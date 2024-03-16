Певцы грядущей смерти: 5 персидских поэтов, которых стыдно не знать

Певцы грядущей смерти: 5 персоязычных поэтов, которых стыдно не знать совсем.

Рудаки

Памятник Рудаки.

Джами

Джами был склонен к мистическому взгляду на жизнь.

Омар Хайям

Омар Хайям был замечательным математиком и человеком тонкого ума.

Мехсети Гянджеви

Памятник Мехсети Гянджеви.

Фирдоуси

Памятник Фирдоуси.