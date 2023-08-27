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Мир настроечных таблиц

С уверенностью можно утверждать, что практически каждый из вас не раз наблюдал по окончании телепередач не совсем понятные изображения-заставки. Во время профилактики их можно встретить даже в дневное время. Что это за "веселые картинки", и для чего они предназначены ?



1.

Итак, наиболее популярная в наше время настоечная таблица УИЭТ (универсальная электронная испытательная таблица). Ее мы можем наблюдать, к примеру, на первом канале, когда все спят.



1. Тв таблицы, история, факты


2.





На других каналах она бывает безо всяких ЦТ и побледнее; мне, надо сказать, так нравится больше.

2. Тв таблицы, история, факты



3.





Некоторые телевизоры (в СССР в какое-то время - большинство) не могли ее толком прожевать и показывали в благородной сепии.

3. Тв таблицы, история, факты


4.





УИЭТ пришла на смену таблице 0249, которая так же мерзко пищала и так же прекрасно выглядела.

4. Тв таблицы, история, факты


5.





А вот таблица EIA

5. Тв таблицы, история, факты


6.





Вот мониторная таблица, но это уже, конечно, не то...

6. Тв таблицы, история, факты


7.





А вот красивая, от Philips.

7. Тв таблицы, история, факты


8.





Еще одна ее разновидность, датская.

8. Тв таблицы, история, факты


9.





За границей, где пользуют формат NTSC, популярна халтурная таблица SMPTE, которую стали вводить и у нас.

У телевизионщиков она называется ГЦП (генератор цветных полос, что ли), или, в простонародье, "матрас". Все телеоператоры её используют - в начале кассеты положено прописывать секунд 30 или минуту ГЦП.

9. Тв таблицы, история, факты


10.





Черно-белый вариант.

10. Тв таблицы, история, факты


11.





Есть разновидность посложнее

11. Тв таблицы, история, факты


12.





Еще сложнее.

12. Тв таблицы, история, факты


13.





Любопытное цветовое решение.

13. Тв таблицы, история, факты


14.





В Европе таблицы такого рода используются под неблагозвучным названием EBU.

14. Тв таблицы, история, факты


15.





А ведь когда-то на Западе искусство настроечной таблицы процветало! Например, вот, изысканная американская "Голова индейца", 1939 год. Своеобразный культурный знак своего времени.

15. Тв таблицы, история, факты


16.





Или вот, какая прелесть. Testcard F, Великобритания, телеканал BBC, 1967 год. В 1999 году она стала поярче.

16. Тв таблицы, история, факты


17.





До этого у BBC была, например, такая таблица.

17. Тв таблицы, история, факты


18.





Британские...

18. Тв таблицы, история, факты


19.





19. Тв таблицы, история, факты


20.





20. Тв таблицы, история, факты


21.





Ирландия.

21. Тв таблицы, история, факты


22.





Румыны тоже не отставали.

22. Тв таблицы, история, факты


23.





Венгерская весёлая.

23. Тв таблицы, история, факты


24.





Шведы иногда делали свои оригинальные..

24. Тв таблицы, история, факты


25.





25. Тв таблицы, история, факты


26.





А иногда просто сдирали у британцев.

26. Тв таблицы, история, факты


27.





Крутые были у немцев

27. Тв таблицы, история, факты


28.





28. Тв таблицы, история, факты


29.





29. Тв таблицы, история, факты


30.





У чехов скучная.

30. Тв таблицы, история, факты


31.





То же самое у Болгарии.

31. Тв таблицы, история, факты


32.





У датчан - вообще с циферблатом.

32. Тв таблицы, история, факты


33.





Итальянские

33. Тв таблицы, история, факты


34.





34. Тв таблицы, история, факты


35.





Франция.

35. Тв таблицы, история, факты


36.





Арабская.

36. Тв таблицы, история, факты


37.





У испанцев такая миленькая вариация на универсальную тему.

37. Тв таблицы, история, факты


38.





Бельгия.

38. Тв таблицы, история, факты


39.





Вот какой психодел использовали в веселых Нидерландах с 1988 по 1998 гг.

39. Тв таблицы, история, факты


40.





Чем-то завораживает и таблица NBC

40. Тв таблицы, история, факты


41.





Вот таблица Multiburst, используемая для проверки частотного отклика.

41. Тв таблицы, история, факты


42.





В спутниковую эпоху принялись вставлять в них рекламу. Это фу. Настроечную таблицу, и то умудрились испоганить. Показываю только как экспонаты.

42. Тв таблицы, история, факты


43.





43. Тв таблицы, история, факты


44.





А вот самая первая таблица в мире, образца 1931 года, выпущенная каналом BBC-1. Поражает минимализмом

44. Тв таблицы, история, факты



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