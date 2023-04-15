Коулун — город-крепость, превратившийся в самую большую коммуналку в мире

Коулун долго переходил из рук в руки, оказываясь под властью то Британии, то Китая, то Японии, то вообще китайской мафии. Впрочем, местным жителям на это было наплевать, законы для них не имели никакого значения.
Из крепости — в самый густонаселённый город
Крепость Коулун на одноимённом полуострове появилась примерно в XI веке. Много веков гарнизон крепости следил за тем, чтобы пираты не грабили местные амбары с солью. Тогда и гарнизон, и сама крепость находились под управлением властей Гонконга. Однако после завершения Первой опиумной войны 1840–1842 года крепость оказалась под властью Великобритании. Впрочем, как и весь Гонконг, переданный английской короне в аренду на срок в 99 лет. Но с одной маленькой оговоркой.
В 1898 году Коулун со всеми проживающими в нём чиновниками исключили из договора аренды. Формально он стал анклавом Китая на территории британской колонии. К тому моменту крепость расширилась и стала обладать площадью 120 на 213 метров. Увеличилось и число её жителей — до 700 человек. Внутри крепости построили маленькие одноэтажные домики, сохранив при этом в центре крепости ямэнь — резиденцию местного чиновника-мандарина. Не смотря на то, что фактически в то время крепость Коулун принадлежала Китаю, британцы многое для неё сделали. Они открыли в городе-крепости дом престарелых, богадельню и даже школу. Со временем дома внутри крепости снесли, но на их месте выросли новые, более вместительные. А во время Второй мировой Гонконг оккупировали японцы.
Целых пять лет Гонконг и район Коулун вместе с ним были во власти японских военных. Те, недолго думая, снесли всю городскую стену крепости Коулун, а добытый камень применили для постройки аэропорта Кайтак. После окончания войны японцы покинули территорию, до сих пор формально числившуюся за Китаем. Но только формально, наводить порядок в городе-крепости никто не собирался. Почуяв свободу от властей, в Коулун потянулись тысячи людей. Британцы попытались было что-то сделать, но встретили отчаянное сопротивление жителей крепости. Правительство КНР тоже бездействовало, лишь пригрозив Великобритании конфликтом в случае какого-либо воздействия на Коулун. В городе-крепости воцарилась полнейшая анархия, продлившаяся несколько десятков лет.
Город Коулун — огромный человеческий муравейник
За очень короткое время на ограниченной территории бывшей крепости выросли сотни новых домов. Поначалу они ограничивались тремя-пятью этажами, но уже в шестидесятые в городе-крепости Коулун стали строить настоящие небоскрёбы. Однако их высота была ограничена 40 метрами из-за того, что прямо над этим местом самолёты начинали снижаться для посадки в аэропорту Кайтак. Впрочем, этот факт не помешал жителям города Коулун начать достраивать свои дома не в высоту, а в ширину.
Многоэтажки, число которых к 1980 году достигло 350, обзаводились многочисленными пристройками, надстройками и жилыми балконами. Проходы между домами всё уменьшались, пока не достигли всего 70 сантиметров. Дома стояли настолько впритык друг к другу, что у многих из них не было окон, в них просто не было нужды. Солнечный свет никогда не достигал нижних этажей. Их обитатели днём и ночью были вынуждены жечь электричество, чтобы не жить во тьме. К энергосетям, кстати, подключались незаконно.
В одно время в Коулун прибыло множество уволенных сотрудников местной электросети. Разумеется, они быстро нашли способ, как можно подключиться к гонконгскому электричеству, и обеспечили им весь город-крепость. Проблему с водой местные умельцы тоже решили достаточно быстро. В свободных местах рыли колодцы, только вода в них была не лучшего качества. Но никого это не смущало. По хитроумной системе труб вода поступала в крохотные квартирки Коулуна.
Редко какой сквотер, живущий в Коулуне, мог похвастаться тем, что живёт один в квартире. В малюсеньких комнатушках жили по пять, а то и по десять и более человек, и не всегда это были члены одной семьи. О соблюдении каких-то санитарных норм речи даже не шло, канализации в самодельных небоскрёбах не было. Все нечистоты выливались из окон на улицу, поэтому в переулках Коулуна нельзя было встретить человека без зонта. Город напоминал огромный муравейник, центром которого стала нетронутая резиденция местного мандарина. Жизнь крепости не замирала ни днём, ни ночью, каждый находил себе место досуга на свой вкус и кошелёк.
