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8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

О Второй мировой войне снято огромное количество фильмов: исторических, драматических, хорроров, даже комедий. Если одни режиссеры стараются по максимуму следовать фактам, для других трагедия мирового масштаба стала богатым попсовым материалом, «темной эпохой», в лакуны которой можно упаковать любой, даже самый странный сюжет. Можно ругать киношников за «искажение истории» или, напротив, хвалить за смелость и фантазию, но факт остается фактом: про войну – это всегда интересно. Мы вспомнили несколько затейливых киновыдумок, которые однозначно не стоит показывать детям, покуда она не вызубрят учебник истории.

Бесславные ублюдки (Inglourious Basterds, 2009)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

Нет, Гитлер не покончил с собой – на самом деле он был расстрелян группой мстительно настроенных евреев. И сожжен в кинотеатре. Вместе со всей верхушкой Третьего Рейха. А затем еще и взорван. По-вашему, это антинаучный бред, и все было не так? Просто вы не фанаты Квентина Тарантино, в фильмах которого даже законы физиологии работают как хотят – так что ему какая-то историческая достоверность! Среди многообразия фантастических сюжетов на тему «убить Гитлера» кинокартина «Бесславные ублюдки», без сомнения, дает жару всем конкурентам.

Железное небо (Iron Sky, 2012)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

Все слыхали хотя бы краем уха про какие-то загадочные «космические эксперименты» Гитлера. Были они, не были? Финский режиссер Тимо Вуорненсола рассматривает эту тему в фильме «Железное небо», рисуя такие картины прошлого и будущего, которые не могли представить даже самые смелые умы. Согласно Вуоренсоле, когда гитлеровцам стало ясно, что война проиграна, ими был задействован план Б – и в космос отправились звездолеты со свастиками на обшивке. Гитлеровцы основали на темной стороне Луне базу, где пересидели все мировые кризисы, планируя реванш, и где их в 2018 году и обнаружили американцы. Вы скажете — трэш? Гротеск? Сатира? Стимпанк? Фантазм воспаленного мозга? А ведь в следующем году обещан еще и сиквел о постъядерном апокалипсисе, динозаврах и, религии имени Стива Джобса и… возвращении Гитлера собственной персоной. Берегите ваши нервы.

Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

Режиссер Никита Михалков считает вторую и третью части своей трилогии «Утомленные сонцем» артхаусом, навеянным чтением архивов. Критики и ветераны называют ее иначе – «гротеском», «порнографией», «набором короткометражек», «плевком в лицо». Понятно почему: гитлеровцы в михалковском творении украшают свои танки парусами, гадят с самолетов на скорости 400 км в час и погибают от снайперского попадания ракет в голую задницу, главный герой режет босякам глотки стальной перчаткой а-ля Фредди Крюгер, штрафбаты волшебным образом образовываются уже в 1941 году, немецкие бомбы разносят церкви, не задевая икон, грузинский солдат пытается остановить танк штыком и эпично наматывается на гусеницы, обугленный танкист в минуту смерти хватает санитарку за сиськи, а солдаты идут в атаку на вражескую цитадель с дрекольями вместо оружия – и цитадель взрывается сама собой! «На второй часу просмотра наступило легкое отупение от увлекательности происходящего, — иронизирует один из рецензентов. – Но расслабляться было рано впереди еще два часа исторической правды».

Главная проблема со второй и третьей частью «Утомленных солнцем», похоже, в том, что теглайн – «великий фильм о великой войне» — многие восприняли слишком буквально. Если же обстрагироваться и воспринимать его в качестве сборника страшных анекдотов вроде тех, что рассказываются у костра, все становится на свои места. Не «Гитлер капут!», не «Бесславные ублюдки», но что-то вроде (с поправкой на иконы и Фредди Крюгера). Никто ведь в здравом уме не берется утверждать, что нацисты действительно искали Ноев ковчег, а Индиана Джонс брал автограф у Гитлера — хотя Джонс и был списан с реального немецкого археолога Отто Рана. И «Утомленные солнцем», вероятно, когда-то займут место на специальной полке с пометкой «альтернативная история: 18+». «Мы на такой войне не были», — сказали после просмотра «УС-2» ветераны. А кто был?

Хеллбой: Герой из пекла (Hellboy, 2004)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

Вы этого не знали, но на самом деле Григорий Распутин не был убит еще до революции! Войдя в сговор с гитлеровцами, в 1944 году колдун построил установку, открывающую портал в преисподнюю. Если бы не американский спецназ, вовремя взорвавший адскую машину, древние боги хаоса вырвались бы на Землю и… в общем, история пошла бы иным путем. Сорванный ритуал имел и побочный эффект: из ада успел выскочить несмышленый бесенок, подобранный и воспитанный американцами. Хеллбой вырос в здоровенного красного черта, боевые способности которого придутся очень кстати, когда настанет время вновь схлестнуться с воскрешенным Распутиным. Скажете, бред сумасшедшего? Но с кинокомикса, да еще снятого таким талантливым сказочником, как Гильермо дель Торо, взятки гладки. Да и детишкам нравится.

