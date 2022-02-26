Самые сильные девушки-бодибилдеры

Мускулистые женщины могут выглядеть весьма сексуально. Правда, иногда культуристки так увлекаются «тяганием железа», что внушают страх. В этой подборке вы увидите 15 самых сильных женщин-бодибилдеров, с которыми лучше не связываться.
Ирен Андерсен
Сильнейшая женщина Швеции. Ирен родилась в 1966 году, стала мамой троих детей и в 2005 году – профессиональным бодибилдером. Женщина одержала победу на многих соревнованиях, а теперь хочет стать «Мисс Олимпией».
Ким Чижевски-Николлс
Эта 48-летняя американская культуристка добилась звания профессионала IFBB. Четыре раза Ким становилась «Мисс Олимпией» и один раз удостоилась звания «Мисс Интернешнл». Сейчас женщина счастлива в браке и растит детей.
Николь Басс
52-летней культуристки не стало 17 февраля 2017 года, но за свою недолгую жизнь она успела стать настоящей сенсацией. Николь считалась самой мощной женщиной-бодибилдером в мире, профессионально занималась реслингом.
Деби Лашевски
47-летняя женщина из Висконсина занимает 3-е место в числе лучших женщин-бодибилдеров профессиональной лиги IFBB. Деби увлеклась культуризмом еще в 20 лет, а уже через 4 года приняла участие в своем первом соревновании. В настоящий момент Лашевски работает персональным тренером.
Яксени Орикен
Эта 50-летняя венесуэльская спортсменка тоже добилась блестящих результатов. В юности она работала моделью и актрисой, а потом открыла для себя бодибилдинг. Самой яркой победой Яксени стал титул «Мисс Олимпия» в 2005 году. Орикен замужем, есть сын.
Джоэнна Томас
40-летняя британка Джоэнна Томас стала самой молодой женщиной, получившей статус профессионала IFBB (на тот момент ей было 21). До спортивной карьеры Джоэнна работала медсестрой, а потом начались тренировки и съемки в фильмах для взрослых.
Алина Попа
38-летняя румынская культуристка занимает 2-е место в числе лучших женщин-бодибилдеров профессиональной лиги IFBB. Сейчас Алина живет в Колорадо и работает персональным тренером, но не оставила намерений стать «Мисс Олимпией».
Хелле Тревино
41-летняя датская спортсменка Хелле Тревино является самой знаменитой культуристкой своей страны. С недавних пор женщина живет в Лос-Анджелесе и занимается тренерской деятельностью.
Тина Чандлер
До бодибилдинга эта 42-летняя американка занималась гимнастикой. В 2009 году она впервые приняла участие в соревновании на титул «Мисс Олимпия» и заняла 10-е место, но это нисколько не остудило ее пыл. Чуть позже Тина стала одерживать победы.
Айрис Кайл
42-летняя Айрис считается самой успешной женщиной-бодибилдером за всю историю: 10 титулов «Мисс Олимпия» и 7 титулов «Мисс Интернешнл». Американка занимает первую строчку в списке лучших спортсменок бодибилдинга по версии IFBBPro.
Бетти Парисо
61-летняя Бетти является одной из самых возрастных культуристок, бодибилдингом она занималась до 54 лет. В начале 90-х Парисо начала выступать на соревнованиях, а в 1996 получила статус профессионала IFBB. У Бетти есть сын и дочь, а еще она уже стала бабушкой двух внуков.
Никки Фуллер
49-летняя американка участвовала во многих соревнования по бодибилдингу, в том числе «Мисс Олимпия» и «Мисс Интернешнл». В 1999 она завершила свою карьеру в бодибилдинге и занялась актерством. Она снималась в ролях третьего плана в таких фильмах, как «Элли МакБил» и «Журнал мод».
Тоня Найт
«Мисс Интернэшнл» 1991 года родилась в 1966 году в Миссури. После побед в конкурсах бодибилдеров Тоня участвовала в американских гладиаторских боях под псевдонимом Голд. В 1993 году была вынуждена оставить спорт из-за травмы.
Шэрон Брунэо
53-летняя культуристка из Канады. Шэрон начинала свою карьеру в качестве модели, но потом увлеклась бодибилдингом. Участвовала в соревнованиях «Мисс Олимпия» и «Мисс Интернешнл», в 1995 году завершила спортивную карьеру. Сыграла небольшие роли в фильмах «Приглашение со вкусом смерти» и «Козырные тузы».
Мелисса Коутс
45-летняя культуристка, рестлер, актриса и модель из Канады. Стоит отметить, что мать Мелиссы тоже была бодибилдером. Сначала Коутс была настроена стать теннисисткой, но все же сосредоточилась на культуризме, раскрыв в себе способности.
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