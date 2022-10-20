10 бьюти-девайсов начала 20 века, от которых сейчас становится не по себе

В наши дни преимущественно провозглашена мода на естественную красоту. Патчи под глаза и один из видов пилинга - выбор современных красавиц. А вот сто лет назад стандарты красоты были чем-то очень ощутимым. Как говорится, если уж возникала мода на перманент, то приходилось отдать пол-зарплаты, но завиться! Данный материал покажет 10 бьюти-девайсов, при просмотре фото которых, возможно, морозец по коже пробежит.
1. Делатель ямочек
Делатель ямочек, изобретённый из-за Марлен Дитрих.
Ямочки уже давно считаются многими людьми признаком красоты. Некоторые культуры рассматривают их как знак удачи и процветания. Те, кто родился без этих знаков отличия могут пойти на многое, чтобы приобрести их. Некоторые популярные методы предлагают сосать щеки или нажимать на них в течение длительного периода времени, чтобы сделать вмятины. В 1936 году Изабелла Гилберт из Рочестера, США, изобрела устройство для создания ямочек, как у популярной в то время актрисы Марлен Дитрих. Оно представляло собой две ручки, которые вдавливались в щеки. Однако эта процедура оставляла только временные, похожие на ямочки вмятины на щеках.
2. Аппарат для заморозки веснушек
Заморозчик веснушек. / Фото: 123ru.net
Сожалеем, если после этого фото вам приснятся кошмары. Веснушки в начале 20 века всё ещё считались признаком неаристократичности и плебейскости. Их удаляли таким вот аппаратом. В нём глаза и ноздри женщины были закрыты, дышать нужно было через специальное устройство, а на кожу воздействовал углекислый газ.
3. Фен для волос
Фен для волос 1928 года. / Фото: sleekmakeupireland.com
Фен для волос впервые изобрел французский стилист в 1890 году, но даже 30 лет спустя фены в салонах выглядели как что-то из тёмных веков. Существовали и портативные сушилки для домашнего использования, но в то время они были неуклюжими и опасными. Технология фенов не была хороша вплоть до 1950-х годов, когда увеличилась электрическая мощность.
4. Кресло для похудения
Кресло для похудения 1930 года. / Фото: sleekmakeupireland.com
Желание похудеть у большинства женщин стоит на первом месте. Но если правильное питание и физические нагрузки не каждому по душе, то вера в то, что можно скинуть лишние килограммы без усилий - это классика жанра на все века. На фотографии можно увидеть приспособление, которое в теории должно было скатывать жир с ног. Владельцы салонов заявляли, что металлические пружины, которые будут массировать ноги женщины в течение нескольких часов, позволят убрать жир с проблемных мест. Информация о том, было ли это эффективно, не дошла до наших дней ни в каком виде.
5. Ледяная маска для лица
Морозилка для лица. / Фото: sleekmakeupireland.com
Согласно архивной газете, эту ледяную маску использовали голливудские актрисы, чтобы «освежить лицо между дублями, не испортив макияж». Воздействие холода и по сей день остаётся одним из методов работы с кожей лица, например, обязательно входит в процедуру чистки.
6. Машина для завивки
Со съемок фильма о невесте Франкенштейна? Нет, просто завивали волосы так в салонах. / Фото: 123ru.net
Первая электрическая «машина для перманентной волны» была представлена в Лондоне в 1909 году, и аналогичные устройства использовались, пока более 60 лет спустя не была изобретена кислотная химическая завивка. На фото аппарат 1935 года под названием «Галлия», он работал путем химического увлажнения волос перед завивкой для получения лучших и быстрых результатов.
7. Калибратор красоты
Калибратор красоты Макса Фактора. / Фото: stb.ua
Калибратор красоты, был устройством, разработанным в начале 1930-х годов, чтобы помочь в идентификации областей лица человека, которые нуждаются в уменьшении или улучшении внешнего вида с помощью макияжа. Среди изобретателей - знаменитый косметолог Макс Фактор-старший. В обзорной статье в «Wired» 2013 года девайс был описан как «устройство в стиле заводного апельсина», которое сочетает в себе френологию, косметику и увядающий псевдонаучный анализ». Фотография Фактора (см. чуть выше), использующего устройство на актрисе Марджори Рейнольдс, была опубликована в статье 1935 года в научном журнале «Modern Mechanix».
Калибратор или микрометр красоты, размещенный на голове и лице и вокруг них, использует гибкие металлические полоски, которые соответствуют чертам лица человека. Винты, удерживающие полоски на месте, допускают 325 регулировок, позволяя оператору производить точные измерения с точностью до одной тысячной дюйма. Изобретатели заявили, что есть два ключевых измерения, которые они искали: высоты носа и лба должны быть одинаковыми, и глаза должны быть разделены шириной одного глаза. При выявлении несовершенства можно нанести корректирующий макияж, чтобы усилить или смягчить особенность. Компания «Max Factor» утверждала тогда, что устройство помогло Максу Фактору-старшему намного лучше понять и изучить женское лицо.
Тиму Бёртону наверняка нравится. / Фото: stylenews.ru
Калибратор красоты в первую очередь предназначался для использования в киноиндустрии. Когда лицо актера показано в очень большом масштабе, его недостатки увеличиваются и могут стать «вопиющими искажениями», как считали в компании. Это устройство было предназначено для устранения предполагаемой проблемы, и изобретатели также предполагали, что оно вскоре будет широко использоваться в салонах красоты. Однако оно не стало популярным и не получило широкого распространения.
8. Делатель «голливудских локонов»
Чего не сделаешь ради Голливуда! 1940-е годы. / Фото: stylenews.ru
Чтобы популярные в Голливуде 40-х локоны выглядели еще более голливудскими, был изобретен этот хитрый гаджет. Каждая прядь просушивалась здесь индивидуально, что позволяло получить стойкую и красивую укладку (чего не скажешь о процессе).
9. Пляжный костюм
Так шли на пляж 100 лет назад. / Фото: pulse.mail.ru
Использовать крем с высокой степенью SPF-защиты - для слабаков. Да и не было его в 1920-х годах, а рано стареть красоткам не хотелось. Вот и придумали изобретатели из прошлого костюм, который защищает от солнечных лучей.
10. Согревающая маска для лица
Ой, мама!!! - Да, малыш, это я. / Фото: pulse.mail.ru
В 1940 была разработана электрическая маска была, которая грела кожу лица, чтобы стимулировать кровообращение и заставлять кожу выглядеть свежее. Был, правда, негативный фактор: дети начинали смертельно бояться своих матерей.
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