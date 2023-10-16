Продукты, которые за пару дней поставят на ноги

Осень в самом разгаре, пестрит буйством красок и сногсшибательными ароматами, радуя солнечными и отдельно тёплыми деньками.







Но несмотря на хорошую погоду, простуда не дремлет, поджидая на каждом шагу. Что же делать, если недуг застиг врасплох, а принимать гору таблеток совсем не хочется? Срочно заглянуть в нижеприведённый список продуктов и рецептов, благодаря которым за считанные дни избавитесь от болезни, помахав ей рукой.



1. Бульон

2. Имбирный корень

3. Горячий напиток из клюквы и апельсинов

4. Суп по-вьетнамски

5. Чеснок и лук

6. Цитрусовые

7. Мёд

8. Укроп, петрушка, кинза и другая зелень

9. Свёкла

10. Горячий компот

Бульон — отличное средство при простуде.Куриный бульон по праву заслуживает ветвь первенства в борьбе с сезонными заболеваниями. Он вкусный, питательный и легко усваивается, что делает его идеальным блюдом во время простуды, а также для восстановления после неё. Ко всему прочему он насыщает организм необходимыми витаминами, которые укрепляют иммунную систему, помогая быстрее бороться с простудой. Также можно приготовить бульон из перепелов, добавив пряные специи, чеснок и пару ломтиков свежего лимона. Блюдо хорошо согревает, насыщает и заряжает энергией, снимая вялость.Имбирь также помогает в борьбе с простудой.Известно, что имбирь обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья, включая его противовоспалительные, обезболивающие и антибактериальные свойства. Он также является мощнейшим антиоксидантом, который может помочь снизить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. А ещё имбирный корень используется в традиционной китайской медицине для лечения проблем с желудком и, как известно, помогает улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота и дискомфорт в желудке, а также регулировать уровень сахара в крови. Его также можно использовать для облегчения боли, воспаления и мышечного дискомфорта. Исключением не стала и простуда, с которой этот корнеплод справляется на ура, буквально за пару дней приводя в чувство и ставя на ноги.Для борьбы с недугом пейте горячий напиток из клюквы и апельсинов.Клюква — это суперпродукт, богатый витаминами, минералами, антиоксидантами и натуральными сахарами. Известно, что они приносят пользу здоровью множеством способов, в том числе укрепляют иммунную систему. Апельсин — ещё один богатый питательными веществами фрукт, содержащий витамин С и другие необходимые вещества. Апельсиновый сок может помочь очистить организм и восполнить необходимые питательные вещества во время простуды или после болезни. А горячий напиток на основе этих двух ингредиентов — это вкуснятина, обеспечивающая организм необходимыми питательными веществами, что в свою очередь способствует скорейшему выздоровлению.Вьетнамский суп для укрепления иммунитета.Фо — это сытный и вкусный вьетнамский суп, насыщенный питательными веществами и полезными ингредиентами. Его готовят из бульона, рисовой лапши, различных овощей и мяса. Из-за огромного количества витаминов он считается целебным блюдом, которое может помочь при простуде или гриппе. Этот суп богат белком, витаминами, минералами и другими необходимыми питательными веществами, благодаря чему организм насыщается, получая полноценный заряд энергии. Его согревающие свойства могут помочь облегчить заложенность носа и симптомы болезни, что делает его отличным выбором в холодные и зимние месяцы.Лук и чеснок для профилактики.Чеснок веками использовался как кулинарный ингредиент и средство от различных проблем со здоровьем. Его часто используют в кулинарии для придания блюдам пикантного, острого вкуса, но самыми замечательными его свойствами являются противовоспалительные, антисептические и антибактериальные. Известно, что чеснок помогает облегчить симптомы простуды, кашель, заложенность носа и даже помогает при боли в горле и ломоте в мышцах. Употребление чеснока в пищу также связано со снижением риска некоторых хронических заболеваний и, как полагают, укрепляет иммунитет. В целом, чеснок благоприятно влияет на здоровье, что делает его бесценным и универсальным питательным ингредиентом.Лук относится к растительному роду Allium и часто используется как в кулинарии, так и в качестве натурального средства от различных проблем со здоровьем. Он известен своим сильным, острым вкусом, который можно использовать как в пикантных, так и в сладких блюдах. Лук является хорошим источником пищевых волокон и содержит необходимые витамины, такие как С и В6, а также минералы от калия и кальция до железа. А его антибактериальные свойства делают лук мега полезным для включения в любое блюдо в сезон простуды или гриппа. Ко всему прочему он помогает снять заложенность носа и улучшает функции носовых пазух, уменьшая симптомы простуды и других респираторных заболеваний.Ешьте цитрусовые в профилактических целях.