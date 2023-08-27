Мир настроечных таблиц

С нами не соскучишься!

С уверенностью можно утверждать, что практически каждый из вас не раз наблюдал по окончании телепередач не совсем понятные изображения-заставки. Во время профилактики их можно встретить даже в дневное время. Что это за "веселые картинки", и для чего они предназначены ?









1.







Итак, наиболее популярная в наше время настоечная таблица УИЭТ (универсальная электронная испытательная таблица). Ее мы можем наблюдать, к примеру, на первом канале, когда все спят.





2.







На других каналах она бывает безо всяких ЦТ и побледнее; мне, надо сказать, так нравится больше.



На других каналах она бывает безо всяких ЦТ и побледнее; мне, надо сказать, так нравится больше.





3.







Некоторые телевизоры (в СССР в какое-то время - большинство) не могли ее толком прожевать и показывали в благородной сепии.



Некоторые телевизоры (в СССР в какое-то время - большинство) не могли ее толком прожевать и показывали в благородной сепии.



4.







УИЭТ пришла на смену таблице 0249, которая так же мерзко пищала и так же прекрасно выглядела.



УИЭТ пришла на смену таблице 0249, которая так же мерзко пищала и так же прекрасно выглядела.



5.







А вот таблица EIA



А вот таблица EIA



6.







Вот мониторная таблица, но это уже, конечно, не то...



Вот мониторная таблица, но это уже, конечно, не то...



7.







А вот красивая, от Philips.



А вот красивая, от Philips.



8.







Еще одна ее



Еще одна ее разновидность , датская.



9.







За границей, где пользуют формат NTSC, популярна халтурная таблица SMPTE, которую стали вводить и у нас.



У телевизионщиков она называется ГЦП (генератор цветных полос, что ли), или, в простонародье, "матрас". Все телеоператоры её используют - в начале кассеты положено прописывать секунд 30 или минуту ГЦП.



За границей, где пользуют формат NTSC, популярна халтурная таблица SMPTE, которую стали вводить и у нас.У телевизионщиков она называется ГЦП (генератор цветных полос, что ли), или, в простонародье, "матрас". Все телеоператоры её используют - в начале кассеты положено прописывать секунд 30 или минуту ГЦП.



11.







Есть разновидность посложнее



Есть разновидность посложнее



12.







Еще сложнее.



Еще сложнее.



13.







Любопытное цветовое решение.



Любопытное цветовое решение.



14.







В Европе таблицы такого рода используются под неблагозвучным названием EBU.



В Европе таблицы такого рода используются под неблагозвучным названием EBU.



15.







А ведь когда-то на Западе искусство настроечной таблицы процветало! Например, вот, изысканная американская "Голова индейца", 1939 год. Своеобразный культурный знак своего времени.



А ведь когда-то на Западе искусство настроечной таблицы процветало! Например, вот, изысканная американская "Голова индейца", 1939 год. Своеобразный культурный знак своего времени.



16.







Или вот, какая прелесть. Testcard F, Великобритания, телеканал BBC, 1967 год. В 1999 году она стала поярче.



Или вот, какая прелесть. Testcard F, Великобритания, телеканал BBC, 1967 год. В 1999 году она стала поярче.



17.







До этого у BBC была, например, такая таблица.



До этого у BBC была, например, такая таблица.



22.







Румыны тоже не отставали.



Румыны тоже не отставали.



23.







Венгерская весёлая.



Венгерская весёлая.



24.







Шведы иногда делали свои оригинальные..



Шведы иногда делали свои оригинальные..



26.







А иногда просто сдирали у британцев.



А иногда просто сдирали у британцев.



27.







Крутые были у немцев



Крутые были у немцев



30.







У чехов скучная.



У чехов скучная.



31.







То же самое у Болгарии.



То же самое у Болгарии.



32.







У датчан - вообще с циферблатом.



У датчан - вообще с циферблатом.



33.







Итальянские



Итальянские



37.







У испанцев такая миленькая вариация на универсальную тему.



У испанцев такая миленькая вариация на универсальную тему.



39.







Вот какой психодел использовали в веселых Нидерландах с 1988 по 1998 гг.



Вот какой психодел использовали в веселых Нидерландах с 1988 по 1998 гг.



40.







Чем-то завораживает и таблица NBC



Чем-то завораживает и таблица NBC



41.







Вот таблица Multiburst, используемая для проверки частотного отклика.



Вот таблица Multiburst, используемая для проверки частотного отклика.



42.







В спутниковую эпоху принялись вставлять в них рекламу. Это фу. Настроечную таблицу, и то умудрились испоганить. Показываю только как экспонаты.



В спутниковую эпоху принялись вставлять в них рекламу. Это фу. Настроечную таблицу, и то умудрились испоганить. Показываю только как экспонаты.



44.







А вот самая первая таблица в мире, образца 1931 года, выпущенная каналом BBC-1. Поражает минимализмом



А вот самая первая таблица в мире, образца 1931 года, выпущенная каналом BBC-1. Поражает минимализмом