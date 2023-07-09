8 фильмов о Второй мировой, ломающих исторический шаблон

О Второй мировой войне снято огромное количество фильмов: исторических, драматических, хорроров, даже комедий. Если одни режиссеры стараются по максимуму следовать фактам, для других трагедия мирового масштаба стала богатым попсовым материалом, «темной эпохой», в лакуны которой можно упаковать любой, даже самый странный сюжет. Можно ругать киношников за «искажение истории» или, напротив, хвалить за смелость и фантазию, но факт остается фактом: про войну – это всегда интересно. Мы вспомнили несколько затейливых киновыдумок, которые однозначно не стоит показывать детям, покуда она не вызубрят учебник истории.



Бесславные ублюдки (Inglourious Basterds, 2009)

Железное небо (Iron Sky, 2012)

Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010)

Хеллбой: Герой из пекла (Hellboy, 2004)

Кунг Фьюри (Kung Fury, 2015)

Филадельфийский эксперимент (The Philadelphia Experiment, 1984)

Армия Франкенштейна (Frankenstein’s Army, 2013)

Первый мститель (Captain America: The First Avenger, 2011)