Мир настроечных таблиц
С уверенностью можно утверждать, что практически каждый из вас не раз наблюдал по окончании телепередач не совсем понятные изображения-заставки. Во время профилактики их можно встретить даже в дневное время. Что это за "веселые картинки", и для чего они предназначены ?
1.
Итак, наиболее популярная в наше время настоечная таблица УИЭТ (универсальная электронная испытательная таблица). Ее мы можем наблюдать, к примеру, на первом канале, когда все спят.
2.
На других каналах она бывает безо всяких ЦТ и побледнее; мне, надо сказать, так нравится больше.
3.
Некоторые телевизоры (в СССР в какое-то время - большинство) не могли ее толком прожевать и показывали в благородной сепии.
4.
УИЭТ пришла на смену таблице 0249, которая так же мерзко пищала и так же прекрасно выглядела.
6.
Вот мониторная таблица, но это уже, конечно, не то...
7.
А вот красивая, от Philips.
9.
За границей, где пользуют формат NTSC, популярна халтурная таблица SMPTE, которую стали вводить и у нас.
У телевизионщиков она называется ГЦП (генератор цветных полос, что ли), или, в простонародье, "матрас". Все телеоператоры её используют - в начале кассеты положено прописывать секунд 30 или минуту ГЦП.
11.
Есть разновидность посложнее
13.
Любопытное цветовое решение.
14.
В Европе таблицы такого рода используются под неблагозвучным названием EBU.
15.
А ведь когда-то на Западе искусство настроечной таблицы процветало! Например, вот, изысканная американская "Голова индейца", 1939 год. Своеобразный культурный знак своего времени.
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Или вот, какая прелесть. Testcard F, Великобритания, телеканал BBC, 1967 год. В 1999 году она стала поярче.
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До этого у BBC была, например, такая таблица.
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Румыны тоже не отставали.
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Шведы иногда делали свои оригинальные..
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А иногда просто сдирали у британцев.
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У датчан - вообще с циферблатом.
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У испанцев такая миленькая вариация на универсальную тему.
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Вот какой психодел использовали в веселых Нидерландах с 1988 по 1998 гг.
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Чем-то завораживает и таблица NBC
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Вот таблица Multiburst, используемая для проверки частотного отклика.
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В спутниковую эпоху принялись вставлять в них рекламу. Это фу. Настроечную таблицу, и то умудрились испоганить. Показываю только как экспонаты.
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44.
А вот самая первая таблица в мире, образца 1931 года, выпущенная каналом BBC-1. Поражает минимализмом
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