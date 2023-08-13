Американка превратила 110-летнее сухое дерево в маленькую библиотеку для всей округи

Старое дерево превратили у удивительную библиотеку Little Free Library (Кер-д'Ален, США).

Шерели Армитадж Говард сделала из строго дерева бесплатную библиотеку (Кер-д'Ален, США).

Уже более 80 стран мира поддержали проект «Маленькая бесплатная библиотека» (Little Free Library).

Старый тополь превратился в бесплатную библиотеку (Little Free Library, Кер-д'Ален).

Из нижней части старого дерева создали бесплатную библиотеку для всех (Little Free Library, Кер-д'Ален). | Фото: boredpanda.com.

Внутри дерева выбрали гнилую древесину и установили короб с полками (Little Free Library, Кер-д'Ален). | Фото: boredpanda.com.

В необычной библиотеке в старом дереве есть даже электричество (Little Free Library, Кер-д'Ален).

Каменные ступени ведут в сказочный домик, служащий бесплатной библиотекой (Little Free Library, Кер-д'Ален). | Фото: bykvu.com.

Молдинг над дверью в виде деревянных книг украсил фасад необычной библиотеки (Little Free Library, Кер-д'Ален).

Little Free Library вскоре появится на карте мини-библиотек одноименной международной организации (Кер-д'Ален, США). | Фото: lemurov.net.

Библиотека уже очень популярна у соседей и обычных прохожих (Кер-д'Ален, США). | Фото: bugaga.ru.

При желании даже старое дерево может продолжать служить людям (Little Free Library, Кер-д'Ален).

Шерели Армитадж Говард – создательница удивительной библиотеки в стволе старого дерева (Little Free Library, Кер-д'Ален).