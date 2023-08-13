Американка превратила 110-летнее сухое дерево в маленькую библиотеку для всей округи

Старое дерево превратили у удивительную библиотеку Little Free Library (Кер-д'Ален, США).
Творческие люди находят вдохновение порой в самых неожиданных предметах и вещах, превращая их в настоящие шедевры. Ярким подтверждением этого является необыкновенный арт-объект, созданный жительницей штата Айдахо (США). Вместо того, чтобы спилить сухое, разрушающееся дерево, женщина превратила его в мини-библиотеку, которой теперь восхищается и бесплатно пользуется вся округа.
Шерели Армитадж Говард сделала из строго дерева бесплатную библиотеку (Кер-д'Ален, США).
В Америке для того, чтобы вызвать и поддерживать интерес к чтению «живых» книг, был создан очень интересный проект «Маленькая бесплатная библиотека» (Little Free Library). Эта некоммерческая организация пробуждает уважение к книгам, «внушая любовь к чтению, создавая сообщество и вызывая творческий потенциал, поощряя обмен книгами по всему миру».
Уже более 80 стран мира поддержали проект «Маленькая бесплатная библиотека» (Little Free Library).
Благодаря неравнодушным увлеченным людям, почти за 10 лет его существования было создано более 75000 мини-библиотек не только в Америке, но и в 88 странах мира. Авторы Novate.ru уже знакомили читателей с некоторыми архитектурными шедеврами, созданными для храмов познаний, но о таком уникальном опыте рассказываем впервые. Сегодня речь пойдет о неординарной женщине, которая из старого гнилого дерева, умудрилась создать удивительный арт-объект, выгодно отличающийся от созданных ранее библиотек такими же неравнодушными людьми.
Старый тополь превратился в бесплатную библиотеку (Little Free Library, Кер-д'Ален).
А началось все с того, что Шерели Армитадж Говард (Sharalee Armitage Howard), зная о том, что в скором времени должны срубить старый тополь, растущий возле их забора, решила дать ему вторую жизнь. Учитывая то, что она работала в библиотеке Кер-д'Алена, была не только библиотекарем, но и художником, и увлекалась переплетным делом, то решение создать мини-библиотеку было естественным.
Из нижней части старого дерева создали бесплатную библиотеку для всех (Little Free Library, Кер-д'Ален). | Фото: boredpanda.com.
Верхнюю часть тополя пришлось все-таки срезать, ведь сухие ветки, падая, создавали немалую угрозу для ее семьи и прохожих. Оставили нижнюю, самую толстую часть ствола, из которой выбрали всю старую древесину и обработали специальным раствором, чтобы остановить процесс гниения.
Внутри дерева выбрали гнилую древесину и установили короб с полками (Little Free Library, Кер-д'Ален). | Фото: boredpanda.com.
Затем внутри установили деревянный короб с полками, создавая импровизированный библиотечный стеллаж. Для придания завершенности и оригинальности внешнему виду Шерели с помощью сына сделала настоящую крышу из черепицы и установила стеклянную дверь.
В необычной библиотеке в старом дереве есть даже электричество (Little Free Library, Кер-д'Ален).
Каменные ступени ведут в сказочный домик, служащий бесплатной библиотекой (Little Free Library, Кер-д'Ален). | Фото: bykvu.com.
Также провели электричество, чтобы и в вечернее было удобно пользоваться этой библиотекой. Из камней выложили ступени, а так называемый фасад женщина украсила макетами книг из фанеры, что придало особое очарование всему объекту. Таким образом, общими усилиями удалось создать мини-библиотеку, которая больше похожа на сказочный домик лесной феи.
Молдинг над дверью в виде деревянных книг украсил фасад необычной библиотеки (Little Free Library, Кер-д'Ален).
Конечно же, зайти в нее не удастся, а вот взять книги или оставить свои для других любителей чтения очень даже получится. Теперь этот теремок привлекает внимание прохожих и даже те, кто совсем равнодушен к чтению, с интересом подходят к этой оригинальной избе-читальне, ведь не могут удержаться от соблазна заглянуть в нее и даже полистать, а то и взять понравившуюся книгу.
Little Free Library вскоре появится на карте мини-библиотек одноименной международной организации (Кер-д'Ален, США). | Фото: lemurov.net.
Когда организаторы Little Free Library узнали о творении неравнодушной жительницы, ее сразу же приняли в члены организации, а новая библиотека в скором времени появится на карте сообщества, которое активно стимулирует привитие любви к чтению и творчеству.
Библиотека уже очень популярна у соседей и обычных прохожих (Кер-д'Ален, США). | Фото: bugaga.ru.
А тем временем все больше людей приходят к этой библиотеке выбрать себе книгу и вернуть, ту которую взял раньше. Нашлось немало желающих поделиться с другими любителями чтения подборками захватывающих детективов и любовных романов. Ведь главный принцип существования таких бесплатных мини-библиотек, у которых нет штата сотрудников, охраны и даже замков – «бери сам и поделись с другими».
При желании даже старое дерево может продолжать служить людям (Little Free Library, Кер-д'Ален).
Шерели Армитадж Говард – создательница удивительной библиотеки в стволе старого дерева (Little Free Library, Кер-д'Ален).
Таким образом, благодаря творческому вдохновению и неравнодушию старое дерево снова стало полезным людям. Если раньше оно спасало от жары, то теперь служит своеобразной гостиной, где встречаются увлеченные люди, обсуждая новый роман или просто делясь своими книгами с другими.
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