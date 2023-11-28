Холостяк каждое утро оборачивает кастрюлю фольгой, чтобы не тратиться на один крайне нужный бытовой

Чем поможет кастрюля в фольге?
Эх, хорошо быть холостяком. Можно каждый вечер пить пиво, есть сосиски на завтрак, обед и ужин, и не особо «париться», что на тебе носки из разных пар. А ещё никто не запрещает испытывать на практике весьма неординарные идеи. Например, каждый день заворачивать кастрюлю в фольгу. Зачем? Чтобы «не тратить лишнее». Как и насколько холостяцкий лайфхак бережёт несемейный бюджет, разбираемся ниже.
Фольга нужна любому холостяку.
Холостяки – народ особый. И нечего верить стереотипам, что в толпе их распознаешь по мятой рубашке. Как раз с рубашками у этих парней всё в порядке. Что доказывает автор этого лайфхака: парень придумал, как гладить вещи, не покупая утюг. И в самом деле, кому он нужен?
Лист фольги обрезается по размеру кастрюли.
Всё, что потребуется – кастрюля с водой и фольга.
Трюк работает с электронной или индукционной плитой.
Парень обернул кастрюлю фольгой, набрал в неё воду и поставил греться на электрическую плиту.
Чем не утюг?
За это время он расстелил свои мятые вещи на столе, предварительно подстелив плотную натуральную ткань. Через пару минут автор снял кастрюлю с плиты и прошёлся её дном по вещам, как утюгом.
Не хуже утюга.
Уже с первого «скольжения» результат был весьма хорош. Получше, чем от многих утюгов. А этой хитростью автор убивает сразу двух ни в чем не повинных зайцев: и вещи быстро гладит, и сосиски варит. Вот вам и экономия времени. Хотя разве так сложно просто купить утюг?
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии