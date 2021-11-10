Как делают Rolls-Royce
Вот так выглядит завод Rolls-Royce в Гудвуде, Чичестер (графство Западный Суссекс).
Компания Rolls-Royce Limited была основана в 1906 году Чарльзом Стюартом Роллсом – воздухоплавателем, авиатором и предпринимателем и Генри Ройсом – блестящим инженером и конструктором.
Чарльз Роллс был инициаторм акции протеста против ограничения скорости в 4 мили в час и добился трёхкратного его повышения. В 1903 году он установил национальный рекорд скорости – 93 мили/час. Он совершил 180 полетов на воздушных шарах. Он был третьим обладателем лицензии летчика во всей Британской империи и первым человеком, который перелетел Ла-Манш и вернулся обратно. И он стал первым британцем, погибшем в авиакатастрофе.
Генри Ройс не только сконструировал и создал лучший в мире автомобиль. Он совершил революцию и в авиационных двигателях. Аэропланы с его моторами пересекли Атлантику за 16 часов и были первыми, долетевшими из Англии до Австралии. За эти двигатели в 1930 году Ройс был произведен в баронеты.
А началось все с плохого французского автомобиля, который Генри Ройс приобрел в 1901 году. Машина часто ломалась и инженер решил создать лучший в мире автомобиль. Он заразил своей идеей Чарльза Роллса. И было принято решение – вместо того чтобы выпускать автомобили в большом количестве по низким ценам, производить ограниченное число машин наивысшего качества. Автомобили, над которыми трудятся лучшие в мире механики и рабочие не могут быть дешевыми. Лозунг компании «Взять лучшее и… сделать его еще лучше».
Первая модель «Серебряный призрак» (Silver Ghost). Уже в 1907 году он рекламировался как «лучший автомобиль в мире». Самоуверенность компании раззадорила Клода Джонсона – секретаря королевского автоклуба и бывшего партнера Роллса. Он организовал большие испытательные пробеги Silver Ghost – сначала на 2000 миль (3200 км), затем на 15 тыс. миль (более 24 тыс. км). Огромное по тем временам расстояние автомобиль преодолел с единственной неисправностью – вышел из строя топливный краник. Джонсон скрупулезно зафиксировал стоимость ремонта: 2 фунта 2 шиллинга 7 пенсов.
После этого на рекламных объявлений Rolls-Royce были изображены не только менеджеры компании, но и механик, управлявший Silver Ghost во время этих испытаний на прочность, что было крайне необычно для аристократической Англии того времени. Тем не менее, это соответствовало идеалам сэра Генри Ройса, выраженным во фразе «все, что делается правильно – благородно».
Тогда же был изобретен и легендарный монетный тест. На радиатор работающего двигателя ставили шиллинг на ребро и прибавлял газ — монета не падала. Для первых автомобилей это казалось чудом.
Во время Первой мировой войны компания начала производить броневики и авиационные моторы – около половины двигателей самолетов Антанты было произведено Rolls-Royce.
Бронеавтомобили производились на базе Silver Ghost. На шасси устанавливался клепаный корпус с толщиной брони 8-9 мм, в кормовой части которого разместили боевое отделение с открытой сверху цилиндрической башней кругового вращения с установленной в ней 7,7-мм тяжёлым пулемётом «Виккерс». Некоторые эксперты склонны считать «Rolls-Royce» наиболее удачным британским бронеавтомобилем. Они оставался на вооружении британской армии до 1944 года и приняли участие в боях начального периода Второй мировой войны
Интересна история возникновения и знаменитой эмблемы — статуэтки женщины, готовящейся к прыжку. Фигурку создал скульптор Чарльз Сайкс, который дал ей имя «Дух экстаза». Прототипом послужила красавица Элеонора Тортон, трагически погибшая во время немецкой атаки на британский пароход.
Сэру Генри Ройсу никогда не нравились статуэтки на капоте, но когда он увидел, что клиенты помещают на капот созданных им автомобилей фигурки полицейских, собак или даже сосисок, он решил, что пришла пора разработать единый символ Rolls-Royce, который бы воплотил вечные ценности компании: вечную элегантность, изящество и внимание к деталям.
Есть и исключение из правил – при поездке королевы Елизаветы II на ее Phantom VI фигурка «Дух экстаза» меняется на серебряную статуэтку Святого Георгия, разящего дракона.
С Rolls-Royce связана и знаменитая рекламная кампания Дэвида Огилви. Чтобы придумать ее, он отправил на завод группу рекламистов. На месяц. В результате родился слоган «На скорости 60 миль в час самый громкий звук в новом Роллс-Ройсе – от электрических часов». Задача, стоявшая перед Огилви – продавать американцам автомобиль, который предпочитают английские аристократы, была решена: продажи автомобиля выросли на 50%.
Были свои Rolls-Royce и у Чарли Чаплина, Сталина, Мухаммеда Али, Киплинга, Пресли, Нобеля, Элизабет Тейлор, Николая Второго, Ленина, Брежнева и т.д. Был он и у Джона Леннона. В 1966 году задняя часть его машины была преобразована в двуспальную постель и салон был оснащен телевизором, телефоном и холодильником. А в 1967 года в голландской мастерской художников-цыган «The Fool» его лимузин был разрисован в психоделической манере. Существует легенда про старуху, потрясенную таким вольным обращением с образцом традиционных британских ценностей – она начала лупить по автомобилю зонтиком с криками: «Свинья! Что ты сделал с Роллс-Ройсом!»
