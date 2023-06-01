Университет Глазго — второй по старшинству после Сент-Эндрюсского и крупнейший университет в Шотландии, основан в 1451 году. Ученые-психологи совместили тысячи лиц, чтобы показать, как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах мира.
Давайте посмотрим, что у них получилось.
Компьютерная модель среднестатистической женщины в Германии, Франции, Англии и Голландии:
Мексика, Перу. Аргентина, Бразилия и Филиппины:
Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Греция и Италия:
Испания, Израиль, Китай, Корея и Япония:
Монголия, Украина, Швеция, Польша и Россия:
Сербия, Чехия, Венгрия, Румыния и Южная Индия:
Индия, Бирма, Независимое Государство Самоа, Турция и Ливан:
Афганистан, Иран, Эфиопия, Южная Африка и Западная Африка:
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Как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах
Университет Глазго — второй по старшинству после Сент-Эндрюсского и крупнейший университет в Шотландии, основан в 1451 году. Ученые-психологи совместили тысячи лиц, чтобы показать, как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах мира.
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