные рыбаки. Помимо этого, Инта прямо на водной глади выращивают овощи: помидоры, огурцы, капусту, горох, фасоль и зелень.







Издалека огороды можно опознать по «лесу» бамбуковые шестов удерживающих грядки на месте:











Озерные огороды — это фактически плоты, сделанные из корней и травы, поверх которых насыпан небольшой плодородный слой, удобренный донным илом. Фактически это гидропоника:











Уход за посевами происходит с лодок.















Дом зажиточной семьи:







Площади посевов большие, а урожайность еще больше. Овощи с озера Инле ежедневно и на протяжении всего года вывозят целыми грузовиками, и их можно купить на всей территории страны.











Каждый клочок используется для земледелия. Посадка риса:















Сначала по полю раскидывают вязанки с ростками риса, после чего девушки выстраиваются в ряд и продвигаясь от одного конца поля к другому очень быстро его засеивают.







Заброску рассады осуществляет специально обученный человек:



















Заметил интересное разделение труда: если по посадке риса задействованы в основном женщины, то уборкой заняты только мужчины.















В завершение дня мы еще успели посетить местное табачное производство, где милые девушки крутят ароматные сигары с анисом.











И семью «длинношеих» (женщины из племени Падаунг), которые работают в сувенирном магазине:







Женщины и девушки племени носят яркие платья и несколько десятков колец вокруг шеи, которые носят всю жизнь, начиная с шести-семи лет.











Трафик.











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