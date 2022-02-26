Самые сильные девушки-бодибилдеры

Мускулистые женщины могут выглядеть весьма сексуально. Правда, иногда культуристки так увлекаются «тяганием железа», что внушают страх. В этой подборке вы увидите 15 самых сильных женщин-бодибилдеров, с которыми лучше не связываться.









Ирен Андерсен

Ким Чижевски-Николлс

Николь Басс

Деби Лашевски

Яксени Орикен

Джоэнна Томас

Алина Попа

Хелле Тревино

Тина Чандлер

Айрис Кайл

Бетти Парисо

Никки Фуллер

Тоня Найт

Шэрон Брунэо

Мелисса Коутс