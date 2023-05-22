10 забытых цивилизаций и их артефакты, которые способны изменить представления о древнем мире

Артефакты забытых цивилизаций.
Когда заходит речь о древних цивилизациях, вспоминают, как правило, шумеров, египтян, инков или ацтеков. Но учёные уверены, что существовали и другие, не такие известные, но при этом не менее великие цивилизации. В нашем обзоре 10-ка забытых цивилизаций и из артефакты, дошедшие до наших дней.
1. Цивилизация хаттов
Место поселения хаттов.
Хатты - цивилизация, которая населяла область современной Анатолии (Турция) с 26 по 18 век до нашей эры. Хаттов принято считать самыми ранними городскими жителями данной области, а их существование можно проследить до 24-го века до н.э. благодаря аккадским клинописным табличкам. Большинство археологов считают, что хатты были коренными жителями области и предшествовали более известной цивилизации хеттов, которые появились в 23 веке до н.э.
Солнечный диск хаттов.
Две культуры постепенно слились вместе, хетты переняли различные хаттские религиозные верования и практики. Несмотря на то, что у них был собственный разговорный язык, не было найдено ни одного свидетельства письменности хаттов. В конечном итоге хатты исчезли в безвестности.
2. Цивилизация сапотеков
Дворец Митла , Оахака.
В то время как большинство людей знакомы с ацтеками и майя, цивилизация сапотеков остается относительно неизвестной. Они были одними из первых людей в Мезоамерике, которые использовали развитое сельское хозяйство и систему письма. Также сапотеки построили один из самых ранних известных городов в Северной Америка - Монте-Альбан . В этом городе, основанном в пятом веке до нашей эры, жили более чем 25 000 людей, и он просуществовал более 1200 лет.
Погребальная урны в форме божества, похожего на летучую мышь. Оахака. 300-650 н.э.
В Монте-Альбане привилегированный класс состоял из священников и воинов, а художников причисляли к низшему классу общества. Как и многие цивилизации Мезоамерики, сапотеки покорили окружающие области при помощи войны, дипломатии и налогов. Внезапное падение их культуры, как кажется, не имеет под собой никаких оснований, а их крупнейший город остался практически нетронутым, хотя в конечном итоге был разрушен в результате столетий запустения.
3. Цивилизация Винча
Артефакт цивилизации Винча.
Самая большая доисторическая цивилизация в Европе - Винча – существовала в течение почти 1500 лет. Начиная с 55-го века до нашей эры, они расселились по территории нынешней Сербии и Румынии. Цивилизация была названа в честь нынешнего села возле реки Дунай, где впервые были найдены свидетельства их существования в 20-м веке. Винча умели обрабатывать металл, и, возможно, были первой в мире цивилизацией, которая начала использовать медь (они также создали первый рудник в Европе ).
Хотя Винча не имели официально подтвержденной письменности, были найдены образцы прото-письма - символы, которые на самом деле не являются языком, были выгравированы на каменных скрижалях, датируемых 4000 годом до н.э. Кроме того, Винча были художественно развитой цивилизацией и любили детей - археологи нашли различные игрушки, таких как животных и погремушки, среди других артефактов. Винча также были очень организованные – в каждом доме было специальное место для мусора, а мертвых хоронили только в центре города.
4. Хурритская цивилизация
Хурритская цивилизация.
Еще одной цивилизацией, которая оказала влияние на хеттов, были хурриты, жившие на Ближнем Востоке в течение второго тысячелетия до нашей эры. Вероятно, что эта цивилизация еще древнее: личные имена и топонимы, записанные на хурритском языке, были найдены в месопотамских записях, начиная с третьего тысячелетия до н.э. К сожалению, сохранилось очень мало артефактов этой цивилизации. Большинство того, что знают о хурритах люди, происходит из записей других культур, в том числе хеттов, шумеров и египтян. Один из их крупнейших городов хурритов, известный как Уркеш, находился в северо-восточной Сирии. Тем не менее, к концу второго тысячелетия до нашей эры, почти все этнические следы хурритов исчезли.
5. Цивилизация Нок
Божество цивилизации Нок.
Названная в честь района в Нигерии, в котором впервые были обнаружены артефакты этой культуры, цивилизация Нок процветала в течение первого тысячелетия до нашей эры, прежде чем исчезла в безвестности во втором веке нашей эры. Некоторые теории утверждают, что чрезмерная эксплуатация природных ресурсов сыграла большую роль в том, что население Нок постепенно начало вымирать. В любом случае, ученые считают, что Нок играли важную роль в развитии других культур в области, таких как народности йоруба и бенин. Возможно, наиболее известным примером их творческой натуры являются терракотовые фигурки, которые находят повсеместно в этом регионе. Нок также были самым древним из известных африканских народностей, которые выплавляли железо, хотя считается, что эта технология у них появилась от других культур, возможно, карфагенян.
