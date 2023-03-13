Правильная пикировка рассады томатов

Пикируйте рассаду правильно, тогда она нарастит достаточно корней, останется коренастой, крепкой, сильной. А в будущем такие растения дадут отличный урожай!







В новые стаканчики на дно выложите по кусочку туалетной бумаги, чтобы земля не просыпалась через отверстия. Засыпьте немного земли, сделайте углубление для рассады. Подцепите рассаду с помощью ложки, установите в новый стаканчик.







Нагибайте аккуратно рассаду и подсыпайте землю.







Вы должны заглубить её до первых настоящих листочков, то есть, семядоли будут под землей.







Пролейте рассаду и выставите стаканчики на светлое место. Рассада будет расти коренастой и крепкой!





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