Апельсины — это цитрусовые, известные своей сочностью, сладостью и благоприятным воздействием на здоровье организма в целом. Они — настоящий кладезь витаминов, минералов и фолиевой кислоты. В них также содержатся пищевые волокна, помогающие улучшить пищеварение и сохранить вашу пищеварительную систему здоровой. Апельсиновый сок укрепляет иммунитет, борется с вирусами и другими заболеваниями, а витамин С, содержащийся в них, уменьшает воспалительные процессы. Апельсины — вкусный и питательный фрукт, отличный выбор для включения в здоровую сбалансированную диету, особенно в сезон простуды и гриппа.Лимон — яркий и ароматный цитрус, известный своим освежающим, кислым вкусом и полезными свойствами. Лимоны богаты витаминами А и С, и другими полезными питательными веществами (калий, кальций). Витамин С поддерживает здоровый иммунитет и помогает организму в борьбе с вирусами, тем самым предотвращая простуду и грипп. Эти цитрусовые также могут улучшить пищеварение и состояние кожи, а лимонная кислота, содержащаяся в них, уменьшает воспаление и облегчает симптомы простуды и других заболеваний.Грейпфрут — богатый питательными веществами фрукт, содержащий витамин С, витамин А и множество других полезных питательных веществ. Считается, что грейпфрут обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами, что делает его идеальным выбором для борьбы с симптомами простуды, гриппа и других заболеваний. Он уменьшает отеки и воспаление, улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему.Мандарины, как и другие цитрусовые богаты витамином С и витамином А. Они также содержат витамин В6, кальций, фолиевую кислоту, калий и умеренное количество пищевых волокон. Мандаринки повышают иммунитет, улучшают пищеварение и способствуют снижению веса. Высокое содержание витамина С делает их отличным выбором в сезон простуды и гриппа, особенно потому, что они могут помочь уменьшить воспаление и улучшить настроение.Мёд при простуде.Считается, что мёд обладает различными полезными свойствами для здоровья, включая его антибактериальные свойства, влияние на укрепление здоровья кожи и улучшение пищеварения, а также его способность помогать облегчать симптомы простуды и гриппа. Мёд можно использовать как натуральное средство от простуды и других заболеваний, при кашле и боли в горле. Его также используют для приготовления различных противопростудных рецептов и напитков, облегчающих симптоматику и помогающих быстрее стать на ноги.Зелень также способствует скорейшему выздоровлению.Укроп — распространенная трава, используемая как в кулинарии, так и в медицине. Благодаря своим многочисленным полезным свойствам укроп используется для лечения различных проблем со здоровьем. Он применяется для облегчения пищеварения и снижения дискомфорта в животе, а также для облегчения симптомов простуды и гриппа. Укроп также может быть полезен при респираторном дискомфорте, помогая уменьшить любые застойные явления и облегчить затрудненное дыхание. Считается также, что он полезен при лечении кожных инфекций, угревой сыпи и экземы.Кинза, также известная как кориандр — это трава, используемая в пищевой промышленности, медицине и косметике. Она обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами и, как известно, помогает пищеварению. Также было обнаружено, что кинза помогает облегчить некоторые симптомы простуды, включая заложенность носа и тошноту. Употребление кинзы также способствует укреплению иммунной системы и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, что делает её полезным выбором для уменьшения тяжести и продолжительности простуды.Петрушка — листовая зеленая трава, используемая в пищу и медицине. Она содержит множество полезных антиоксидантов, а также богата витаминами и минералами. Известно, что петрушка используется при расстройстве желудка и дискомфорте пищеварения. Ко всему прочему она способствует укреплению общего состояния и самочувствия. Антиоксиданты и другие питательные вещества, содержащиеся в петрушке, применяются в лечение респираторных заболеваний (дискомфорт в пазухах носа) и симптомов, связанных с простудой или гриппом.Не стоит забывать и про свеклу, поскольку она тоже стоит на страже здоровья.Свёкла может похвастаться огромным количеством антиоксидантов, витаминов, фолиевой кислоты и минералов. Было обнаружено, что содержащийся в них красный пигмент бетацианин имеет полезные свойства для детоксикации и устранения свободных радикалов. Стоит также отметить тот факт, что свёкла улучшает пищеварение, снижает кровяное давление и уменьшает воспаление, что может способствовать уменьшению симптомов и выздоровлению после простуды. Она также помогает улучшить кровоток и обеспечить организм необходимыми питательными веществами для общего состояния здоровья.Компот во время простуды помогает бороться с главным недугом.Горячий компот – отличное средство при простуде, поскольку помогает при заложенности носа. Этот напиток также обеспечивает тепло и комфорт, способствует увлажнению и облегчению боли в горле, снижает кашель. Сочетание меда и корицы в горячем компоте может помочь снять раздражение в горле, облегчить боль и уменьшить воспаление. Несмотря на то, что компот не является лекарством при простуде или гриппе, он может помочь справиться с симптомами и улучшить общее самочувствие.