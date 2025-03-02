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Ленинград 1961 года

Западный фотограф, использующий в интернете ник gcosserat, рассказывает о своих впечатлениях после визита в Ленинград в начале 60-х: «Летом 1961 года я был в Хельсинки и решил воспользоваться возможностью сесть на один из пароходов Baltic Line, чтобы пару дней провести в Ленинграде. Это были времена холодной войны, когда пропагандистские машины по обе стороны железного занавеса убеждали обычных людей в том, как сурова и тяжела жизнь “по ту сторону”.

И тогда я был поражен тем, что в Ленинграде люди просто живут нормальной жизнью, хотя подсознательно старался фотографировать то, что могло бы укрепить мои предрассудки».

Ленинград 1961 года

Ленинград 1961 года

Ленинградский порт.

Ленинград 1961 года

Ленинград 1961 года

Группа, встречавшая пассажира парохода. Кого встречали, я так и не узнал.

Ленинград 1961 года
Крейсер «Аврора» — символ Октябрьской революции 1917 года.
Ленинград 1961 года
Петергоф — летний дворец и любимое место отдыха горожан и тогда, и сейчас.
Ленинград 1961 года
Просто фото. Трамваи и машины перед Зимним дворцом, где находится восхитительный Эрмитаж.
Ленинград 1961 года
Была ли жизнь в России для обычных граждан такой уж суровой, как нас заставляли поверить? Такую уличную сцену тогда можно было увидеть в любом городе Европы.
Ленинград 1961 года
Универмаг.
Ленинград 1961 года
Уличный лоток.
Ленинград 1961 года
Вопреки моим ожиданиям, еду можно было купить довольно быстро и без огромных очередей.
Ленинград 1961 года
Автоматы с водой. Все жители выглядели вполне прилично. Я-то ожидал, что они будут грязными и запуганными!
Ленинград 1961 года
Пресса, конечно, подвергалась жесткой цензуре. А может, это был еще один миф, которым нас кормили во время холодной войны?
Ленинград 1961 года
По крайней мере, улицы были чистыми, даже если женщин «заставляли работать дворниками».
Ленинград 1961 года
Теперь-то женщин-водителей трамваев полным-полно, но в те годы подобная сцена шокировала меня, с моими мужскими предрассудками. Я уверен, что по улицам ходили эти же трамваи, когда я последний раз был в Санкт-Петербурге около 10 лет назад.
Ленинград 1961 года
Женский труд все еще был диковинкой на Западе. Этот снимок асфальтирующих дорогу женщин был еще одной попыткой поддержать мою убежденность в том, что жить в Советской России было тяжело.
Ленинград 1961 года
Но в большинстве случаев советская жизнь в Ленинграде шла обычным чередом, и эти молодожены на улице — тому доказательство.
Ленинград 1961 года
Мы на Западе считали, что СССР — это полицейское государство, поэтому я сделал это фото.
Ленинград 1961 года
Пляж на берегу Невы переполнен жарким летним днем.

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