Врачи, наркоторговцы, детские сады и школы
Первые этажи зданий самого густонаселённого города были отданы под магазины и кабинеты, оказывающие различные услуги. Наряду с многочисленными продуктовыми лавочками в городе Коулун были и врачебные, и стоматологические кабинеты. Разумеется, никаких лицензий у местных дантистов и докторов не было, но их никто и не спрашивал. Брали они за свои услуги мало, делали работу хорошо — что ещё было нужно простому сквотеру? Разве что отдать подросшего ребёнка в детский сад или школу. В Коулуне имелись и они. Обычно для присмотра за детьми и их обучения выделяли какую-нибудь квартирку. Назначенный учителем взрослый учил малышню читать и писать и давал какие-то элементарные знания по другим предметам. А в свободное время дети бегали по переходам между зданиями и играли на крышах. Крыши, кстати, были и местом для общего сбора жителей Коулуна, проведения вечеринок и разборок между торговцами.
Чем только ни торговали в крепости Колун! Любители запрещённой экзотики могли отведать здесь жареных кошек и собак, а любители более простой еды — свинину и курицу. Только вот условия, в которых готовили блюда, оставляли желать лучшего. Но, опять-таки, никого это не смущало. Одно время в Коулуне даже производили снэки, поставляемые за пределы города-крепости. Китайцы охотно разбирали их, не задумываясь, где и как их производили. А стоило бы!
Цеха по производству продуктовых товаров и одежды в Коулуне соседствовали с лабораториями по производству наркотиков. Многочисленные опиумные притоны находились рядом с борделями и подпольными казино. Секс, наркотики и полная анархия — так можно было охарактеризовать Коулун в шестидесятые. Хотя всё-таки какая-никакая власть в городе-крепости была, сосредоточилась она в руках у китайской мафии.
Различные китайские триады быстро почуяли, что в городе Коулун можно творить всё, что угодно. Китайские полицейские просто-напросто боялись туда заходить, чтобы поймать преступника. А тех стражей порядка, что всё же оказывались в узких переулках, местные забрасывали гнилыми овощами и другими мерзкими вещами. Так в Коулуне буйным цветом расцвели производства запрещённых веществ и точки их сбыта. Но стоит заметить, что сами жители города обходились без серьёзных увечий и убийств во время драк. Связываться с властями по этому поводу никому не хотелось. Только вот в семидесятых анархия в Коулуне закончилась. Власти Гонконга дали разрешение на проведение серии рейдов полиции, в ходе которых все представители триад были изгнаны из города. В то же время условия жизни в крепости Коулун стали улучшаться.
Крах города-крепости Коулун
Где-то в начале восьмидесятых в Коулун провели канализацию и по-нормальному подключили дома к электричеству и водоснабжению. Жильцам даже стали доставлять почту. Чтобы хоть как-то ориентироваться, почтальону приходилось тратить два месяца на обучение и запоминание карты. Но в целом ситуацию в городе это едва ли улучшило. Никакого ремонта зданий не проводилось, они начинали медленно разваливаться, грозя погрести под обломками людей. К тому же, возведение различных пристроек всё продолжалось. Со временем город Коулун обзавёлся надземной системой переходов между домами. Городок по сути стал одной огромной коммуналкой, где через твою комнату за день могла пройти толпа народа. Впрочем, к конфликтам это приводило редко. А в 1987 году наконец-то было заключено дополнительное соглашение между КНР и Великобританией. Оно положило конец конфликтам из-за власти над Гонконгом.
Гонконг и квартал Коулун возвращались под юрисдикцию КНР, хотя до окончания срока действия первого договора оставалось ещё 10 лет. Наконец-то власти города получили право снести человеческий муравейник вместе со всеми его притонами и борделями. В 1992 году начался снос некоторых зданий. Всем жителям города Коулун выдали денежную компенсацию и даже переселили их в квартиры в новых домах в Гонконге.
Окончательно все здания были снесены в 1993 году. Вскоре после этого на месте города был разбит парк «Коулун». В нём сохранили несколько оставшихся от крепости колодцев, пушки и то, что осталось от резиденции мандарина. Также специально для парка изготовили большую бронзовую модель города-крепости Коулун. Больше о постыдном прошлом этого места не напоминает ничего.
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