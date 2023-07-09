8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

О Второй мировой войне снято огромное количество фильмов: исторических, драматических, хорроров, даже комедий. Если одни режиссеры стараются по максимуму следовать фактам, для других трагедия мирового масштаба стала богатым попсовым материалом, «темной эпохой», в лакуны которой можно упаковать любой, даже самый странный сюжет. Можно ругать киношников за «искажение истории» или, напротив, хвалить за смелость и фантазию, но факт остается фактом: про войну – это всегда интересно. Мы вспомнили несколько затейливых киновыдумок, которые однозначно не стоит показывать детям, покуда она не вызубрят учебник истории.
Бесславные ублюдки (Inglourious Basterds, 2009)
Нет, Гитлер не покончил с собой – на самом деле он был расстрелян группой мстительно настроенных евреев. И сожжен в кинотеатре. Вместе со всей верхушкой Третьего Рейха. А затем еще и взорван. По-вашему, это антинаучный бред, и все было не так? Просто вы не фанаты Квентина Тарантино, в фильмах которого даже законы физиологии работают как хотят – так что ему какая-то историческая достоверность! Среди многообразия фантастических сюжетов на тему «убить Гитлера» кинокартина «Бесславные ублюдки», без сомнения, дает жару всем конкурентам.
Железное небо (Iron Sky, 2012)
Все слыхали хотя бы краем уха про какие-то загадочные «космические эксперименты» Гитлера. Были они, не были? Финский режиссер Тимо Вуорненсола рассматривает эту тему в фильме «Железное небо», рисуя такие картины прошлого и будущего, которые не могли представить даже самые смелые умы. Согласно Вуоренсоле, когда гитлеровцам стало ясно, что война проиграна, ими был задействован план Б – и в космос отправились звездолеты со свастиками на обшивке. Гитлеровцы основали на темной стороне Луне базу, где пересидели все мировые кризисы, планируя реванш, и где их в 2018 году и обнаружили американцы. Вы скажете — трэш? Гротеск? Сатира? Стимпанк? Фантазм воспаленного мозга? А ведь в следующем году обещан еще и сиквел о постъядерном апокалипсисе, динозаврах и, религии имени Стива Джобса и… возвращении Гитлера собственной персоной. Берегите ваши нервы.
Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)
Режиссер Никита Михалков считает вторую и третью части своей трилогии «Утомленные сонцем» артхаусом, навеянным чтением архивов. Критики и ветераны называют ее иначе – «гротеском», «порнографией», «набором короткометражек», «плевком в лицо». Понятно почему: гитлеровцы в михалковском творении украшают свои танки парусами, гадят с самолетов на скорости 400 км в час и погибают от снайперского попадания ракет в голую задницу, главный герой режет босякам глотки стальной перчаткой а-ля Фредди Крюгер, штрафбаты волшебным образом образовываются уже в 1941 году, немецкие бомбы разносят церкви, не задевая икон, грузинский солдат пытается остановить танк штыком и эпично наматывается на гусеницы, обугленный танкист в минуту смерти хватает санитарку за сиськи, а солдаты идут в атаку на вражескую цитадель с дрекольями вместо оружия – и цитадель взрывается сама собой! «На второй часу просмотра наступило легкое отупение от увлекательности происходящего, — иронизирует один из рецензентов. – Но расслабляться было рано впереди еще два часа исторической правды».
Главная проблема со второй и третьей частью «Утомленных солнцем», похоже, в том, что теглайн – «великий фильм о великой войне» — многие восприняли слишком буквально. Если же обстрагироваться и воспринимать его в качестве сборника страшных анекдотов вроде тех, что рассказываются у костра, все становится на свои места. Не «Гитлер капут!», не «Бесславные ублюдки», но что-то вроде (с поправкой на иконы и Фредди Крюгера). Никто ведь в здравом уме не берется утверждать, что нацисты действительно искали Ноев ковчег, а Индиана Джонс брал автограф у Гитлера — хотя Джонс и был списан с реального немецкого археолога Отто Рана. И «Утомленные солнцем», вероятно, когда-то займут место на специальной полке с пометкой «альтернативная история: 18+». «Мы на такой войне не были», — сказали после просмотра «УС-2» ветераны. А кто был?
Хеллбой: Герой из пекла (Hellboy, 2004)
Вы этого не знали, но на самом деле Григорий Распутин не был убит еще до революции! Войдя в сговор с гитлеровцами, в 1944 году колдун построил установку, открывающую портал в преисподнюю. Если бы не американский спецназ, вовремя взорвавший адскую машину, древние боги хаоса вырвались бы на Землю и… в общем, история пошла бы иным путем. Сорванный ритуал имел и побочный эффект: из ада успел выскочить несмышленый бесенок, подобранный и воспитанный американцами. Хеллбой вырос в здоровенного красного черта, боевые способности которого придутся очень кстати, когда настанет время вновь схлестнуться с воскрешенным Распутиным. Скажете, бред сумасшедшего? Но с кинокомикса, да еще снятого таким талантливым сказочником, как Гильермо дель Торо, взятки гладки. Да и детишкам нравится.
Кунг Фьюри (Kung Fury, 2015)
Где-то в параллельной реальности, где все еще царят 80-е годы, трицератопсы получили право служить в полиции. Главный герой, безупречный спаситель мира по имени Кунг Фьюри не рад новому напарнику-динозавру, но сейчас над этим думать некогда – ведь из прошлого прилетел знаменитый мастер кунг-фу Адольф Гитлер, и планы у усатого диктатора вовсе не туристические. Чтобы победить Кунг Фюрера, суперкоп отправляется в сороковые годы, и все окончательно смешивается в галлюциногенный калейдоскоп: свинцовый дождь, хакеры, викинги, доисторические ящеры, Тор со своим молотом… К счастью, после укуса кобры и удара молнии Кунг Фьюри приобрел суперсилы – это служит хорошим подспорьем, когда нужно прижать к ногтю одного из величайших злодеев всех времен. Оммаж боевикам 80-х, снятый шведом Давидом Сандбергом за $630 тысяч, собранные через Kickstarter, мог бы утомить зрителя обилием абсурдных шуток, нагромождением спецэффектов и полной бредовостью сюжетной концепции, но, к счастью, не успевает этого сделать – ввиду того, что бюджета на «полный метр» режиссер так и не насобирал, длится «Кунг Фьюри» всего полчаса. Впрочем, лаконичность пошла ему только на пользу: благодаря компактности лента стала хитом Youtube в 2015 году.
Филадельфийский эксперимент (The Philadelphia Experiment, 1984)
Филадельфийский эксперимент – такая же тайна, бередящая умы, как и знаменитая «Зона 51» в Неваде, где якобы хранится инопланетная тарелка. Согласно легенде, в октябре 1943 года американцы, готовясь к схватке с гитлеровцами, провели эксперимент с целью сделать свои корабли невидимыми для вражеских радаров путем помещения их в мощное электромагнитное поле. После включения генераторов эсминец ВМФ США «Элдридж» исчез из филадельфийской бухты, а через четыре часа материализовался в Норфолке во многих километрах от места эксперимента, часть его экипажа оказалась вплавлена в стенки судна, а остальные сошли с ума. Вся информация об эксперименте была засекречена. Распространению мифа немало поспособствовали послевоенные откровения некоего Карлоса Мигеля Альенде, якобы служившего во флоте и лично наблюдавшего исчезновение «Элдриджа». Воспоминания Альенде об окутавшем судно зеленом тумане, о нахлынувшем на присутствующих необъяснимом ужасе, о свободно проходивших сквозь переборки и сгоравших от радиации членах команды эсминца, наделали много шума. По мотивам мистификации голливудский режиссер Стюарт Рэффил снял фантастические кино «Филадельфийский эксперимент» о двух матросах, попавших на «Элдридже» через возникшую временную воронку в 1984 год – и фильм только укрепил подозрения масс о том, что «это ж-ж-ж – неспроста».
Что же было на самом деле? В один из дней 1943-го года «Элдридж» действительно был замечен и в Норфолке, и в Филадельфии, что считалось технически невозможным, но в реальности – вполне реализуемым, поскольку военные корабли могли сокращать расстояние через Чесапикско-Делавэрский канал (официально закрытый для гражданской навигации). Ларчик, как видим, открывается просто, но Вторая мировая настолько овеяна мифами, что многие и сегодня смотрят «Филадельфийский эксперимент» с подозрением – а ну как за этой историей и вправду что-то стоит? А вы как думаете?
Армия Франкенштейна (Frankenstein’s Army, 2013)
«Армия Франкенштейна» — любопытный эксперимент Ричарда Раапхорста, смешавший Вторую мировую, эксперименты Франкенштейна и стиль «найденных пленок». В конце войны советские солдаты обнаруживают на территории Германии лабораторию, в которой циничный нацистский доктор создает биомаханических зомби – суперсолдат, которые должны помочь Гитлеру остановить наступление войск противника. Казалось бы, надо сравнять все это непотребство с землей, но нет – оказывается, у советского руководства тоже есть виды на доктора с его талантами… У кого-то трэш Раасхорста вызовет возмущение, кто-то воспримет его как небезуспешную стилизацию под «Сайлент Хилл» — все зависит от точки зрения. К счастью, несмотря на претензию на «документальность», жанр фильма сразу заявляет, в какой реальности разворачиваются события – естественно, в сугубо голливудской.
Первый мститель (Captain America: The First Avenger, 2011)
Гитлер зря доверился организации «Гидра» и ее руководителю Иоганном Шмидтом по прозвищу Красный Череп! Создав супероружие с помощью Третьего Рейха, этот нацистский офицер проявляет еще большую амбициозность, чем его покровители: вырвавшись из-под контроля Рейха, он перековывается в террориста и атакует США. Если бы не вмешательство американского суперсолдата Стива Роджерса, ставшего неубиваемым под воздействием чудодейственных вита-лучей, Штатам бы, конечно, настала крышка. Хорошо, что в кинокомиксах на каждую «Гидру» находится свой Капитан Америка!
Помещая сюжет «Первого мстителя» в 40-е годы, студия Marvel рассчитывала снять с богатой фактуры Второй мировой соответствующие сливки, но что-то пошло не так: по итогу из всех фильмов марвеловской киновселенной картина о Капитане Америка показала наислабейшие результаты как в домашнем, так и в мировом прокате (хуже был воспринят зрителями только «Невероятный Халк»). Впрочем, так ли уж это удивительно? Создавать свои миры – это одно. Переписывать уже существующую историю – совсем, как говорится, другое.
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