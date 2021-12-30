Какую технику россияне «сметали» с полок магазинов во время дефолта 1998 года

Гаджеты из 90-х годов.
Двадцать лет тому назад – 17 августа 1998 года Россия объявила дефолт. В будущем данный шаг положительно отразится на промышленности страны, вот только свидетелям тех событий пришлось пережить не самые легкие и веселые деньки в своей жизни. Полки магазинов были пусты, предприятия не платили зарплаты, банки не выдавали сбережения. Как это очень часто бывает, приобретение техники стало одним из способов надежного сбережения своих средств. Вот, что скупали и чем пользовались россияне в то тревожное время.
1. Камеры Sony
Японские камеры были невероятно популярны.
Японские видеокамеры Sony были самыми популярными в России в то время. Почти все журналисты снимали свои репортажи именно на них. Эти громоздкие аппараты помнят многие соотечественники. Разжиться фото и видеотехникой были не прочь и те, кому она, по сути, была не нужна, но у кого появлялась такая возможность.
2. Сотовые телефоны
Были вот такие телефоны.
Сотовые телефоны стремительно набирали популярность на территории всего бывшего СССР. Уже тогда можно было найти модели самых разных производителей. Некоторые из аппаратов выглядели очень странно по сегодняшним меркам. И громоздко.
3. Пейджеры
Для самых модных ребят.
Самые прогрессивные граждане стремились разжиться не сотовым телефоном, а пейджером. Впрочем, по-настоящему деловые личности, конечно же, имели и то, и другое у себя на ремне. Забавно, что уже через несколько лет их совсем не стало.
4. Тамагочи
Играли в такое почти все.
Едва ли тамагоч мог стать отличным капиталовложением для сбережения средств. Впрочем, на продажах этой диковинной японской игрушки действительно поднялись многие.
5. Плеер
Каждый хотел такой на пояс.
Плеер – вот, что хотел каждый молодой человек в те тревожные годы, ведь с ним можно было слушать любимую музыку в любом месте. Главное, чтобы батарейки были и подходящие кассеты. Уже совсем скоро эти громоздкие штуковины полностью вытеснят CD-плееры.
6. Музыкальный центр
Был почти в каждой квартире.
Признайтесь, наверняка и в вашем доме была вот такая огромная, крайне не практичная, но в тоже время невероятно крутая штука. Разжиться такой вещью было совсем не просто, однако любители музыки скажут – оно того стоило.
7. Магнитофон
С таким можно и во двор.
Огромной популярностью все еще пользовались магнитофоны. Ведь они были намного меньше музыкального центра. Если вставить в такой батарейки, то его еще и на улицу можно с собой взять, заставив слушать любимые композиции уже весь двор, а не только соседей.
8. Телевизор
Большие и совсем не удобные.
Телевизор был почти в каждом советском доме. В 90-е годы XX века японская техника и вовсе захлестнула отечественный рынок. Наверняка еще многие помнят вот такие пугающие серые коробки с «голым экраном».
9. Компьютер
У счастливчиков был такой.
Самые удачливые, состоятельные и счастливые россияне имели возможность уже в те годы разжиться вот таким компьютером. Глядя на подобный агрегат сегодня, становится трудно поверить в то, что прогресс шагает так быстро, а время летит столь неумолимо.
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