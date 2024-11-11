Одержимость демоном или просто болезнь человеческой психики?

Истории об одержимости различными духами, полтергейстами и демонами можно наблюдать на протяжении истории очень часто. На эту тему снято великое множество голливудских фильмов ужасов, многие из которых приглянулись по душе большому количеству населения нашей Земли. Конечно, не все верят, что человек может быть одержимым чем-то потусторонним.
В основном, скептики в таких случаях говорят, что такие люди скорее «одержимы» некоторыми психическими заболеваниями, нежели демонами. Другие же утверждают, что всему виной наркотики. Но не всегда все, что происходило с людьми, можно объяснить в принципе. Многие верят, что во вселенной есть какая-то сила, которую невозможно понять и объяснить. Если в мире есть добро, то априори в нем есть и зло. Итак, сегодня мы подобрали для вас несколько историй людей, которые по утверждению многих являлись одержимыми.
1. Анна Эклунд
Одержимой Анна стала в возрасте четырнадцати лет. Ее мать была набожной католичкой, но вот отец и тетя юной девушки, как выяснилось позже, практиковались в колдовстве и даже состояли в какой-то секте. Считается, что именно из-за пристрастия к темным искусствам отец начал еще с маленького возраста проклинать Анну и, тем самым, «подсаживал» к ней демонов. Но когда девушке исполнилось четырнадцать лет, все стало намного хуже. Она больше не могла заходить в церковь и находиться рядом с вещью, которую когда-либо окропили святой водой. Когда девушке стало совсем плохо, ее мать была вынуждена вызвать священнослужителя, чтобы он провел обряд экзорцизма и освободил ее девочку от злых сил. Такой священник нашелся и успешно провел обряд. Какое-то время жизнь Анны снова стала прежней, но из-за того, что в кровном родстве у нее были колдуны, девушка опять подверглась демоническому влиянию. Через некоторое время признаки одержимости стали снова проявляться. Анну необходимо было отправить в госпиталь. Еду, которую благословляли медсестры, она отказывалась есть, и то же самое происходило и с водой. Некоторые свидетели, которые видели девушку, утверждают, что она говорила на разных языках и даже умела читать мысли людей. Но на 23 день пребывания в госпитале священнослужители все же провели второй обряд экзорцизма. Он оказался успешным, и демоны больше не беспокоили девушку.
2. Майкл Тейлор
Майкл Тейлор и его жена были религиозными людьми и вместе посещали одну христианскую молитвенную группу. Возглавляла ее Мари Робинсон, и именно к ней жена Майкла приревновала своего благоверного. Страсти не улеглись даже после того, как он и Мари заверили женщину, что между ними ничего нет, и все, что она себе надумала, всего лишь ее выдумки. Сама женщина как будто начала сходить с ума. Она слышала разные голоса и начала разговаривать на непонятном никому языке. Майкл сразу же заподозрил неладное и решил отвезти свою любимую жену к священнослужителю, но ему не удалось дойти до церкви буквально пятьсот метров, как вдруг его любимая жена стала кричать и, извиваясь, упала на землю. Было принято решение отправиться домой и уже туда позвать священника, чтобы он провел обряд экзорцизма. Он провел ритуал и сказал, что в женщине было целых 40 сущностей, демонов, которые буквально разрывали ее на куски. Священник предупредил, чтобы Майкл был осторожным со своей благоверной, ведь неизвестно, что стало с ней после такого. Придя домой, мужчина убил свою жену и собаку. Полиция обнаружила его блуждающим по улицам ночного города всего в крови. Многие думают, что теперь демоны овладели Майклом.
3. Аннелиза Михель
Случай одержимости Аннелизы Михель был чрезвычайно ужасным. Девушка всю свою сознательную жизнь страдала от эпилепсии и очень часто лечилась в разных психиатрических лечебницах и стационарных больницах от этого недуга. К сожалению, ее состояние не становилось лучше, скорее наоборот, девушка с каждым днем угасала все больше и больше. Она очень часто слышала голоса, которые постоянно что-то говорили и временами просто разрывали сознание Аннелизы на несколько частей. Они приказывали наносить себе вред и, несмотря на то, что она принимала очень много разных препаратов, лечение никак не помогало ей справиться со своим недугом. Она умоляла своих родителей вызвать священника, чтобы он совершил обряд очищения от злых духов, проще говоря, экзорцизм. Сама девушка считала, что именно демоны, которые обитают внутри нее, и являются причиной всех ее бед. К сожалению, официально церковь отказалась принимать участие в этом случае, но два священника, услышав ее историю, решили провести экзорцизм над 16-летней девушкой. Примерно в это же время родители Михель перестали давать ей препараты против эпилепсии. Со временем девушка отказалась есть, и 70 обрядов экзорцизма так и не помогли ей. Аннелиза вскоре скончалась от истощения. Ее родители и священники, которые совершили экзорцизм, были обвинены в убийстве по неосторожности.
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