Как превратить картофелину в спиральку: простой способ

Когда готовишь каждый день, главная задача сделать так, чтобы все остались сыты и довольны. Такой подход навевает откровенную тоску. Иногда так и хочется сделать что-нибудь действительно особенное. Такое, что могло бы удивить домашних и гостей. Прекрасным вариантом такого блюда может стать картошечная спираль, запеченная в духовке. И если с запеканием все понятно, то с превращением картошки в спираль не очень.
Чистим картошку, укладываем доски и делаем надрезы. /Фото: youtune.com.
Понадобится: две кухонные доски разного размера, кухонный нож, картошка
Итак, нарезать картофелину спиралькой совсем не сложно. Для этого маленькую доску для нарезки и кладем ее или на стол, или на большую доску. Она будет выступать в качестве ограничителя. Очень важно, чтобы толщина маленькой доски не превышала 0.5 см. После этого берем один плод картофеля (уже почищенный) и кладем его рядом с установленной доской так, чтобы получались перпендикулярные надрезы. Выглядеть они должны, как тонкие пластинки. Во время нарезки доводить нож до конца не стоит. Двигать его следует параллельно столу, упирая при этом в верхнюю доску.
С другой стороны уже под углом. /Фото: youtune.com.
После того, как одна сторона картошки была покрыта надрезами и стала напоминать гармошку, плод переворачивается на 180 градусов вокруг своей оси. Теперь тоже самое делается с другой стороны, только уже под углом до 30 градусов. Это нужно для того, чтобы сделанные надрезы не встретились, и картошка не разломалась на части.
Растягиваем и отправляем на готовку. /Фото: youtune.com.
Как только надрезами будет покрыто обе стороны картошки, остается сделать последний штрих – аккуратно взять и растянуть получившуюся конструкцию. На превращение плода картофеля в спираль (без учета чистки) уходит менее одной минуты. Теперь картофелину можно запечь, предварительно смазав маслом, жиром, солью и приправами. Можно также жарить спираль во фритюрнице (если таковая имеется в хозяйстве).
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