17 современных балконов, которые вдохновят на преображение собственного

Вдохновляющие идеи для обустройства стандартных балконов.
Как правило, содержимое балконов большинства наших соотечественников представляет собой плачевное зрелище: они просто превращены в свалку ненужных вещей. А ведь наверняка многие мечтают о каком-нибудь уединенном месте в квартире. Так почему бы не сделать его на балконе? Мы собрали 17 вариантов, которые вдохновят на преображение вашего балкона.
1. Мастерская
Мини-мастерская на балконе. | Фото: Домоседы.
Узкая лоджия или застекленный балкон - отличное место для организации небольшой мастерской. Для такого помещения наилучшим образом подойдет деревянная отделка, у одной из стен можно установить самодельный стол с полочками и ящиками, а над ним ораганайзер для инструментов.
2. Минимализм
Ничего лишнего в интерьере узкой лоджии. | Фото: Pinterest.
По информации Novate.ru, балконы большинства людей до сих пор представляют собой захламленные кладовки. Изменить эту тенденцию очень просто, нужно перебрать завалы, выкинуть все лишнее, а на освободившейся площади поставить высокий шкаф, в который поместятся вещи, не отправившиеся на помойку. На стены лучше наклеить светлые обои, а на потолок повесить сушилку для белья.
3. Читальный зал
Читальный уголок на балконе. | Фото: Satukubik.com.
Мечтаете об уютном уголке для чтения, где смогли бы спрятаться от реальности и многочисленных родственников? Так почему бы не реализовать это желание на собственном балконе? Все? что для этого понадобится? высокий диванчик с полкой для книг внизу и хорошее освещение.
4. Рабочее место
Рабочее место на лоджии. | Фото: Pinterest.
Компактное рабочее место со столом-полкой насыщенного синего цвета - прекрасная идея для организации функциональной зоны в небольшой квартире.
5. Кирпичные стены
Обои с имитацией кирпича. | Фото: Телеграф.
Великолепная узкая лоджия, стены которой оклеены обоями с имитацией кирпичной кладки, а возле темного широкого подоконника стоят высокие современные стулья.
6. Мягкая мебельhttp://funhere.ru/?p=19274
Мягкая мебель на балконе. | Фото: Dorgio.mn.
Мягкий диванчик, уютное кресло и маленький столик - все что нужно для идеального времяпровождения на собственном балконе.
7. Системы хранения
Множество шкафчиков. | Фото: Постила.
Совсем необязательно заполнять свою лоджию мебелью и столами, разместите под подоконником контрастные шкафчики и используйте это пространство для хранения вещей, которым не нашлось места в квартире.
8. Подвесное кресло
Уютное пространство. | Фото: Logo Bluprin Blog - Bluprin.
Белоснежное подвесное кресло, современный торшер и пушистый ковер, превратят стандартный балкон в самое уютное место на свете.
9. Прованс
Балкон в стиле прованс. | Фото: Pinterest.
Узкая лоджия с белоснежными стенами, восхитительной кованой мебелью, стеллажом из лестницы и множеством растений в оригинальных горшочках.
10. Темные тонаhttp://funhere.ru/?p=19274
Лоджия в темных тонах. | Фото: Pinterest.
Темные оттенки редко встречаются в интерьерах лоджий и тем ни менее выглядят не хуже светлых. Добавьте плотные элегантные занавески, широкий подоконник, высокие стулья, мягкий диван - ваш балкон станет максимально стильным и комфортным для отдыха.
11. Семейный уголок
Мягкий уголок на балконе. | Фото: prizmadesign.ru.
Семейные посиделки можно устраивать не только на кухне, но и на балконе. Для этого вам понадобится стол-полка, угловой диванчик и пару мягких пуфиков. Стены можно украсить оригинальными полками с цветочными горшками и всякими милыми безделушками.
12. Панорамные окна
Уютный балкон с панорамными окнами. | Фото: Abitant.
Наверняка, вы не раз видели в американских фильмах сцены, где герои сидят на уютном диванчике под большим окном, и ловили себя на мысли, что неплохо было бы иметь такое же место. Отбросьте сомнения, современные материалы уже давно позволяют превратить мечты в действительность. Так, балкон с огромными окнами, деревянной обшивкой и диванчиком вместо подоконника станет вашей личной Меккой.
13. Весенняя свежесть
Солнечный балкон в зеленых тонах. | Фото: Idealista.
Представьте себе: за окном зима, а на вашем балконе всегда весна. По мнению Novate.ru, добиться такого эффекта можно используя зеленые и салатные оттенки в отделке и меблировке. Салатные стены, зеленый стеллаж, консольный столик и цветы в горшках, превратят балкон в уютное место для творчества и релаксации.
14. Многофункциональное пространство
Рабочий стол и барная стойка на балконе. | Фото: Chert-poberi.ru.
Светлый просторный балкон с грифельной доской и письменным столом у одной из стен, а также небольшой барной стойкой в центре.
15. Французский стиль
Милый балкон во французском стиле. | Фото: tremontgrand.com.
Чудесный балкон во французском стиле со стенами цвета Тиффани, оригинальной отделкой потолка, контрастным полом, плотными элегантными шторами и очаровательным комодом, заставленным множеством чудесных вещиц.
16. Мини-шкафчик
Компактный встроенный шкафчик. | Фото: Megalife.
Белоснежный встроенный шкафчик и очаровательный светильник доказывают, что красота в деталях и им есть место в любом пространстве.
17. Огромные окна
Лоджия с огромными окнами. | Фото: Pinterest.
Вы даже не представляете, как большие окна могут преобразить пространство. Благо сейчас, дизайнеры и строители могут реализовать практически любую идею. Например, превратить некогда захламленный балкон в современное место для отдыха с диваном, комодом и большими окнами.
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