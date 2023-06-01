Университет Глазго — второй по старшинству после Сент-Эндрюсского и крупнейший университет в Шотландии, основан в 1451 году. Ученые-психологи совместили тысячи лиц, чтобы показать, как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах мира.



Давайте посмотрим, что у них получилось.







Компьютерная модель среднестатистической женщины в Германии, Франции, Англии и Голландии:







Мексика, Перу. Аргентина, Бразилия и Филиппины:







Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Греция и Италия:







Испания, Израиль, Китай, Корея и Япония:







Монголия, Украина, Швеция, Польша и Россия:







Сербия, Чехия, Венгрия, Румыния и Южная Индия:







Индия, Бирма, Независимое Государство Самоа, Турция и Ливан:







Афганистан, Иран, Эфиопия, Южная Африка и Западная Африка:







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