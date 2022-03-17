С нами не соскучишься!

8 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году


В одном из местных кафетериев. СССР, Пятигорск, 1988 год.

В одном из местных кафетериев. СССР, Пятигорск, 1988 год.

Иностранные туристы из капиталистических стран особенно стремились попасть в СССР - многим хотелось побывать в первой в мире стране победившего социализма и увидеть, как живут советские люди собственными глазами. И конечно, туристы старались сделать как много больше фотографий. Благодаря одному из туристов - Дугу Смиту - у нас есть возможность очутиться в Советском Союзе конца 1980-х.

1. Агитационный плакат


Вывеска о необходимости физической культуры для советского общества. СССР, Пятигорск, 1988 год.

Вывеска о необходимости физической культуры для советского общества. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

2. Игра в хоккей


Дети играют в хоккей. СССР, Пятигорск, 1988 год.

Дети играют в хоккей. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

3. Катание на санках


Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

Дети, катающиеся на санках. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

4. Грот


Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

Грот в парке. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

5. Дом на окраине


Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

Розовый дом на окраине. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

6. Смена караула


Смена караула возле Вечного огня. СССР, Пятигорск, 1988 год.

Смена караула возле Вечного огня. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

7. Памятник


Памятник Ленину. СССР, Пятигорск, 1988 год.

Памятник Ленину. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

8. Скульптура орла


Скульптура орла со змеей в парке. СССР, Пятигорск, 1988 год.

Скульптура орла со змеей в парке. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

9. Кафетерий


В одном из местных кафетериев. СССР, Пятигорск, 1988 год.

В одном из местных кафетериев. СССР, Пятигорск, 1988 год.

 

10. Гур-Эмир


Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

Гур-Эмир, мавзолей Тамерлана и его семьи. СССР, Самарканд, 1988 год.

 

11. Уличный художник


Уличный художник пишущий портрет. СССР, Сочи, 1988 год.

Уличный художник пишущий портрет. СССР, Сочи, 1988 год.

 

12. Закат над морем


Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

Закат над Черным морем. СССР, Сочи, 1988 год.

 

13. Гостиница


Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

Гостиница Узбекистан. СССР, Ташкент, 1988 год.

 

14. Новостройка


Новый жилой район. СССР, Ташкент, 1988 год.

Новый жилой район. СССР, Ташкент, 1988 год.

 

15. Мемориал жертвам землетрясения


Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

Мемориал жертвам землетрясения 1966. СССР, Ташкент, 1988 год.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 году

И не забудьте:
Вперёд в прошлое: фотографии из путешествия Дуга Смита по СССР в 1988 годуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх