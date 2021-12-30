Какую технику россияне «сметали» с полок магазинов во время дефолта 1998 года

Гаджеты из 90-х годов.

1. Камеры Sony

Японские камеры были невероятно популярны.

2. Сотовые телефоны

Были вот такие телефоны.

3. Пейджеры

Для самых модных ребят.

4. Тамагочи

Играли в такое почти все.

5. Плеер

Каждый хотел такой на пояс.

6. Музыкальный центр

Был почти в каждой квартире.

7. Магнитофон

С таким можно и во двор.

8. Телевизор

Большие и совсем не удобные.

9. Компьютер

У счастливчиков был такой.