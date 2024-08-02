7 астрономически дорогих ретро автомобилей, от которых бы не отказались и современные водители

Самые дорогие машины, которые люди не увидят еще несколько лет.

1. Jaguar E-Type Lightweight

Автомобиль легенда.

2. Ferrari 121 LM Spider

Гоночная знаменитость.

3. Maserati 300S

Обогнавший свое время.

4. Ferrari 250 GT Series I Cabriolet

Утонченный кабриолет.

5. Ferrari 166 MM/212 Export «Uovo»

Малыш из Италии.

6. Ferrari 410 Superamerica Series III Coupe

Выглядит вполне современно.

7. Mercedes-Benz S-Type 26/180 Sports Tourer

Эта машина часть истории.