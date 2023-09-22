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Как запонки из удобного атрибута они превратились в показатель статуса

Не всё то, что называют устаревшим, исчезло навеки: запонки на рукавах деловых костюмов лишь становятся более элегантными оттого, что их носят реже.

Запонки / Фото: frant-bant.ru

С большой вероятностью вы обратите внимание на них, встретив в толпе наиболее фактурного господина из старших поколений. Прочность детали неизменна: она пришла на смену слабым и несуразным лентам и шнуркам на манжетах сорочек. Это броский аксессуар, подчёркивающий стать и собранность даже в таких нюансах, как рукава.

В большинстве случаев вы встретите мнение, что запонки — исключительно мужской атрибут костюма. Но в то же самое время алмазные запонки Анны Австрийской парадоксальным образом намекают на обратное. Мсье Д'Артаньян охотился именно за этим сокровищем, как мы помним по незабвенному роману Александра Дюма.

Как запонки из удобного атрибута они превратились в показатель статуса
Людовик XIV 

Хотя ближе к современности особой популярностью запонки стали пользоваться у мужчин, они остаются предназначенными для обоих полов. Возможно, прекрасная половина человечества перестала проявлять тягу ко всему старомодному, даже если вещи выходили из моды неоправданно. Что можно сказать и о запонках. Дизайнерское исполнение аксессуара рознится в самых немыслимых категориях.

Как запонки из удобного атрибута они превратились в показатель статуса
Запонки

Страшной безвкусицей запонки, конечно, сами по себе нельзя назвать — при условии, что их не носят просто на рубашке, без жилетки или пиджака. В противном случае, это может показаться даже кощунственным выпадом против эстетики. Запонки вставляют в особые рукава, допотопные рубашки для них не предназначены. На сорочках же изначально имеются петли в рукавах как раз для данного аксессуара. С двойной французской, однослойной венской или обладающей специальной крошечной пуговицей манжетой. Все три способа ношения запонок появились и плотно обосновались в Западной Европе.

Первым же популяризировал аксессуар не кто-нибудь, а сам его Величество король Людовик Четырнадцатый. Разумеется, не каждый житель Франции мог заявить, что такое ему по карману. С тех пор только в начале двадцатого века запонки попали в промышленное масштабное производство большими партиями. По праву они вошли в состав строгого делового костюма, а значит стали частью повседневных процессов мужчин. В наше время пронести на рукавах держащие всё под контролем железные или стеклянные пуговицы на цепочках — значит провести в новый век особое чувство стиля, которое перетекает в солидность.

Как запонки из удобного атрибута они превратились в показатель статуса
Алмазные запонки Анны Австрийской 

Многое зависит от формы и размера, как и с любыми другими вкраплениями аксессуаров в образ. Ассиметричные запонки подчёркивают несколько раскрепощённый и небрежный образ. Да, сейчас многие намеренно создают амплуа уставшего и рассеянного человека перед зеркалом, причём затрачивают на это много времени. Запонки, инкрустированные драгоценностями, говорят о роскоши и, конечно, в зависимости от того, насколько они уместны в облике, о пошлости либо напротив, утончённости. Ювелирная работа — подобрать такую мелкую, но всегда точную деталь под собственные предпочтения.

Как запонки из удобного атрибута они превратились в показатель статуса
Женская рубашка с запонками 

К слову, на запонках порой держатся не только манжеты сорочек и рубашек. Они прекрасно сдерживают упругие ткани пиджаков и смокингов. Дамам даже проще обращаться с запонками, поскольку, во-первых, для них не существует каких-либо строгих стандартов ношения; во-вторых, женские вариации всегда ближе к украшению, которое можно преподнести особенно изящно.

Как запонки из удобного атрибута они превратились в показатель статуса
Женская рубашка с запонками 

Основная функция запонок по сей день — сохранять рукава чистыми и прочно сложенными. Сохраняющие безопасное расстояние от всего, что оказывается в пальцах ладоней. Скрепляющие воедино чашу или тоннель, скрывающий запястья. Эстетически выверенный и всё более впечатляющий атрибут костюма для прогулок, совещаний, конференций и торжеств.
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