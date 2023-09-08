7 насекомых, которые в скором временем станут неотъемлемой частью рациона

Жареные сверчки в школьном меню, молоко из личинок мух и болоньезе из мучных червей на ужин – то, что в скором времени мы будем есть наравне с обычной яичницей и картошкой, запечённой в духовке. По крайней мере, так считают некоторые учёные, по словам которых современный человек в недалёком будущем перейдёт к употреблению в пищу насекомых, поскольку ситуация с содержанием домашнего скота и пастбищами усугубляется с каждым днём. Но прежде, чем окончательно начать паниковать, давайте разберёмся с той живностью, которую можно есть без опасения для здоровья.
1. Черви мопане
Черви мопане. \ Фото: gevgelija-tourism.com.
Некоторые люди могут содрогнуться при мысли о том, чтобы съесть червяка или гусеницу, но другие сказали бы, что хорошо приготовленный червяк мопане — это лакомство для вкусовых рецепторов. От дорогих ресторанов до местных деревенских закусочных черви считаются деликатесом в Зимбабве. Они доступны в большинстве супермаркетов и стоят дороже, чем большинство других продуктов питания.
Известные в народе как amancimbi в Ндебеле или madora в Шоне, черви мопане на протяжении многих поколений были хорошим источником белка по всей Южной Африке. Червь на самом деле является крупной гусеницей, принадлежащей к виду Gonimbrasia belina, более известному как императорский мотылёк. Он назван «мопане», потому что питается листьями одноимённых деревьев после того, как вылупляется летом, и его можно встретить только в странах Южной Африки.
В Зимбабве нет документально подтвержденной истории приготовления блюда из червей мопане. Однако в яме каменного века, обнаруженной в пещере Помонгве в Зимбабве, были обнаружены отложения высушенных червей мопане, возраст которых, как полагают, составляет почти шесть тысяч лет.
Жаренные мопанские личинки. \ Фото: google.com.
Европейские исследователи и первые поселенцы на юге Африки в девятнадцатом веке задокументировали сбор и употребление в пищу гусениц. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ассоциации, гусеница мопане является одним из наиболее известных и экономически важных продуктов лесного хозяйства лесных массивов на юге Зимбабве, Ботсваны и севере Южной Африки.
Подсчитано, что ежегодно в лесах мопане площадью двадцать тысяч км2 на юге Африки собирают 9,5 миллиарда личинок мопане на сумму восемьдесят пять миллионов долларов США, из которых примерно сорок процентов достаётся производителям, которыми в основном являются женщины из бедных сельских районов. Исследования показали, что мопане не только полезны для употребления в пищу с точки зрения питания, но и могут играть ключевую роль в поддержании экологического баланса сухого кустарника, в котором они обитают.
Червей собирают в сезон дождей, после чего их очищают, сушат на солнце для консервации и делают доступными для употребления в течение всего года. Их можно есть сухими и засушенными в качестве закуски, их можно полить соусом или добавить в кашу, приготовленную из кукурузы – основного продукта питания в Зимбабве. Большинство людей предпочитают обжаривать червей с добавлением помидоров, чеснока, арахиса, перца чили и лука. Некоторые рецепты приготовления гусеницы можно найти в Интернете. Червей мопане также можно добавлять в рагу, отваривать, чтобы они размягчились, или просто есть сырыми, свежими с дерева. Когда они свежие, они менее жевательные, а их характерный и неповторимый вкус не разбавляется другими ингредиентами.
2. Чапулины
Жаренные кузнечики. \ Фото: thespruceeats.com.
Когда дело доходит до чапулинес — жареных кузнечиков по-мексикански, выражение «не попробовав, не узнаешь» подходит как нельзя кстати. Кузнечиков обычно употребляют в пищу в Мексике и других частях Центральной Америки. Хотя некоторых может передернуть при виде или мысли о потреблении этих хрустящих насекомых, другие считают их деликатесом, жизненно важным источником белка и даже частью своей культурной традиции.
Чтобы поймать кузнечиков, фермеры в Оахаке просыпаются ни свет ни заря и начинают охоту. В это прохладное время суток кузнечики менее гиперактивны, и их гораздо легче поймать. Чтобы получить максимальное количество чапулинов, фермеры обычно дожидаются лета и осени — периода их вылупления, и приступают к сбору урожая.