6. Цивилизация Пунт
Здесь была цивилизация Пунт.
Основной торговый партнер древнего Египта, земля Пунт была известна благодаря производству ладана, черного дерева и золота. Ученые расходятся во мнении насчет того, где обитала данная цивилизация, но теории строятся самые разнообразные — от Южной Африки до побережья Ближнего Востока. Даже несмотря на то, что египтяне подробно описывали эту землю и народ, обитающий там, они никогда фактически не упоминали о их конкретном месте обитания.
Большинство современных знаний о Пунте происходит от правления Хатшепсут, знаменитой женщины-фараона, которая правила Египтом в течение 15-го века до н.э. Рельефы в ее усыпальнице содержат информацию о довольно крупной торговой экспедиции в Пунт, а также более конкретные детали, такие как фотографии домов в форме ульев на сваях. К сожалению, не существует ни одного фактического археологического свидетельства с указанием местоположения Пунта, хотя есть многочисленные египетские артефакты с названием этой цивилизации, что дает ученым надежду в один прекрасный день найти Пунт.
7. Цивилизация Норте Чико
Цивилизация Норте Чико.
Начиная со своего появления в третьем тысячелетии до нашей эры, и на протяжении более 1200 лет, цивилизация Норте Чико властвовала в Южной Америке и являлась старейшей развитой культурой на континенте. Названная по имени региона современного Перу, в котором обитала эта цивилизация, она построила 20 крупных городов, с передовой архитектурой и развитым сельским хозяйством. Норте Чико также разработали сложные ирригационные системы, что было неслыханным в Америке в то время. Артефакты, такие как разнообразные религиозные символы, находят по всей территории Перу, особенно вблизи каменных пирамид, которыми славилась цивилизация. Норте Чико оказала влияние на более поздние южноамериканские культуры, такие как цивилизация Чавин, которая возникла через несколько сотен лет после падения Норте Чико.
8. Эламская цивилизация
Эламская цивилизация.
Хотя самоназвание этой цивилизации было «Халтам», название «Элам" произошло от древнееврейской транскрипции слова. Эламская цивилизация обитала в основном на территории современного Ирана, а также небольшой части Ирака. Одна из самых ранних цивилизаций была основана примерно в третьем тысячелетии до нашей эры, а также является древнейшей в Иране. Расположенная вдоль границ Шумера и Аккада, земля Элам была похожа на своих соседей, хотя ее язык был уникальным.
Хотя Элам существовал как независимое королевство, по крайней мере, в течение тысячелетия, если не больше, о них очень мало известно, потому что в этой цивилизации не велись никакие записи о мифологии, литературе или научных достижениях. В связи с этим, эламцы довольно слабо повлияли на развитие будущих цивилизаций, особенно по сравнению с египтянами и шумерами.
9. Цивилизация Дильмун
Цивилизация Дильмун.
Дильмун - очень важная торговая цивилизация. В период своего расцвета она занимала площадь современных Бахрейна, Кувейта и части Саудовской Аравии. Хотя сохранилось очень мало конкретных доказательств, ученые считают, что несколько поселений, а именно Саар и Калат-аль-Бахрейн, представляют из себя древние поселения людей Дильмун. В Сааре ведутся раскопки, и уже было найдено большое количество артефактов, которые относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Дильмун вел торговлю со многими странами и контролировал торговые потоки в Персидском заливе, а его торговые сети простирались до Турции.
10. Хараппская цивилизация
Хараппская цивилизация.
Также известные как цивилизация долины Инда, харрапцы были группой людей, которые жили в районе современного Пакистана и Индии. Они считали, что города нужно планировать заранее, поэтому, в отличие от многих других цивилизаций, их городская застройка не была хаотичной. К сожалению, из-за многовековой засухи (как считают ученые), их культура постепенно пришла в упадок и больше никогда не воскресла. Начиная примерно с 25 века до нашей эры, харрапцы разработали свой собственный язык, состоящий с почти 500 различных символов, которые не были полностью расшифрованы даже сегодня. К числу наиболее примечательных артефактов харрапцев относятся печати из мыльного камня, на которых изображены различные животные и мифические существа.
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