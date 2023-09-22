Как запонки из удобного атрибута они превратились в показатель статуса

Не всё то, что называют устаревшим, исчезло навеки: запонки на рукавах деловых костюмов лишь становятся более элегантными оттого, что их носят реже.







С большой вероятностью вы обратите внимание на них, встретив в толпе наиболее фактурного господина из старших поколений. Прочность детали неизменна: она пришла на смену слабым и несуразным лентам и шнуркам на манжетах сорочек. Это броский аксессуар, подчёркивающий стать и собранность даже в таких нюансах, как рукава.



В большинстве случаев вы встретите мнение, что запонки — исключительно мужской атрибут костюма. Но в то же самое время алмазные запонки Анны Австрийской парадоксальным образом намекают на обратное. Мсье Д'Артаньян охотился именно за этим сокровищем, как мы помним по незабвенному роману Александра Дюма.





Людовик XIV



Хотя ближе к современности особой популярностью запонки стали пользоваться у мужчин, они остаются предназначенными для обоих полов. Возможно, прекрасная половина человечества перестала проявлять тягу ко всему старомодному, даже если вещи выходили из моды неоправданно. Что можно сказать и о запонках. Дизайнерское исполнение аксессуара рознится в самых немыслимых категориях.





Запонки



Страшной безвкусицей запонки, конечно, сами по себе нельзя назвать — при условии, что их не носят просто на рубашке, без жилетки или пиджака. В противном случае, это может показаться даже кощунственным выпадом против эстетики. Запонки вставляют в особые рукава, допотопные рубашки для них не предназначены. На сорочках же изначально имеются петли в рукавах как раз для данного аксессуара. С двойной французской, однослойной венской или обладающей специальной крошечной пуговицей манжетой. Все три способа ношения запонок появились и плотно обосновались в Западной Европе.



Первым же популяризировал аксессуар не кто-нибудь, а сам его Величество король Людовик Четырнадцатый. Разумеется, не каждый житель Франции мог заявить, что такое ему по карману. С тех пор только в начале двадцатого века запонки попали в промышленное масштабное производство большими партиями. По праву они вошли в состав строгого делового костюма, а значит стали частью повседневных процессов мужчин. В наше время пронести на рукавах держащие всё под контролем железные или стеклянные пуговицы на цепочках — значит провести в новый век особое чувство стиля, которое перетекает в солидность.





Алмазные запонки Анны Австрийской



Многое зависит от формы и размера, как и с любыми другими вкраплениями аксессуаров в образ. Ассиметричные запонки подчёркивают несколько раскрепощённый и небрежный образ. Да, сейчас многие намеренно создают амплуа уставшего и рассеянного человека перед зеркалом, причём затрачивают на это много времени. Запонки, инкрустированные драгоценностями, говорят о роскоши и, конечно, в зависимости от того, насколько они уместны в облике, о пошлости либо напротив, утончённости. Ювелирная работа — подобрать такую мелкую, но всегда точную деталь под собственные предпочтения.





Женская рубашка с запонками



К слову, на запонках порой держатся не только манжеты сорочек и рубашек. Они прекрасно сдерживают упругие ткани пиджаков и смокингов. Дамам даже проще обращаться с запонками, поскольку, во-первых, для них не существует каких-либо строгих стандартов ношения; во-вторых, женские вариации всегда ближе к украшению, которое можно преподнести особенно изящно.





Женская рубашка с запонками



Основная функция запонок по сей день — сохранять рукава чистыми и прочно сложенными. Сохраняющие безопасное расстояние от всего, что оказывается в пальцах ладоней. Скрепляющие воедино чашу или тоннель, скрывающий запястья. Эстетически выверенный и всё более впечатляющий атрибут костюма для прогулок, совещаний, конференций и торжеств.

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