Поскольку спрос на этих богатых белком насекомых продолжает расти, лидирующие позиции заняли другие формы выращивания кузнечиков. Например, такие компании, как принадлежащая Израилю Hargol FoodTech, обратились к коммерческим методам выращивания чапулин в контролируемых условиях, чтобы повысить качество и количество урожая. К счастью, несмотря на коммерциализацию, производство этих насекомых оказывает гораздо меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем мясная промышленность. Данные показывают, что коммерческое производство кузнечиков приводит к очень низкому потреблению воды, чрезвычайно низким выбросам парниковых газов и представляет собой безотходный цикл ведения сельского хозяйства, согласно Hargol FoodTech.
Употребление чапулинов в мексиканской истории восходит к середине шестнадцатого века. В течение этого времени насекомые были жизненно важным источником белка до того, как испанские конкистадоры завезли в регион одомашненных животных. Сегодня при желании запросто можно найти множество различных на вкус кузнечиков на уличных рынках, расположенных вдоль улиц Мексики.
Чапулины. \ Фото: mlstatic.com.
Традиционно чапулины готовят путём поджаривания на комале - плоской чугунной сковороде, широко используемой в мексиканской кухне. Затем приправляют чесноком, лаймом, солью и перцем чили. Сам по себе чапулин не обладает особым вкусом и довольно пресный. В сочетании с пикантными приправами насекомое придаёт восхитительный хруст многим популярным мексиканским блюдам, таким как тако или тлайудас, пицца по-оахакански.
Кому-то эти скромные создания могут показаться непривлекательными, но многие в Мексике считают их чтением традиций, что отражается в их зачастую высокой цене. Вопреки распространённому мнению, чапулины не так дёшевы, как может показаться на первый взгляд. Из-за трудностей с их поиском и ловили, примерно полкилограмма этих тварей продаётся онлайн по цене пятьдесят долларов.
3. Личинки витчетти
Личинки витчетти. \ Фото: assets2.cbsnewsstatic.com.
Мысль о том, чтобы съесть насекомое, может вызвать у некоторых людей брезгливость, но для многих это основной источник белка. Общины австралийских аборигенов приняли природу страны и в течение многих лет питались личинками витчетти.
На протяжении многих поколений личиночная стадия крупной древесной моли cossid была выбрана аборигенными сообществами в качестве ключевого источника белка. Вырастая до двенадцати сантиметров в длину, они зарываются примерно на шестьдесят сантиметров под землю, питаясь корневым соком куста Витчетти.
Однако название витчетти теперь используется для обозначения любой «жирной, белой, буравящей древесину личинки», включая мотыльков-скороходов, жуков-долгоносиков и других древесных бабочек, обитающих в Австралии; говорят, что они обладают похожим вкусом.
Экзотические насекомые. \ Фото: i.ytimg.com.
Жидкая сердцевина сырой личинки по вкусу напоминает миндаль. Однако, если мысль о живых насекомых вызывает отвращение, их также можно приготовить на горячей золе или на гриле. При приготовлении их кожица становится хрустящей, как у жареного цыплёнка, в то время как мясо внутри становится белым и жевательным. В зависимости от вкусовых рецепторов, эти приготовленные личинки будут по вкусу напоминать курицу или креветки с арахисовым соусом. Часто употребляемые в качестве закуски, они представляют собой быстрое и лёгкое блюдо, богатое белком. Ко всему прочему, эти личинки являются не только основным продуктом питания, но и служат одним из лучших лекарственных средств для аборигенов буша.
4. Термиты
Термиты. \ Фото: drgaja.pl.
Термит относится к отряду тараканов, называемых Blattodea. На протяжении десятилетий было известно, что термиты тесно связаны с тараканами, преимущественно с древесноядными видами плотвы. До недавнего времени термиты относились к отряду Isoptera, который в настоящее время является подотрядом. Этот новый таксономический сдвиг подкрепляется данными и исследованиями, подтверждающими новое сравнение о том, что термиты на самом деле являются социальными тараканами. Этот подотряд изоптеры насчитывает более 2600 видов по всему миру, и около пятидесяти видов обитают в Северной Америке. Наиболее густонаселённые районы расположены в тропических и субтропических регионах.
На протяжении многих лет термита называли белым муравьём, и его часто путали с настоящим муравьем. Только в наше время и с использованием микроскопов учёные смогли заметить отличительные черты между этими двумя отрядами. Отличительными чертами были прямые термитные антенны, четыре крыла одинакового размера, широкая талия грудной клетки и широкое брюшко.
Самая ранняя из известных окаменелостей термита датируется более чем 130 миллионами лет назад.
Блюдо с термитами. \ Фото: johnsonpestcontrol.com.
