Оружие, которое запретили в некоторых странах

В любви и на войне все средства хороши. С давних пор человечество пыталось ограничивать средства собственного уничтожения: греки считали лук оружием трусов, в средние века порицали не гуманные пушки и заражение источников, сегодня мы пытаемся запретить использование ядерных бомб. Перед вами же список оружия настолько опасного, что формально его не используют ни в одной армии мира. Формально.
Химическое оружие
Золотой век химического оружия наступил в Первую мировую войну. Правда, уже в 1928 году в Женеве был подписан первый протокол о запрете ядовитых газов, что не помешало ни Германии, ни Японии использовать отравляющие вещества во Второй мировой. Во Вьетнаме армия США также не брезговала химикатами, так что пришлось запрещать такое оружие еще раз, в 1997 году. Но и сегодня вопрос окончательно не решен: официально арсенал имеющихся запасов химического оружия будет уничтожен только к 2020 году.
Напалм
В 1942 году военная машина США получила в распоряжение одно из наиболее смертоносных и наиболее бесконтрольных средств массового уничтожения противника. Напалм применялся Израилем, Ираком и Аргентиной, пока ООН не приняло в 1980 году Протокол о запрещении зажигательного оружия. Исчез ли напалм из арсеналов на самом деле? Кто знает.
Биологическое оружие
В 2001 году террористы предприняли беспрецедентную атаку, разослав по всему миру серию писем, зараженных сибирской язвой. Бактериологическое оружие было запрещено еще в 1972 году, однако мало кто сомневается, что многие страны ведут разработки уникальных боевых штаммов, распространение которых может поставить под вопрос само существование человечества.
Климатическое оружие
Может показаться, что воздействие на климат возможно лишь в фантастических романах, однако успешные примеры работ с природными условиями были еще во времена Вьетнамской войны. В ходе так называемой операции «Шпинат» американские ученые смогли увеличить длительность сезона дождей, что привело к затоплению и разрушению коммуникаций партизанов. В 1978 году была принята Конвенция о запрещении военного воздействия на окружающую среду: даже ядерное оружие признано менее опасным, чем климатическое. Но исследования в этой области ведутся целым рядом стран: США, КНР и Россия заявляют, что эти разработки предназначены исключительно для использования в мирных целях.
Противопехотные мины
Во время Вьетнамской войны потери армии США от противопехотных мин достигли 60%. Заминированные поля уносят жизни спустя много лет после боевых действий, притом что подрываются на них уже мирные жители. Запрет на применение противопехотных мин (принят в Оттаве в 1997 году) до сих пор многими странами считается лишь формальностью.
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