С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Замочите ножи в соленой воде на несколько минут? Намочить нужно, но не замочить, т.к. металлы не впитывают жидкости!Лайфхаки, которые...
  • Виктор Медведев
    Обезьяны всегда останутся обезьянами.Фильмы, где «вкли...
  • Виктор Медведев
    Обезьяны...Иллюстрации, кото...

Продукты, которые за пару дней поставят на ноги

Осень в самом разгаре, пестрит буйством красок и сногсшибательными ароматами, радуя солнечными и отдельно тёплыми деньками.

Продукты, которые за пару дней поставят на ноги

Но несмотря на хорошую погоду, простуда не дремлет, поджидая на каждом шагу. Что же делать, если недуг застиг врасплох, а принимать гору таблеток совсем не хочется? Срочно заглянуть в нижеприведённый список продуктов и рецептов, благодаря которым за считанные дни избавитесь от болезни, помахав ей рукой.

1. Бульон



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Бульон — отличное средство при простуде. 

Куриный бульон по праву заслуживает ветвь первенства в борьбе с сезонными заболеваниями. Он вкусный, питательный и легко усваивается, что делает его идеальным блюдом во время простуды, а также для восстановления после неё. Ко всему прочему он насыщает организм необходимыми витаминами, которые укрепляют иммунную систему, помогая быстрее бороться с простудой. Также можно приготовить бульон из перепелов, добавив пряные специи, чеснок и пару ломтиков свежего лимона. Блюдо хорошо согревает, насыщает и заряжает энергией, снимая вялость.

2. Имбирный корень



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Имбирь также помогает в борьбе с простудой. 

Известно, что имбирь обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья, включая его противовоспалительные, обезболивающие и антибактериальные свойства. Он также является мощнейшим антиоксидантом, который может помочь снизить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. А ещё имбирный корень используется в традиционной китайской медицине для лечения проблем с желудком и, как известно, помогает улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота и дискомфорт в желудке, а также регулировать уровень сахара в крови. Его также можно использовать для облегчения боли, воспаления и мышечного дискомфорта. Исключением не стала и простуда, с которой этот корнеплод справляется на ура, буквально за пару дней приводя в чувство и ставя на ноги.

3. Горячий напиток из клюквы и апельсинов



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Для борьбы с недугом пейте горячий напиток из клюквы и апельсинов. 

Клюква — это суперпродукт, богатый витаминами, минералами, антиоксидантами и натуральными сахарами. Известно, что они приносят пользу здоровью множеством способов, в том числе укрепляют иммунную систему. Апельсин — ещё один богатый питательными веществами фрукт, содержащий витамин С и другие необходимые вещества. Апельсиновый сок может помочь очистить организм и восполнить необходимые питательные вещества во время простуды или после болезни. А горячий напиток на основе этих двух ингредиентов — это вкуснятина, обеспечивающая организм необходимыми питательными веществами, что в свою очередь способствует скорейшему выздоровлению.

4. Суп по-вьетнамски



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Вьетнамский суп для укрепления иммунитета. 

Фо — это сытный и вкусный вьетнамский суп, насыщенный питательными веществами и полезными ингредиентами. Его готовят из бульона, рисовой лапши, различных овощей и мяса. Из-за огромного количества витаминов он считается целебным блюдом, которое может помочь при простуде или гриппе. Этот суп богат белком, витаминами, минералами и другими необходимыми питательными веществами, благодаря чему организм насыщается, получая полноценный заряд энергии. Его согревающие свойства могут помочь облегчить заложенность носа и симптомы болезни, что делает его отличным выбором в холодные и зимние месяцы.

5. Чеснок и лук



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Лук и чеснок для профилактики. 

Чеснок веками использовался как кулинарный ингредиент и средство от различных проблем со здоровьем. Его часто используют в кулинарии для придания блюдам пикантного, острого вкуса, но самыми замечательными его свойствами являются противовоспалительные, антисептические и антибактериальные. Известно, что чеснок помогает облегчить симптомы простуды, кашель, заложенность носа и даже помогает при боли в горле и ломоте в мышцах. Употребление чеснока в пищу также связано со снижением риска некоторых хронических заболеваний и, как полагают, укрепляет иммунитет. В целом, чеснок благоприятно влияет на здоровье, что делает его бесценным и универсальным питательным ингредиентом.

Лук относится к растительному роду Allium и часто используется как в кулинарии, так и в качестве натурального средства от различных проблем со здоровьем. Он известен своим сильным, острым вкусом, который можно использовать как в пикантных, так и в сладких блюдах. Лук является хорошим источником пищевых волокон и содержит необходимые витамины, такие как С и В6, а также минералы от калия и кальция до железа. А его антибактериальные свойства делают лук мега полезным для включения в любое блюдо в сезон простуды или гриппа. Ко всему прочему он помогает снять заложенность носа и улучшает функции носовых пазух, уменьшая симптомы простуды и других респираторных заболеваний.

6. Цитрусовые



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Ешьте цитрусовые в профилактических целях. 