Syntermes aculeosus содержит 64% белка и считается идеальной пищей для культуристов. Термиты также богаты железом, кальцием, незаменимыми жирными кислотами и аминокислотами, такими как триптофан. Кстати, термиты не нуждаются в обжаривании в масле и вырабатывают в своём организме жироподобные вещества. Поймать термитов очень просто. Достаточно оставить лампу на балконе в сезон дождей, насекомые слетятся на свет и можно будет собирать урожай. А после тушить, варить, коптить, запекать, вялить или же сушить. Однако отрывать им крылья вручную не очень удобно, поэтому в Южной Америке для удаления крыльев приспособили сельскохозяйственные веялки.
5. Тараканы
Блюдо с тараканами. \ Фото: jesmond.com.
Мексиканская кухня — это разнообразный ассортимент продуктов и деликатесов, причем некоторые блюда встречаются чаще, чем другие. И то, что действительно может удивить, так это тасканая, которые являются популярной закуской в мексиканских общинах. В некоторых регионах мексиканцы веками употребляли в пищу этих насекомых. Из жареных, поджаренных на гриле и даже съеденных сырыми тараканов готовят множество блюд.
Большинство тараканов употребляется в пищу в Китае, Таиланде, Камбодже, Японии и Соединённых Штатах. В Китае существует множество крупных тараканьих ферм. Даже построена тараканья ферма, на которой одновременно содержится миллиард тараканов. Они также разводят тараканов по целому ряду причин.
Тараканы на любой вкус. \ Фото: d27p2a3djqwgnt.cloudfront.net.
Многие блюда Юго-Восточной Азии содержат тараканов в качестве источника белка и клетчатки. Несмотря на то, что большинство считает деликатесы из тараканов отталкивающими, во многих культурах это считается ингредиентом, улучшающим здоровье человека.
Местные жители в Мексике ели жуков задолго до прихода испанцев, потому что они были дополнением к их традиционной охоте на дикую дичь и выращиванию кукурузы, фасоли, чили и дикой зелени. В них было не только много белка и других питательных веществ, но и много калорий.
Тараканов употребляют в пищу представители многих культур по всему миру, причём наиболее популярными являются азиатские и африканские культуры. В азиатских странах их жарят и едят в качестве закуски, в то время как в африканских странах их добавляют в супы и рагу. Тараканов также можно высушить и измельчить в порошок для использования в качестве приправы или добавлять в напитки в качестве пищевой добавки. Они являются отличным источником белка, жирных кислот и витаминов, что делает их питательным дополнением ко многим диетам.
6. Жуки-вонючки
Обжаренные жуки-вонючки. \ Фото: photo-cms-vietnamdaily.zadn.vn.
Растения являются основным источником пищи для жуков-вонючек, которые питаются, высасывая сок из стручков, почек, цветков и семян. Чаще всего они являются вредителями сельскохозяйственных культур, питающимися фруктами, капустой, хлопком, фасолью, тыквой, дынями и т.д. Вонючки также питаются кустарниками и как бы забавно это не звучало, пользуются огромной популярностью в кулинарии во многих странах.
Несмотря на неприятный запах, эти насекомые богаты белком, железом, калием и фосфором, а также триптофаном, рибофлавином и ниацином. Благодаря содержанию йода, в сыром виде эти жучки чаще всего имеют горьковатый лекарственный вкус, поэтому их лучше всего употреблять в пищу в варёном, жареном или сушёном виде, предварительно оторвав голову.
7. Сверчки
Сверчки. \ Фото: cdn-prod.medicalnewstoday.com.
Сверчков употребляли в пищу в Азии, Латинской Америке и Африке ещё в доисторические времена. Компания Fazer в Хельсинки, Финляндия, придумала делать муку из этих насекомых (для приготовления одной буханки требуется в среднем семьдесят сверчков). По словам тех, кто пробовал хлеб из этих насекомых по вкусу ничем не отличается от обычного хлеба.
Разводить сверчков гораздо проще, чем возделывать пшеничные поля. Кроме того, фермы по разведению сверчков нанесут гораздо меньший ущерб окружающей среде, чем расчистка гектаров леса под зерновые культуры. Кстати, если вы не хотите возиться с измельчением сверчков для муки, их можно обжарить в оливковом масле с чили, чесноком и другими специями, чтобы получить аппетитный хруст. В Техасе их также используют для приготовления барбекю с добавлением сметаны, лука, уксуса и закусок со вкусом морской соли.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии