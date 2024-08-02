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7 астрономически дорогих ретро автомобилей, от которых бы не отказались и современные водители


Самые дорогие машины, которые люди не увидят еще несколько лет.

Самые дорогие машины, которые люди не увидят еще несколько лет.

Есть в мире такие автомобили, которые может позволить себе далеко не каждый даже весьма состоятельный человек. Купить такие машины, есть возможность лишь на аукционах, и то тогда, когда предыдущих хозяин решает избавиться от наскучившей ему диковинки. В этом обзоре семёрка авто с аукционов, которые были проданы совсем недавно, и которые мир, скорее всего, не увидит вновь на протяжении нескольких лет.

1. Jaguar E-Type Lightweight


Автомобиль легенда.

Автомобиль легенда.

 

Данный автомобиль появился на свет 1963 году. Выпущен он был ограниченной серией в 12 единиц. Львиная доля этих машина находится в частных коллекциях. Около месяца назад, прошел автомобильный аукцион, на котором один Jaguar E-Type Lightweight смог сменить хозяина. Торги за раритетный автомобиль начались от 7 млн 370 тысяч долларов.

2. Ferrari 121 LM Spider


Гоночная знаменитость.

Гоночная знаменитость.

 

Легендарный гоночный автомобиль 1955 года производства. В свое время выигрывал 24-часовую гонку в Ле Манн. Сегодня этот автомобиль оценивается в 7.5 млн долларов. Не так давно машина была продана новому хозяину на аукционе, который по понятным причинам остался инкогнито.

3. Maserati 300S


Обогнавший свое время.

Обогнавший свое время.

 

Раритетный спортивный автомобиль Maserati 300S выпущенный в 1956 году. В 1978 году машина продавалась за 13 700 долларов. Сегодня она продается более, чем за 7 млн долларов. Впрочем, свет Maserati 300S увидит еще не скоро. Большую часть свой истории авто провело в частных коллекциях и не так давно, после длительного перерыва, вновь сменило хозяина.

4. Ferrari 250 GT Series I Cabriolet


Утонченный кабриолет.

Утонченный кабриолет.

 

Не самая редка в мире машина, но от того, как не парадоксально, не самая дешевая. На аукционах за Ferrari 250 GT Series I Cabriolet запрашивают от 5 до 7 млн долларов, что делает эту модель одной из самых труднодоступных, даже для частных коллекционеров.

5. Ferrari 166 MM/212 Export «Uovo»


Малыш из Италии.

Малыш из Италии.

 

Примечательная модель от Ferrari выпущенная в далеком 1950 году. Является частным гостем аукционов. Просят за машину не маленькую сумму. Торги обычно начинаются от 5 млн долларов. В последний раз машину продали неизвестному покупателю за сумму более 7 млн американских долларов.

6. Ferrari 410 Superamerica Series III Coupe


Выглядит вполне современно.

Выглядит вполне современно.

 

Стильный красавец Ferrari выпущенный с конвейера в 1959 году. Сегодня за такой автомобиль просят на аукционах не менее 6.5 млн долларов. Все известные образцы, как и следовало ожидать, находятся в частных коллекциях.

7. Mercedes-Benz S-Type 26/180 Sports Tourer


Эта машина часть истории.

Эта машина часть истории.

 

Такой автомобиль едва ли подойдет для ежедневной езды, зато он настоящая часть истории! Стоит один такой, к слову не менее 6 млн долларов. Выпущен данный красавец был в 1928 году. Этот автомобиль также несколько раз снимался в кино!

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