В 70-80 в компании начались финансовые проблемы. Ее подкосила разработка новых авиационных двигателей. Окончательно кризис случился в 1987 году. Rolls-Royce, как национальное достояние, спасло британское правительство, вложив в него около 250 млн. долл.
В результате длительных переговоров компанию купил немецкий концерн BMW. Немцы и построили этот завод за 85 миллионов долларов. Строительство началась в 2000 году – проект здания разработал известный британский дизайнер Николас Гримшоу, а первый автомобиль сошел с конвейера предприятия в 2003 году. Перед центральным фасадом есть небольшое озеро – оно используется для кондиционирования воздуха. Завод совершенно непохож на завод. Была срыта верхушка холма, а крыша завода засеяна травой (на ней сейчас гнездятся птицы). И на расстоянии завод не виден.
И даже заводская столовая Rolls-Royce имеет одну мишленовскую звезду.
Кузова приплывают морем из немецкого завода в Диндолфинге, где BMW собирает свои топовые модели. Там кузова штампуются, свариваются лазерной сваркой, получают первый защитный слой краски, а потом переправляются в Гудвуд, вместе с шасси и двигателями.
Самое сильное впечатление на заводе производит тишина. Все «Роллс-Ройсы» до сих пор собираются только вручную. На заводе в Гудвуде есть всего два робота, наносящие краску на кузов. Покраска является долгим и кропотливым трудом и занимает целую неделю – автомобиль покрывается 12 слоями краски и лака. После каждого этапа заново шлифуются поверхности до идеального блеска.
Обычные автозаводы могут предложить покупателям выбор из нескольких десятков цветов. Палитра Rolls-Royce насчитывает 44 000 различных оттенков. Один из клиентов попросил покрасить его автомобиль в цвет его любимого цветка (лаванда). Другой пришел к дизайнерам с игрушечным автомобилем, на котором он катался, когда ему было 5 лет, и сказал: «Это был первый автомобиль в моей жизни, и сегодня я заказываю мой первый Rolls-Royce – вы можете подобрать цвета?». Конечно, его заказ был выполнен.
А один московский покупатель захотел автомобиль под цвет своего коричневого ботинка. Это ботинок и был отправлен в Англию в качестве образца.
Отличительная черта главного конвейера Rolls Royce — его длина, которая составляет всего около 500 метров. Скромные (по сравнению с другими производителями) размеры основной производственной линии связаны с отсутствием массового производства. В прошлом году Rolls Royce выпустил более четырех тысяч автомобилей. Все машины передвигаются вручную на тележках. В среднем сборка одного автомобиля занимает две недели.
Машины накрывают специальными чехлами, чтобы случайно не повредить полировку. Сборка автомобиля похожа на покупки в супермаркете. Рабочие набирают в тележки нужные детали и подвозят их к корпусу.
Одна из самых ответственных операций. Этот участок называют «марьяж» – здесь машина встречается с двигателем. Здесь рабочим помогают роботизированные манипуляторы.
Кстати, традиционно компания Rolls-Royce не указывала мощность двигателей своих автомобилей, характеризуя ее как «достаточную». Сегодня мощность указывается в комплектациях – обычно это 460-630 л.с. Действительно, достаточно.
Цех по раскрою кожи для сидений.
Есть поговорка, что двух одинаковых автомобилей Rolls-Royce не существует. Многие клиенты заказывают вышивку на подголовниках своих гербов или монограмм.
Одна из самых популярных опций – звездное небо на потолке лимузина. Его можно выключать или сделать ярче.
Изнанка неба – кропотливый монтаж. При желании можно сделать рисунок созвездий на родине заказчика.
Некоторые инкрустируют панель бриллиантами, чтобы они «рифмовались» со звездным небом. Особая гордость Rolls-Royce – работа с деревянными панелями в автомобиле. Один заказчик попросил, чтобы приборная панель была изготовлена из дерева, растущего в его собственном саду. Дизайнеры проверили качество дерева – и выполнили заказ.
При нас собирали и самый большой заказ в истории компании. Китайский предприниматель Стефен Хунг заказал сразу 30 красных удлиненных седанов Phantom, которые будут обслуживать гостей его отеля Louis XIII. Гостиница откроется в этом году в Макао.
Кстати, про выбор имен для Rolls-Royce. Все модели названы в честь эфирных, нематериальных явлений: Phantom («Фантом»), Ghost («Призрак»), Dawn («Рассвет»), Wraith («Рейф» – шотландское слово, которое обозначает «шаловливого призрака, духа» ). Эта традиция восходит к 1907 году, когда журналист писал о своем опыте вождения Rolls-Royce: «Он тихий, как призрак».
Собранный автомобиль проходит через систему тестов – его загоняют в водяную камеру и проверяют на герметичность. Потом в специальную акустическую камеру – проверяют тишину работы двигателя и подвески на разных режимах.
Машина стоит очень дорого. Известна история особого шелкового коврика в машине, который стоил столько же, сколько Рено Логан. Фактически Rolls-Royce конкурирует не с другими автомобилями, а с яхтами и частными самолетами.
За последние годы кардинально изменился образ автомобиля. Когда-то это была машина для очень богатых и пожилых людей. У испытателей существовал даже специальный утяжелительный костюм – так они должны были лучше понять, насколько удобно садиться в машину пожилому человеку.
Сегодня произошел переворот в сознании – машину стали покупать для себя и женщины. Лимузин начали выбирать для себя и молодые предприниматели, которые отказываются от традиционного водителя и сами садятся за руль.
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