Хэтти Макдэниэл: первая темнокожая актриса, получившая премию «Оскар»

Эту актрису во всем мире знают как Мамушку из «Унесенных ветром» – несмотря на более 30 ролей в кино, именно эта работа сделала ее самой знаменитой женщиной 1940-х гг. и первой темнокожей актрисой, получившей премию «Оскар». Хэтти Макдэниэл также была профессиональной певицей и комедианткой, выступала на театральной сцене и снималась в телепередачах. Но успех дался ей нелегко: она так и не увидела премьеру фильма, который принес ей мировую славу, так как накануне из списка приглашенных были вычеркнуты все темнокожие актеры.











Самая знаменитая темнокожая женщина 1940-х гг.







Хэтти Макдэниэл родилась в 1895 г. в семье бывшего раба. На сцену она выходила с самого детства: ее отец организовал шоу, в котором выступал вместе со своими детьми. В начале 1920-х гг. Хэтти начала петь в ансамбле темнокожих музыкантов, а затем ее пригласили выступить со своими песнями на радио Денвера. Она была первой из всех темнокожих певиц, исполнивших свои песни на американском радио.







Хэтти Макдэниэл в фильме *Унесенные ветром*, 1939







В начале 1930-х гг. Хэтти Макдэниэл снялась в большом количестве фильмов, но ее имя в титрах нигде не указывалось. Впервые ее имя было упомянуто только после того, как она в 1934 г. вступила в Гильдию киноактеров США.

К моменту начала съемок «Унесенных ветром» Хэтти была уже достаточно известной и востребованной в Голливуде актрисой. Она дружила с Кларком Гейблом, и именно по его рекомендации получила роль Мамушки, хотя количество ее конкуренток было не меньшим, чем претенденток на роль Скарлетт. Существует легенда, что даже Элеонора Рузвельт обратилась к режиссеру с просьбой снять в этом образе ее горничную, но Мамушкой все-таки стала Макдэниэл.Хэтти Макдэниэл в фильме *Унесенные ветром*, 1939Премьера «Унесенных ветром» была запланирована на 15 декабря 1939 г. в Атланте. Накануне мероприятия всех чернокожих артистов вдруг вычеркнули из списка приглашенных. И хотя и продюсер, и Кларк Гейбл были возмущены этим инцидентом, на премьеру своего самого знаменитого фильма актриса так и не попала. Правда, спустя 13 дней после этого она появилась на демонстрации «Унесенных ветром» в Голливуде.Хэтти Макдэниэл и ведущая 12-й церемонии Оскар Фэй БейнтерА в следующем году актриса была вознаграждена за все свои усилия: она стала первой чернокожей обладательницей премии «Оскар». Ей вручили награду как победительнице в номинации «Лучшая актриса второго плана». На церемонию премии Хэтти Макдэниэл, конечно, пригласили, но и тут она стала жертвой расовой дискриминации: сидеть ей пришлось в отдельной части зала «для цветных». Тем не менее в своей благодарственной речи актриса назвала свой успех победой всей чернокожей расы.Фильм «Унесенные ветром» получил статуэтки еще в нескольких номинациях и собрал в прокате 193 млн 600 тысяч долларов, что вывело его на позиции самого кассового проекта в истории кино. А Хэтти Макдэниэл стала самой популярной женщиной 1940-х гг. Новые предложения о съемках посыпались одно за другим. Она сыграла множество ролей в кино, самыми известными ее работами стали «В этом наша жизнь» (1942), «Благодари судьбу» (1943), «С тех пор как вы ушли» (1944). Кроме того, она стала прототипом мультипликационного персонажа – чернокожей хозяйки кота в «Томе и Джерри».Актриса стала прототипом мультипликационного персонажа из *Тома и Джерри*В последний раз она появилась на экране в 1949 г. в фильме «Семейный медовый месяц», затем какое-то время работала на радио и телевидении, а в 1952 г. ей пришлось завершить карьеру – врачи диагностировали у нее рак молочной железы. 26 октября того же года 57-летняя актриса ушла из жизни.Даже после смерти Хэтти Макдэниэл снова стала жертвой дискриминации: в своем завещании она просила похоронить ее на кладбище Санта-Моника, где покоятся звезды кино. Но владелец кладбища запретил хоронить на его территории темнокожую актрису . В памяти миллионов зрителей актриса навсегда осталась Мамушкой из «Унесенных ветром»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)