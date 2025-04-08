Как украсить садовую беседку

Многие дачники для собственного уюта создают себе те или иные беседки на участке. В них действительно намного комфортнее проводить время не только в летний, но и в осенний период. Там можно встречать гостей, проводить вечера с чашкой чая, обедать или даже наслаждаться дневным сном.







Но, для того, чтобы это место было не только функциональным, а дарило максимум комфорта, его тоже необходимо украсить, и совсем не обязательно тратить на это много средств и времени.

1. Украшение цветами

2. Украшение освещением

3. Украшение фонтанами

4. Украшение мебелью

5. Украшение очагом

6. Детали для оформления

Беседка — место сбора всей семьиВ беседке, расположенной на территории сада с ароматными деревьями, очень здорово проводить время, отдыхая от работ на огороде. Кроме этого, она может быть настоящим украшением участка, если её изначально выполнить в соответствующем стиле, например, подходящим под оформление загородного дома.В таком саду приятно находиться.Одна из самых красивых и гармоничных идей украшения любой беседки — это цветы. Вариантов, как их применить, может быть много, это могут быть горшки, которые отлично смотрятся на перилах, вазоны по углам или вдоль ступеней, вьющиеся растения по опорным балкам и крыше или подвесные кашпо у сливов. Кашпо — это один из самых подходящих вариантов, потому что подчёркивает все достоинства цветов. Особенно интересно в них смотрятся растения с длинными листьями, например: бегония, настурция, вербейник и хлорофитум. Их можно подвесить даже по всему внутреннему пространству беседки, под потолком или на стенах. Чем более разнообразные цветы будут помещены в кашпо, тем интереснее будет смотреться пространство.Напольные кашпоЕсли в беседке достаточно места, то можно обратить внимание и на напольные кашпо, они обычно изготавливаются их прочных материалов и очень устойчивы к температурам, но для них уже будут нужны другие растения, более высокие, например, любые цитрусовые, даже если они из-за холодного климата не будут плодоносить, пальма, гейхера, гортензия, лаванда и туя.Свет тоже элемент украшения.Если подобрать правильное освещение, то можно сделать яркие и красивые акценты. Красивое освещение — это не такая уж сложная задача, которая доступна лишь профессионалам. Благодаря освещению атмосфера может стать более чарующей и уютной, там намного лучше проводить время вечерами, особенно холодными. Осветительные приборы на современном рынке представлены очень разные, светодиодные, на батарейках, с фальшсвечами. Разнообразие материалов также очень велико. Свечи смотрятся очень гротескно и красиво, могут быть расставлены в разных местах и станут потрясающим элементом декора. К тому же даже днём, когда они не будут зажжены, то станут интересной деталью. Современные свечи — это не всегда открытый огонь, сейчас есть даже много лампочек в виде свечей, которые практически неотличимы от настоящих, например, электрические модели. Они есть разных цветов и фасонов.Это же относится и к гирляндам как элементу освещения и украшения. Красиво будут смотреться гирлянды, в которых светодиодные фонарики выполнены в виде цветов или звёздочек или гирлянда-роса. Также интересно будут смотреться гирлянды в виде китайских фонариков, от них будет исходить рассеянный свет, который не режет глаза и отлично подходит для подобных помещений. Но важно подбирать такой осветительный прибор, который предназначен только для использования на улице. Это может быть гирлянда на батарейках или просто светодиодная, что намного удобнее, не придётся протягивать через весь участок провода или создавать розетку.Украшение свечамиСадовые светильники тоже подойдут, они могут быть расположены как снаружи участка, так и на её ступеньках. В основном все они работают на солнечных батареях и заботиться о замене лампочек не придётся, нужно будет лишь иногда протирать их и убирать на зимний период. Благодаря этому их расположение и все дизайнерские решения больше ничем не ограничены. Например, их можно применить в создании дорожки, которая будет вести прямо к ступенькам беседки.Напольный фонтанК сожалению, этот вид декора достаточно сложный для исполнения, да и за самим фонтаном, которым можно украсить территорию беседки, нужно ухаживать на постоянной основе. Однако, если есть желание создать красивый шум воды рядом со своим местом отдыха, то ничего невозможного нет. Вместо сложных декоративных водоёмов беседку можно украсить наземными и настольными маленькими фонтанчиками. Такие модели выполняются из натуральных природных материалов, имеют множество форм и размеров и работают на батарейках. Также напольные фонтаны, которым придётся, правда, иногда менять воду, чтобы она была свежей и не зацвела, имеют уже встроенную подсветку.Мебель — тоже украшение беседки.Мебель качественного вида будет также выигрышно смотреться в беседке и украшать её. Но самое важное, чтобы эта мебель была максимально удобной и предназначенной для использования на улице. Кроме стандартных диванов и кресел, это могут быть подвесные качели, кресла качалки и гамаки, а также кресло-яйцо. Столики и стулья можно подобрать из одной коллекции, чтобы мебель не смотрелась разнокалиберной. Она может быть сделана из дерева, пластика, железа или ротанга. Такой материал выдерживает разные температуры, и мебель не придётся убирать на зиму в сарай. Лучшие материалы для уличного текстиля, чтобы на креслах было ещё удобнее сидеть, могут быть также очень разнообразны: акрил, хлопок, полиэстер, винил. У некоторых других есть и водоотталкивающая пропитка.Очаг тоже может стать украшением территории у беседкиЕсли расположить мангальную зону или очаг прямо рядом с беседкой и выполнить их в одном стиле, то получится интересный ансамбль. Блюда, приготовленные на открытом огне, могут подаваться сразу же в беседку, если там оборудован стол и сидячие места. Сейчас очаг можно выполнить из металла, не подверженного коррозии, камня или бетона. Самым популярными видами таких очагов могут быть костровые чаши и столы для костра. Вечером можно наблюдать как тлеют дрова и создаётся дополнительное освещение.Коврики отличное украшениеКроме больших и ярких вариантов украшения, конечно же существуют и более мелкие детали, которыми можно оформить беседку и сделать её более уютной. Это могут быть приятные и интересные мелочи, которые не жалко вынести на улицу и которые в целом создадут гармоничную картину. Пусть они не будут иметь практического значения, но при этом точно не станут лишними, потому что то место, где вся семья будет проводить много времени, должно нравиться им самим. Обстановка в первую очередь должна быть обжитой, личной и уникальной. Это могут быть множество фотографий в рамках, статуэтки, выполненные лучше всего из различных материалов, например, глиняные вместе с керамическими, а также декоративные птицы, которые создадут из беседки райский сад.Разнообразные плетёные предметы: корзины, игрушки, подставки и т.д. Стоит также рассмотреть разнообразную посуду, которую можно выставить на подвесных полках, которые тоже могут быть выполнены вручную. Подойдут даже целые неиспользуемые чайные сервизы. Также можно дополнительно украсить беседку невероятными подушками, тканевыми салфетками, скатертью или половиками и пледами.Зеркала тоже подойдутКроме того, для большего комфорта и дополнительной защиты от насекомых, можно украсить беседку лёгким тюлем, при любом дуновении ветра он будет очень красиво развиваться. При этом стоит помнить, что тогда нельзя делать рядом открытый огонь и использовать свечи для освещения. В целом ткани для украшения это отличный вариант, они придают лёгкость и уют, они могут быть разного цвета или даже разных материалов.Картины тоже отличный вариант