С нами не соскучишься!

8 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    А чего же ФРГ не заберёт свой парусник у "мирового жандарма"?Август Ландмессер...
  • Иван Захава
    Я, как и все мужики, чьи жены имеют большую грудь 4-гои более размера, знаем еще один секрет бюстгальтера - в жару, п...10 занимательных ...
  • Александр К
    Реклама шоколада!!!Что есть, чтобы н...

Самые сильные девушки-бодибилдеры

Мускулистые женщины могут выглядеть весьма сексуально. Правда, иногда культуристки так увлекаются «тяганием железа», что внушают страх. В этой подборке вы увидите 15 самых сильных женщин-бодибилдеров, с которыми лучше не связываться.

Самые сильные девушки-бодибилдеры

Ирен Андерсен


Самые сильные девушки-бодибилдеры

Сильнейшая женщина Швеции. Ирен родилась в 1966 году, стала мамой троих детей и в 2005 году – профессиональным бодибилдером. Женщина одержала победу на многих соревнованиях, а теперь хочет стать «Мисс Олимпией».

Ким Чижевски-Николлс


Самые сильные девушки-бодибилдеры

Эта 48-летняя американская культуристка добилась звания профессионала IFBB. Четыре раза Ким становилась «Мисс Олимпией» и один раз удостоилась звания «Мисс Интернешнл». Сейчас женщина счастлива в браке и растит детей.

Николь Басс


Самые сильные девушки-бодибилдеры

52-летней культуристки не стало 17 февраля 2017 года, но за свою недолгую жизнь она успела стать настоящей сенсацией. Николь считалась самой мощной женщиной-бодибилдером в мире, профессионально занималась реслингом.

Деби Лашевски


Самые сильные девушки-бодибилдеры

47-летняя женщина из Висконсина занимает 3-е место в числе лучших женщин-бодибилдеров профессиональной лиги IFBB. Деби увлеклась культуризмом еще в 20 лет, а уже через 4 года приняла участие в своем первом соревновании. В настоящий момент Лашевски работает персональным тренером.

Яксени Орикен


Самые сильные девушки-бодибилдеры

Эта 50-летняя венесуэльская спортсменка тоже добилась блестящих результатов. В юности она работала моделью и актрисой, а потом открыла для себя бодибилдинг. Самой яркой победой Яксени стал титул «Мисс Олимпия» в 2005 году. Орикен замужем, есть сын.

Джоэнна Томас


Самые сильные девушки-бодибилдеры

40-летняя британка Джоэнна Томас стала самой молодой женщиной, получившей статус профессионала IFBB (на тот момент ей было 21). До спортивной карьеры Джоэнна работала медсестрой, а потом начались тренировки и съемки в фильмах для взрослых.

Алина Попа


Самые сильные девушки-бодибилдеры

38-летняя румынская культуристка занимает 2-е место в числе лучших женщин-бодибилдеров профессиональной лиги IFBB. Сейчас Алина живет в Колорадо и работает персональным тренером, но не оставила намерений стать «Мисс Олимпией».

Хелле Тревино


Самые сильные девушки-бодибилдеры

41-летняя датская спортсменка Хелле Тревино является самой знаменитой культуристкой своей страны. С недавних пор женщина живет в Лос-Анджелесе и занимается тренерской деятельностью.

Тина Чандлер


Самые сильные девушки-бодибилдеры

До бодибилдинга эта 42-летняя американка занималась гимнастикой. В 2009 году она впервые приняла участие в соревновании на титул «Мисс Олимпия» и заняла 10-е место, но это нисколько не остудило ее пыл. Чуть позже Тина стала одерживать победы.

Айрис Кайл


Самые сильные девушки-бодибилдеры

42-летняя Айрис считается самой успешной женщиной-бодибилдером за всю историю: 10 титулов «Мисс Олимпия» и 7 титулов «Мисс Интернешнл». Американка занимает первую строчку в списке лучших спортсменок бодибилдинга по версии IFBBPro.

Бетти Парисо


Самые сильные девушки-бодибилдеры

61-летняя Бетти является одной из самых возрастных культуристок, бодибилдингом она занималась до 54 лет. В начале 90-х Парисо начала выступать на соревнованиях, а в 1996 получила статус профессионала IFBB. У Бетти есть сын и дочь, а еще она уже стала бабушкой двух внуков.

Никки Фуллер


Самые сильные девушки-бодибилдеры

49-летняя американка участвовала во многих соревнования по бодибилдингу, в том числе «Мисс Олимпия» и «Мисс Интернешнл». В 1999 она завершила свою карьеру в бодибилдинге и занялась актерством. Она снималась в ролях третьего плана в таких фильмах, как «Элли МакБил» и «Журнал мод».

Тоня Найт


Самые сильные девушки-бодибилдеры

«Мисс Интернэшнл» 1991 года родилась в 1966 году в Миссури. После побед в конкурсах бодибилдеров Тоня участвовала в американских гладиаторских боях под псевдонимом Голд. В 1993 году была вынуждена оставить спорт из-за травмы.

Шэрон Брунэо


Самые сильные девушки-бодибилдеры

53-летняя культуристка из Канады. Шэрон начинала свою карьеру в качестве модели, но потом увлеклась бодибилдингом. Участвовала в соревнованиях «Мисс Олимпия» и «Мисс Интернешнл», в 1995 году завершила спортивную карьеру. Сыграла небольшие роли в фильмах «Приглашение со вкусом смерти» и «Козырные тузы».

Мелисса Коутс


Самые сильные девушки-бодибилдеры

45-летняя культуристка, рестлер, актриса и модель из Канады. Стоит отметить, что мать Мелиссы тоже была бодибилдером. Сначала Коутс была настроена стать теннисисткой, но все же сосредоточилась на культуризме, раскрыв в себе способности.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх