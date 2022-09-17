Оружие, которое запретили в некоторых странах

В любви и на войне все средства хороши. С давних пор человечество пыталось ограничивать средства собственного уничтожения: греки считали лук оружием трусов, в средние века порицали не гуманные пушки и заражение источников, сегодня мы пытаемся запретить использование ядерных бомб. Перед вами же список оружия настолько опасного, что формально его не используют ни в одной армии мира. Формально.









Химическое оружие

Напалм

Биологическое оружие

Климатическое оружие

Противопехотные мины