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Как избавиться от жёлтых пятен на потолке, если вас затопили соседи

После того, как соседи затопили, на потолке остались ужасные желтые пятна? Далеко не всегда нужно перекрашивать! Порой, если потолок лишь слегка влажный, можно решить проблему без ремонта. Подскажем, что делать в этой неприятной ситуации! Разницу «До» и «После» видно невооруженным глазом!



Желтые пятна на потолке: самый простой способ решения проблемы



Для того чтобы устранить последствия «потопа», необходимо совсем немного. Возьмите любое хлорсодержащее средство (лучше всего подойдёт обыкновенная дешевая Белизна), а также поролоновую губку и перчатки.



Смочите губку хлорсодержащим средством. Аккуратно распределите средство по потолку. Не трите, а немного пропитайте его с помощью губки.



Оставьте до полного высыхания. Если ситуация не слишком серьезная, и шпаклевка с краской особо не повреждены, то этого будет достаточно, чтобы решить проблему!



Воспользуйтесь этим небольшим лайфхаком, как устранить пожелтение на потолке после того, как соседи сверху затопили. Результат просто потрясающий, а делать практически ничего не надо!
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Потолок
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