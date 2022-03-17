Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

В одном из местных кафетериев. СССР, Пятигорск, 1988 год.

1. Агитационный плакат

Вывеска о необходимости физической культуры для советского общества. СССР, Пятигорск, 1988 год.

2. Игра в хоккей

Дети играют в хоккей. СССР, Пятигорск, 1988 год.

3. Катание на санках

Дети, катающиеся на санках. СССР, Пятигорск, 1988 год.

4. Грот

Грот в парке. СССР, Пятигорск, 1988 год.

5. Дом на окраине

Розовый дом на окраине. СССР, Пятигорск, 1988 год.

6. Смена караула

Смена караула возле Вечного огня. СССР, Пятигорск, 1988 год.

7. Памятник

Памятник Ленину. СССР, Пятигорск, 1988 год.

8. Скульптура орла

Скульптура орла со змеей в парке. СССР, Пятигорск, 1988 год.

9. Кафетерий

В одном из местных кафетериев. СССР, Пятигорск, 1988 год.

10. Гур-Эмир

Гур-Эмир, мавзолей Тамерлана и его семьи. СССР, Самарканд, 1988 год.

11. Уличный художник

Уличный художник пишущий портрет. СССР, Сочи, 1988 год.

12. Закат над морем

Закат над Черным морем. СССР , Сочи, 1988 год.

13. Гостиница

Гостиница Узбекистан. СССР, Ташкент, 1988 год.

14. Новостройка

Новый жилой район. СССР, Ташкент, 1988 год.

15. Мемориал жертвам землетрясения

Мемориал жертвам землетрясения 1966. СССР , Ташкент, 1988 год.