Апельсины — это цитрусовые, известные своей сочностью, сладостью и благоприятным воздействием на здоровье организма в целом. Они — настоящий кладезь витаминов, минералов и фолиевой кислоты. В них также содержатся пищевые волокна, помогающие улучшить пищеварение и сохранить вашу пищеварительную систему здоровой. Апельсиновый сок укрепляет иммунитет, борется с вирусами и другими заболеваниями, а витамин С, содержащийся в них, уменьшает воспалительные процессы. Апельсины — вкусный и питательный фрукт, отличный выбор для включения в здоровую сбалансированную диету, особенно в сезон простуды и гриппа.

Лимон — яркий и ароматный цитрус, известный своим освежающим, кислым вкусом и полезными свойствами. Лимоны богаты витаминами А и С, и другими полезными питательными веществами (калий, кальций). Витамин С поддерживает здоровый иммунитет и помогает организму в борьбе с вирусами, тем самым предотвращая простуду и грипп. Эти цитрусовые также могут улучшить пищеварение и состояние кожи, а лимонная кислота, содержащаяся в них, уменьшает воспаление и облегчает симптомы простуды и других заболеваний.

Грейпфрут — богатый питательными веществами фрукт, содержащий витамин С, витамин А и множество других полезных питательных веществ. Считается, что грейпфрут обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами, что делает его идеальным выбором для борьбы с симптомами простуды, гриппа и других заболеваний. Он уменьшает отеки и воспаление, улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему.

Мандарины, как и другие цитрусовые богаты витамином С и витамином А. Они также содержат витамин В6, кальций, фолиевую кислоту, калий и умеренное количество пищевых волокон. Мандаринки повышают иммунитет, улучшают пищеварение и способствуют снижению веса. Высокое содержание витамина С делает их отличным выбором в сезон простуды и гриппа, особенно потому, что они могут помочь уменьшить воспаление и улучшить настроение.

7. Мёд



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Мёд при простуде. 

Считается, что мёд обладает различными полезными свойствами для здоровья, включая его антибактериальные свойства, влияние на укрепление здоровья кожи и улучшение пищеварения, а также его способность помогать облегчать симптомы простуды и гриппа. Мёд можно использовать как натуральное средство от простуды и других заболеваний, при кашле и боли в горле. Его также используют для приготовления различных противопростудных рецептов и напитков, облегчающих симптоматику и помогающих быстрее стать на ноги.

8. Укроп, петрушка, кинза и другая зелень



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Зелень также способствует скорейшему выздоровлению. 

Укроп — распространенная трава, используемая как в кулинарии, так и в медицине. Благодаря своим многочисленным полезным свойствам укроп используется для лечения различных проблем со здоровьем. Он применяется для облегчения пищеварения и снижения дискомфорта в животе, а также для облегчения симптомов простуды и гриппа. Укроп также может быть полезен при респираторном дискомфорте, помогая уменьшить любые застойные явления и облегчить затрудненное дыхание. Считается также, что он полезен при лечении кожных инфекций, угревой сыпи и экземы.

Кинза, также известная как кориандр — это трава, используемая в пищевой промышленности, медицине и косметике. Она обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами и, как известно, помогает пищеварению. Также было обнаружено, что кинза помогает облегчить некоторые симптомы простуды, включая заложенность носа и тошноту. Употребление кинзы также способствует укреплению иммунной системы и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, что делает её полезным выбором для уменьшения тяжести и продолжительности простуды.

Петрушка — листовая зеленая трава, используемая в пищу и медицине. Она содержит множество полезных антиоксидантов, а также богата витаминами и минералами. Известно, что петрушка используется при расстройстве желудка и дискомфорте пищеварения. Ко всему прочему она способствует укреплению общего состояния и самочувствия. Антиоксиданты и другие питательные вещества, содержащиеся в петрушке, применяются в лечение респираторных заболеваний (дискомфорт в пазухах носа) и симптомов, связанных с простудой или гриппом.

9. Свёкла



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Не стоит забывать и про свеклу, поскольку она тоже стоит на страже здоровья.

Свёкла может похвастаться огромным количеством антиоксидантов, витаминов, фолиевой кислоты и минералов. Было обнаружено, что содержащийся в них красный пигмент бетацианин имеет полезные свойства для детоксикации и устранения свободных радикалов. Стоит также отметить тот факт, что свёкла улучшает пищеварение, снижает кровяное давление и уменьшает воспаление, что может способствовать уменьшению симптомов и выздоровлению после простуды. Она также помогает улучшить кровоток и обеспечить организм необходимыми питательными веществами для общего состояния здоровья.

10. Горячий компот



Продукты, которые за пару дней поставят на ноги
Компот во время простуды помогает бороться с главным недугом. 

Горячий компот – отличное средство при простуде, поскольку помогает при заложенности носа. Этот напиток также обеспечивает тепло и комфорт, способствует увлажнению и облегчению боли в горле, снижает кашель. Сочетание меда и корицы в горячем компоте может помочь снять раздражение в горле, облегчить боль и уменьшить воспаление. Несмотря на то, что компот не является лекарством при простуде или гриппе, он может помочь справиться с симптомами и улучшить общее самочувствие.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Простудапитание

Картина дня

наверх