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Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Девушки, живущие отдельно от родителей, могут внести в интерьер своей квартиры уют и комфорт, легкость и нежность. Сделать это можно с помощью несложных дизайнерских приемов, которыми мастера делятся с владельцами жилья.

Не белый, а бежевый цвет стен


Уют и теплоту жилья создает цвет стен. Не стоит красить стены в белый цвет, создавая аналог больничной палаты. Бежевый цвет придаст интерьеру более комфортную атмосферу.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Розовый декор в стиле минимализм


Придать романтическую нежную атмосферу интерьеру поможет акцент нежного розового цвета. Это может быть абстрактная картина в розовых тонах, вертикальная полоса на стене розового оттенка, наволочки диванных подушек цвета пыльной розы и прочее.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Украшение свечами


Каминная полка или полочка у зеркала, на которой расположены свечи, придаст жилью девушки особый романтизм и нежность. Вечером зажженные свечи придадут помещению чарующий вид.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Композиции из искусственных цветов


Оригинально составленные композиции из искусственных цветов — беспроигрышный декор в интерьере девичьей квартиры. Вазы в стиле минимализм с белыми лилиями придадут комнате легкость и чистоту.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Многочисленные шкатулки и красивые коробочки


У девушек, как правило, много всяких аксессуаров и бижутерии, которые не стоит разбрасывать по полкам. Для них стоит приобрести специальные органайзеры в виде многоярусных шкатулок или коробочек, которые украсят интерьер спальни.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Невесомые занавески


Легкие прозрачные занавески из органзы или тюля придадут комнате нежность и легкость. В квартире девушки не стоит использовать грубый текстиль, который утяжелит интерьер.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Побольше текстиля


Выбор текстиля для небольшой девичьей квартиры имеет особое значение. Множество подушек в ярких наволочках создадут атмосферу уюта, легкости, позитивного настроения. Покрывало и подушки могут быть выбраны в стиле колор-блок.

Комнатные растения


Растения в квартире не только украшают интерьер, приближая его к естественной природе, но и способствуют очищению воздуха. Для размещения комнатных растений в квартире можно использовать подвесные полки, подоконники, тумбочки и столики.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Креативная кухня


Небольшую по размерам кухню не стоит загромождать массивной мебелью. Следует тщательно продумать освещение, совместить креативный стол, соединенный с подоконником и сделать цветовой акцент допустим на холодильнике или оконном проеме.

Идеи украшения маленькой квартиры для девушки

Маленькая квартира девушки может превратиться в образец дизайнерского искусства, отличающегося нежностью и легкостью, если в ней использовать приемы украшений от дизайнеров.
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