Кунг Фьюри (Kung Fury, 2015)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

Где-то в параллельной реальности, где все еще царят 80-е годы, трицератопсы получили право служить в полиции. Главный герой, безупречный спаситель мира по имени Кунг Фьюри не рад новому напарнику-динозавру, но сейчас над этим думать некогда – ведь из прошлого прилетел знаменитый мастер кунг-фу Адольф Гитлер, и планы у усатого диктатора вовсе не туристические. Чтобы победить Кунг Фюрера, суперкоп отправляется в сороковые годы, и все окончательно смешивается в галлюциногенный калейдоскоп: свинцовый дождь, хакеры, викинги, доисторические ящеры, Тор со своим молотом… К счастью, после укуса кобры и удара молнии Кунг Фьюри приобрел суперсилы – это служит хорошим подспорьем, когда нужно прижать к ногтю одного из величайших злодеев всех времен. Оммаж боевикам 80-х, снятый шведом Давидом Сандбергом за $630 тысяч, собранные через Kickstarter, мог бы утомить зрителя обилием абсурдных шуток, нагромождением спецэффектов и полной бредовостью сюжетной концепции, но, к счастью, не успевает этого сделать – ввиду того, что бюджета на «полный метр» режиссер так и не насобирал, длится «Кунг Фьюри» всего полчаса. Впрочем, лаконичность пошла ему только на пользу: благодаря компактности лента стала хитом Youtube в 2015 году.

Филадельфийский эксперимент (The Philadelphia Experiment, 1984)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

Филадельфийский эксперимент – такая же тайна, бередящая умы, как и знаменитая «Зона 51» в Неваде, где якобы хранится инопланетная тарелка. Согласно легенде, в октябре 1943 года американцы, готовясь к схватке с гитлеровцами, провели эксперимент с целью сделать свои корабли невидимыми для вражеских радаров путем помещения их в мощное электромагнитное поле. После включения генераторов эсминец ВМФ США «Элдридж» исчез из филадельфийской бухты, а через четыре часа материализовался в Норфолке во многих километрах от места эксперимента, часть его экипажа оказалась вплавлена в стенки судна, а остальные сошли с ума. Вся информация об эксперименте была засекречена. Распространению мифа немало поспособствовали послевоенные откровения некоего Карлоса Мигеля Альенде, якобы служившего во флоте и лично наблюдавшего исчезновение «Элдриджа». Воспоминания Альенде об окутавшем судно зеленом тумане, о нахлынувшем на присутствующих необъяснимом ужасе, о свободно проходивших сквозь переборки и сгоравших от радиации членах команды эсминца, наделали много шума. По мотивам мистификации голливудский режиссер Стюарт Рэффил снял фантастические кино «Филадельфийский эксперимент» о двух матросах, попавших на «Элдридже» через возникшую временную воронку в 1984 год – и фильм только укрепил подозрения масс о том, что «это ж-ж-ж – неспроста».

Что же было на самом деле? В один из дней 1943-го года «Элдридж» действительно был замечен и в Норфолке, и в Филадельфии, что считалось технически невозможным, но в реальности – вполне реализуемым, поскольку военные корабли могли сокращать расстояние через Чесапикско-Делавэрский канал (официально закрытый для гражданской навигации). Ларчик, как видим, открывается просто, но Вторая мировая настолько овеяна мифами, что многие и сегодня смотрят «Филадельфийский эксперимент» с подозрением – а ну как за этой историей и вправду что-то стоит? А вы как думаете?

Армия Франкенштейна (Frankenstein’s Army, 2013)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

«Армия Франкенштейна» — любопытный эксперимент Ричарда Раапхорста, смешавший Вторую мировую, эксперименты Франкенштейна и стиль «найденных пленок». В конце войны советские солдаты обнаруживают на территории Германии лабораторию, в которой циничный нацистский доктор создает биомаханических зомби – суперсолдат, которые должны помочь Гитлеру остановить наступление войск противника. Казалось бы, надо сравнять все это непотребство с землей, но нет – оказывается, у советского руководства тоже есть виды на доктора с его талантами… У кого-то трэш Раасхорста вызовет возмущение, кто-то воспримет его как небезуспешную стилизацию под «Сайлент Хилл» — все зависит от точки зрения. К счастью, несмотря на претензию на «документальность», жанр фильма сразу заявляет, в какой реальности разворачиваются события – естественно, в сугубо голливудской.

Первый мститель (Captain America: The First Avenger, 2011)


8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

Гитлер зря доверился организации «Гидра» и ее руководителю Иоганном Шмидтом по прозвищу Красный Череп! Создав супероружие с помощью Третьего Рейха, этот нацистский офицер проявляет еще большую амбициозность, чем его покровители: вырвавшись из-под контроля Рейха, он перековывается в террориста и атакует США. Если бы не вмешательство американского суперсолдата Стива Роджерса, ставшего неубиваемым под воздействием чудодейственных вита-лучей, Штатам бы, конечно, настала крышка. Хорошо, что в кинокомиксах на каждую «Гидру» находится свой Капитан Америка!

Помещая сюжет «Первого мстителя» в 40-е годы, студия Marvel рассчитывала снять с богатой фактуры Второй мировой соответствующие сливки, но что-то пошло не так: по итогу из всех фильмов марвеловской киновселенной картина о Капитане Америка показала наислабейшие результаты как в домашнем, так и в мировом прокате (хуже был воспринят зрителями только «Невероятный Халк»). Впрочем, так ли уж это удивительно? Создавать свои миры – это одно. Переписывать уже существующую историю – совсем, как говорится, другое.

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