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Как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах

Университет Глазго — второй по старшинству после Сент-Эндрюсского и крупнейший университет в Шотландии, основан в 1451 году. Ученые-психологи совместили тысячи лиц, чтобы показать, как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах мира.

Давайте посмотрим, что у них получилось.

Как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах

Компьютерная модель среднестатистической женщины в Германии, Франции, Англии и Голландии:

Компьютерная модель среднестатистической женщины в Германии, Франции, Англии и Голландии

Мексика, Перу. Аргентина, Бразилия и Филиппины:

Мексика, Перу. Аргентина, Бразилия и Филиппины

Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Греция и Италия:

Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Греция и Италия

Испания, Израиль, Китай, Корея и Япония:

Испания, Израиль, Китай, Корея и Япония

Монголия, Украина, Швеция, Польша и Россия:

Монголия, Украина, Швеция, Польша и Россия

Сербия, Чехия, Венгрия, Румыния и Южная Индия:

Сербия, Чехия, Венгрия, Румыния и Южная Индия

Индия, Бирма, Независимое Государство Самоа, Турция и Ливан:

Индия, Бирма, Независимое Государство Самоа, Турция и Ливан

Афганистан, Иран, Эфиопия, Южная Африка и Западная Африка:

Афганистан, Иран, Эфиопия, Южная Африка и Западная Африка

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Как выглядит среднестатистическая женщина в разных странах

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Как выглядит среднестатистическая женщина в разных странахПодписаться на мой Instagram

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