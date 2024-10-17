Как и чем отбелить плиточные швы и избавиться от плесени

Очень эффективный, а главное простой способ отбелить швы между плитками в любом месте: хоть в ванной, в туалете или где либо ещё. Метод не только сделает швы белоснежными, уберет весь грибок, но также и на долгое время защитит от его появления.







Особых усилий при отбеливании вам не понадобится, собственно как и кучи времени на все процедуры, но постараться все же придется.

Главным плюсом этого способа является его дешевизна и доступность, что в наше время довольно актуально.Нам понадобится всего один компонент — это известь. Ее без труда можно приобрести в магазинах для дачников. Также понадобится посуда для смешивания и старая зубная щетка.И обязательно средства защиты: резиновые перчатки и очки. Советую ни в коем случае не пренебрегать данными средствами.Первым делом необходимо приготовить раствор. Для этого известь заливаем водой, реакция идет с выделением тепла, используйте соответствующую посуду. Размешиваем и делаем консистенцию жидкой сметаны.Теперь макая зубную щетку в раствор, наносим известь на швы между плиткой.Обрабатываем всю нужную площадь.После обработки оставляем на 30 минут. В это время вся нанесенная смесь высохнет.Удаляем нанесенную известь мокрой тряпкой, часто смачивая ее при этом. Сами швы при этой процедуре сильно тереть не рекомендуется.После высыхание возможно появление белых следов, для этого необходимо ещё раз пройтись мокрой тряпкой но ним.Гашеная известь хорошо защищает от повторного образования грибка. Особенно в тех местах, где плитка не намокает. В душевой же, где происходит почти ежедневное намокание швов эффект держится порядка 2-3 месяцев. Затем чистку и отбеливание можно повторить.Если у вас все же возникла проблема с нахождением извести, то можно использовать любое дезинфицирующее средство для чистки сантехники. В ряде случаев оно может оказаться даже эффективней, все будет зависеть от состава средства.