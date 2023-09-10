Картофель с беконом и пицца в чашке: Как приготовить два вкуснейших блюда и не мыть гору посуды

Аппетитный картофель с беконом, приготовленный в микроволновке.
Пицца и картофель с беконом - что может быть проще и вместе с тем вкуснее? Все хорошо в этих блюдах, кроме того, что готовятся они в духовке достаточно долго. Но есть альтернатива: всего за четверть часа эту вкуснятину можно сделать в микроволновке. Рецепты - проще простого, а результат превзойдет все ожидания.
Пицца в чашке
Вкуснейшая пицца в чашке.
Доставка пиццы из ресторана - дело не бюджетное, да и занять может много времени. Пока ждешь, можно и оголодать совсем. Дешевле и быстрее приготовить самостоятельно, если в холодильнике есть томатная паста, любое мясо или колбаса (или морепродукты), а также сыр. По желанию можно добавлять оливки, помидоры, колечки маринованного лука, соленый огурчик.
Прелесть этого рецепта в том, что тесто замешивается прямо в керамической кружке (для этого подойдет широкая супница с толстыми стенками), никакой дополнительной посуды не нужно будет мыть.
Ингредиенты для теста:
0,5 ст. муки
1/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки соды
2 чайной ложки масла (растопить в микроволновке)
6 ст. ложек молока.
Замешиваем тесто прямо в кружке.
Для теста в кружку засыпьте все сухие ингредиенты, перемешайте, добавьте масло и молоко. Замесите тесто, получится густая однородная масса. Сверху на сырое тесто выкладываем пару ложек томатной пасты, а далее - начинку в любой последовательности. Сверху - присыпаем натертым сыром.
Начинка для пиццы.
Выкладываем начинку слоями, сверху посыпаем тертым сыром.
Пицца в микроволновке выпекается 5 минут на мощности 800 Вт. Готовую пиццу можно посыпать зеленью. Есть такую пиццу удобно вилкой прямо из кружки. Так что такой перекус можно организовать на рабочем месте (если условия позволяют).
Пицца выпекается в микроволновке 5 минут.
Готовая пицца.
Картошка с беконом
Картофель с беконом в микроволновке.
Запечь картошку в микроволновке гораздо быстрее, чем в духовке. Именно поэтому сегодня показываем рецепт приготовления картофеля с беконом, который точно может стать дежурным.
Разрежьте картошку, посолите, присыпьте специями, полейте маслом.
Для начала нужно почистить крупную картошку и сделать на ней надрезы, не дорезая до конца (как показано на фото). Затем посолить ее и присыпать любыми специями по вкусу, самое простое сочетание - соль, перец и паприка для яркого цвета. Специями нужно посыпать каждый надрез, чтобы картошка внутри не осталась пресной. Сверху полить растительным маслом, смазать каждый разрез дополнительно.
Уложите бекон в разрезы.
Пока картошка будет мариноваться в такой заливке, подготовьте начинку. Порежьте бекон тонкими ломтиками и натрите сыр на крупной терке. В каждый надрез картофеля кладем по кусочку бекона. Когда приготовления окончены, кладем картофель в тарелку для микроволновки, а саму тарелку упаковываем в рукав для запекания. На рукаве делаем несколько надрезов, чтобы под действием печи не произошел взрыв.
Картофель в тарелке помещаем в рукав для запекания.
Отправляем картошку, начиненную беконом, в печь, выставляем таймер на 10 минут (мощность 800 Вт). Когда картофель пропечется, достаем из микроволновки, убираем рукав, картошку посыпаем сыром и ставим еще на 3 минуты в печь. За это время сыр расплавится, а сама картошка подрумянится.
Чтобы сыр расплавился, ставим почти готовое блюдо на 3 минуты в печь.
По желанию готовое блюдо можно украсить зеленью. Две такие картошки - сытный обед или ужин на скорую руку. Только готовьте сразу побольше, поскольку домочадцы точно не устоят и тоже захотят попробовать!
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