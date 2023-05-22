10 забытых цивилизаций и их артефакты, которые способны изменить представления о древнем мире





Артефакты забытых цивилизаций.



Когда заходит речь о древних цивилизациях, вспоминают, как правило, шумеров, египтян, инков или ацтеков. Но учёные уверены, что существовали и другие, не такие известные, но при этом не менее великие цивилизации. В нашем обзоре 10-ка забытых цивилизаций и из артефакты, дошедшие до наших дней.