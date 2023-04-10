Что курили в начале XX века и какими были традиции курения

Сто лет назад люди были убеждены, что курение — безобидная забава. Более того, некоторые считали, что никотин помогает бороться с туберкулёзом.
Курение украшает женщину
Статная дама с изящным мундштуком и сигаретой, от которой исходил тонкий дымок, привлекала внимание мужчин. Женщинам курение не просто прощали, эту привычку считали пикантной изюминкой. Такое отношение привело к тому, что к началу XX века слабый пол не уступал мужчинам в пагубном пристрастии.
Если знатные дамы затягивались сигаретой из томных эстетических побуждений, то рабочие женщины так демонстрировали независимость. Запросто можно было встретить студентку или горничную, курящую недорогие сигареты. Пахли, кстати, такие табачные изделия специфически.
Сигарета после обеда — хороший тон
В России самыми «курящими» городами в начале XX века были Москва и Петербург. Здесь прижилась традиция раскуривать табак после обеда или званого ужина. В некоторых домах для этого специально оборудовали курительные комнаты. Полки в них были уставлены разнообразным табаком, трубками, портсигарами с сигаретами. Чем богаче выбор, тем выше статус хозяина.
В начале XX века в двух столицах России не курили лишь священники и староверы. В их присутствии дымить строго запрещалось. При дамах курили только с разрешения слабого пола. Других строгих запретов и предписаний не существовало.
Что курили в XX веке?
Табак высшего качества в XX веке в Россию привозили из Америки и Турции. Его могли себе позволить только зажиточные граждане. Средний класс, как правило, курил отечественное сырьё. Для улучшения вкуса в него добавляли американский и турецкий табак. Бедные довольствовались крепким табаком с резким, неприятным запахом — махоркой.
Кроме того, отдельное внимание в XX веке уделяли папиросной бумаге. Отечественная бумага для курения не подходила, так как была пористой — не затянешься. Как правило, изготовители сигарет заворачивали табак в белую английскую или жёлтую французскую папиросную бумагу. Причём для каждого вида табака использовалась бумага определённой толщины.
Настолько трепетно в начале XX века относились не только к самим сигаретам. Огромное внимание уделялось оформлению пачек и портсигаров.
Упаковки как произведение искусства
Коробочки с сигаретами в начале XX века выглядели ярко. Каждый производитель старался привлечь внимание потребителей. На одних красовались полуобнажённые женщины, на других — цветы и животные. В коробки обязательно помещались вкладыши с пожеланиями или предсказаниями. Иногда в упаковках можно было найти марки иностранных государств. Конечно же, поддельные.
Для богатых людей изготавливались портсигары. В начале XX века добротный портсигар, как и часы, демонстрировали высокий статус владельца. У Николая II, например, была коллекция из десяти портсигаров, украшенных драгоценными камнями и золотом.
Уличные урны тоже появились благодаря курильщикам. Сосуды из бронзы, мрамора, форфора, латуни сначала устанавливались в государственных учреждениях для сбора окурков. Позже такие урны появились и на улицах.
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