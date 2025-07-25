Как отличить наши собственные желания от навязанных кем-то извне

1. В чём суть феномена возникновения навязанных желаний?

Мы смотрим телевизор жизней других и забываем про собственную. / Фото: Midjourney

2. Почему это происходит на бессознательном уровне?

Бессознательное нас запутывает. / Фото: Midjourney

3. Каковы причины срабатывания такой подмены?

Это выглядит красиво, но наш ли это рай?! / Фото: Midjourney

4. Что говорят об этом психологи?

Мои синицы разлетаются, потому что я так долго хотел журавля чужого... / Фото: Midjourney

5. Как отличить истинные желания от навязанных?

Поговорите с собой. / Фото: bezformata.com